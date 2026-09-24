HĐND tỉnh Lâm Đồng thông qua nhiều chính sách quan trọng

Các đồng chí chủ trì kỳ họp

Chủ trì kỳ họp có các đồng chí: Lưu Văn Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng; K’ Mák, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Đa Cát Vinh và Mai Thị Xuân Trung, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

Đồng chí Hồ Văn Mười, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh (bên phải) và đồng chí Phạm Thị Phúc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh (bên trái) tham dự kỳ họp

Tham dự kỳ họp có các đồng chí: Hồ Văn Mười, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đặng Hồng Sỹ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Phạm Thị Phúc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Bùi Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy.

Đồng chí Đặng Hồng Sỹ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy (bên trái) và đồng chí Bùi Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy (bên phải) tham dự kỳ họp

Thảo luận tại kỳ họp, các đại biểu tập trung vào những nội dung tác động trực tiếp đến việc thực hiện mục tiêu phát triển của tỉnh và đời sống Nhân dân; cũng như thống nhất cao với các dự thảo nghị quyết được trình.

Đồng chí Lê Ngọc Tiến, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Lâm Đồng trình bày tờ trình các dự thảo nghị quyết tại kỳ họp

Trên cơ sở đó, các đại biểu đã thống nhất thông qua 32 dự thảo nghị quyết trên các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, tài chính, đầu tư công, đất đai, lâm nghiệp, khoa học - công nghệ, giáo dục, y tế, an sinh xã hội và tổ chức bộ máy.

Đồng chí Phan Nguyễn Hoàng Tân, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường trình bày tờ trình các dự thảo nghị quyết tại kỳ họp

Trong đó có việc điều chỉnh, bổ sung nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2026 - 2030; điều chỉnh một số chỉ tiêu của kế hoạch tài chính 5 năm; phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công năm 2026 từ nguồn ngân sách địa phương và gia hạn thời gian bố trí vốn cho các dự án đầu tư công.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Lê Thị Bích Liên trình bày tờ trình các dự thảo nghị quyết tại kỳ họp

Kỳ họp cũng đã thống nhất thông qua danh mục khu đất dự kiến thực hiện dự án thí điểm; chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng để triển khai Dự án Nhà máy thủy điện Đa Nhim Thượng 2; các chính sách hỗ trợ học sinh khuyết tật, nhân viên y tế thôn, tổ dân phố, cô đỡ thôn, bản và người hoạt động không chuyên trách nghỉ việc sau sắp xếp thôn, tổ dân phố.

Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng Tôn Thiện San trình bày tờ trình các dự thảo nghị quyết tại kỳ họp

Giám đốc Sở Y tế Lâm Đồng Huỳnh Thị Phương Duyên trình bày tờ trình các dự thảo nghị quyết tại kỳ họp

Phát biểu bế mạc, Chủ tịch HĐND tỉnh Lưu Văn Trung ghi nhận tinh thần trách nhiệm của các đại biểu trong nghiên cứu tài liệu, thảo luận và đóng góp ý kiến; đồng thời đánh giá cao sự chuẩn bị của UBND tỉnh, các ban HĐND tỉnh và các cơ quan liên quan.

Đồng chí Lưu Văn Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu bế mạc kỳ họp

Đồng chí Lưu Văn Trung nhấn mạnh, các nghị quyết được thông qua nhằm kịp thời cụ thể hóa chủ trương của Trung ương, Tỉnh ủy và đáp ứng yêu cầu thực tiễn của địa phương. Hiệu quả của kỳ họp cần được thể hiện qua việc tổ chức thực hiện nghị quyết.

Các đại biểu HĐND tỉnh biểu quyết thông qua các dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp

Chủ tịch HĐND tỉnh Lưu Văn Trung đề nghị UBND tỉnh, các ngành, địa phương tập trung triển khai nghị quyết với nhiệm vụ, tiến độ và trách nhiệm cụ thể; rà soát các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội để quyết tâm hoàn thành mục tiêu năm 2026.

Đề nghị UBND tỉnh, các cấp, các ngành và các địa phương tập trung triển khai ngay các nghị quyết của HĐND tỉnh với tinh thần rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ, rõ kết quả và rõ người chịu trách nhiệm. Đồng chí Lưu Văn Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng

Ngay sau kỳ họp, Chủ tịch HĐND tỉnh Lưu Văn Trung đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, địa phương khẩn trương triển khai các nghị quyết vừa được thông qua; xác định rõ công việc, tiến độ, kết quả và trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị.

Trong những tháng còn lại của năm 2026, cần rà soát các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, tập trung tháo gỡ những nhiệm vụ chậm tiến độ, phấn đấu hoàn thành mục tiêu tăng trưởng của tỉnh.

Các đại biểu HĐND tỉnh biểu quyết thông qua các dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp

Đối với đầu tư công, đồng chí Lưu Văn Trung đề nghị rà soát tiến độ từng dự án, từng chủ đầu tư và nguồn vốn; giải quyết kịp thời vướng mắc về thủ tục, đất đai, bồi thường, tái định cư, vật liệu xây dựng và thi công.

Những dự án chậm tiến độ do nguyên nhân chủ quan cần được làm rõ trách nhiệm; việc điều chuyển vốn từ dự án không có khả năng giải ngân sang dự án đủ điều kiện thực hiện phải bảo đảm đúng quy định.

Các đại biểu tham dự kỳ họp

Chủ tịch HĐND tỉnh Lưu Văn Trung cũng đề nghị các sở, ngành, địa phương tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, tháo gỡ khó khăn phát sinh trong quá trình vận hành chính quyền địa phương 2 cấp. Các chính sách về giáo dục, y tế và an sinh xã hội cần được triển khai công khai, đúng đối tượng, đúng thời điểm, hạn chế để người dân phải đi lại nhiều lần hoặc chờ đợi kéo dài.

Đồng chí Lưu Văn Trung cũng lưu ý, việc triển khai các chính sách về giáo dục, y tế và an sinh xã hội phải kịp thời, công khai, đúng đối tượng, tạo thuận lợi cho người dân thụ hưởng.

Các đại biểu tham dự kỳ họp

Đồng chí Lưu Văn Trung đề nghị Thường trực HĐND tỉnh, các ban HĐND tỉnh, các Tổ đại biểu và từng vị đại biểu HĐND tỉnh cần tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm của cơ quan dân cử; chủ động theo dõi, giám sát chặt chẽ việc triển khai các nghị quyết vừa được thông qua.

Mỗi đại biểu HĐND tỉnh tiếp tục giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri và Nhân dân; lắng nghe, phản ánh trung thực, kịp thời tâm tư, nguyện vọng, những vấn đề phát sinh từ thực tiễn đến HĐND, Thường trực HĐND và các cơ quan có thẩm quyền để xem xét, giải quyết.

Các đại biểu tham dự kỳ họp

Những tháng cuối năm 2026 là giai đoạn có ý nghĩa rất quan trọng đối với việc hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của năm và tạo nền tảng cho việc thực hiện các mục tiêu của cả giai đoạn 2026 - 2030. Vì vậy, đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh, các cấp, các ngành, các địa phương và người đứng đầu các cơ quan, đơn vị phát huy cao nhất tinh thần đoàn kết, đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung; tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện ngay các nghị quyết của HĐND tỉnh với quyết tâm cao nhất, hành động quyết liệt nhất và đạt hiệu quả cao nhất.

32 NGHỊ QUYẾT THÔNG QUA TẠI KỲ HỌP THỨ 6, HĐND TỈNH LÂM ĐỒNG KHÓA XI, NHIỆM KỲ 2026 - 2031:

1) Điều chỉnh, bổ sung nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm tỉnh Lâm Đồng, giai đoạn 2026 - 2030;

2) Điều chỉnh một số chỉ tiêu tại Nghị quyết số 62/NQ-HĐND ngày 10/12/2025 của HĐND tỉnh về kế hoạch tài chính 5 năm giai đoạn 2026 - 2030 tỉnh Lâm Đồng;

3) Ban hành Danh mục dự án và phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công năm 2026 từ nguồn ngân sách địa phương (đợt 7);

4) Gia hạn thời gian bố trí vốn thực hiện dự án đầu tư công nguồn ngân sách địa phương;

5) Danh mục khu đất dự kiến thực hiện dự án thí điểm trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng;

6) Quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện Dự án Nhà máy thủy điện Đa Nhim Thượng 2;

7) Quy định mức tối đa, mức tối thiểu của hệ số điều chỉnh mức biến động thị trường trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng;

8) Quy định một số nội dung và mức chi từ nguồn vốn chi thường xuyên thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026 - 2030 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng;

9) Thông qua Đề án kiện toàn tổ chức, hoạt động và phương án cấp, bổ sung vốn điều lệ của Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh Lâm Đồng;

10) Quy định mức hỗ trợ 1 dự án, định mức hỗ trợ các đối tượng tham gia dự án phát triển sản xuất trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng;

11) Quy định chế độ mua sắm, thủ tục cấp phát phù hiệu, cờ hiệu, cấp hiệu, biển hiệu và trang phục đối với công chức làm việc tại Chi cục Quản lý thị trường thuộc Sở Công thương tỉnh Lâm Đồng;

12) Quy định mức chi cho hoạt động tiêu chuẩn, hoạt động quy chuẩn kỹ thuật có sử dụng ngân sách nhà nước lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng;

13) Quy định nội dung và mức chi từ ngân sách nhà nước để thực hiện hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng;

14) Quy định mức chi trả thù lao cho người đọc, nghe, xem để kiểm tra báo chí lưu chiểu và thẩm định nội dung báo chí lưu chiểu trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng;

15) Giải thưởng Văn học, nghệ thuật và Giải Báo chí trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng;

16) Mức chi hỗ trợ thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đối với Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã và Ban công tác mặt trận ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng;

17) Quy định mức chi thực hiện Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021 - 2030 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng;

18) Quy định mức thù lao hằng tháng đối với cộng tác viên dân số thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng;

19) Quy định mức hỗ trợ, phụ cấp, trợ cấp và các chế độ liên quan khác cho giáo viên được cử đi giảng dạy tiếng Việt tại nước CHDCND Lào và định mức hỗ trợ cho lưu học sinh nước CHDCND Lào đến học tập tại tỉnh Lâm Đồng;

20) Quy định mức hỗ trợ tiền ăn cho học sinh là người khuyết tật đang học tập tại các Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập công lập trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng;

21) Quy định số lượng nhân viên y tế thôn, tổ dân phố và cô đỡ thôn, bản; mức hỗ trợ hằng tháng của nhân viên y tế thôn, tổ dân phố và cô đỡ thôn bản trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng;

22) Quy định chính sách hỗ trợ đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố nghỉ việc do cơ cấu, kiện toàn đội ngũ khi sắp xếp thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng;

23) Quyết định biên chế cán bộ, công chức trong các cơ quan hành chính và phê duyệt tổng số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong các đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Lâm Đồng năm 2026;

24) Quy định phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn được ủy quyền cho công chức thuộc UBND xã, phường, đặc khu thực hiện trong công tác chứng thực trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng;

25) Quy định chế độ bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng;

26) Quy định mức hỗ trợ trực tiếp cho hộ gia đình, cá nhân thuộc chương trình Bố trí dân cư theo Quyết định số 590/QĐ-TTg ngày 18/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng;

27) Quy định nội dung, mức chi bảo đảm hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp thuộc tỉnh Lâm Đồng;

28) Ban hành quy định chính sách hỗ trợ và mức chi đào tạo, bồi dưỡng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

29) Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình MTQG hiện đại hóa, nâng cao chất lượng GD&ĐT giai đoạn 2026 - 2035 (giai đoạn I: 2026 - 2030);

30) Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình MTQG về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026 - 2035 (giai đoạn I: 2026 - 2030);

31) Bãi bỏ các nghị quyết quy phạm pháp luật của HĐND tỉnh;

32) Bãi bỏ Nghị quyết số 225/2023/NQ-HĐND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế hoạt động của HĐND tỉnh Lâm Đồng khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 ban hành kèm theo Nghị quyết số 31/2021/NQ-HĐND ngày 4/8/2021.