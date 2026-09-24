Đồng Tháp xử lý bước 1 đối với 646 cơ sở nhà, đất dôi dư

Theo báo cáo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tỉnh đang tăng cường quản lý, sử dụng và xử lý tài sản công, nhất là các cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp tổ chức bộ máy và sắp xếp đơn vị hành chính.

Trong tổng số 646 cơ sở đã hoàn thành xử lý bước 1, có 506 cơ sở được xử lý trước ngày 1-1-2026, 111 cơ sở thuộc thẩm quyền quyết định của địa phương và 29 cơ sở thuộc thẩm quyền Trung ương quyết định thu hồi, chuyển giao sau ngày 1-1-2026.

Tỉnh đã bố trí, sử dụng 99 cơ sở, gồm 11 cơ sở làm cơ sở giáo dục, đào tạo; 6 cơ sở làm cơ sở y tế; 18 cơ sở làm thiết chế văn hóa, thể thao và 64 cơ sở được bố trí cho các mục đích khác.

Đối với các cơ sở có quyết định thu hồi, chuyển giao về địa phương quản lý, xử lý sau khi hoàn thành bước 1, tỉnh tiếp tục thực hiện bước 2 đối với 547 cơ sở.

Trong đó, 285 cơ sở được giao cho tổ chức có chức năng quản lý, kinh doanh nhà thực hiện cho thuê theo quy định; 262 cơ sở được giao cho tổ chức phát triển quỹ đất khai thác theo Luật Đất đai, gồm Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh và Trung tâm Cung ứng dịch vụ công xã, phường.

Một số địa phương giao Trung tâm Cung ứng dịch vụ công tiếp nhận, quản lý, bảo vệ tài sản; đồng thời, xây dựng kế hoạch khai thác, rà soát phương án bố trí phù hợp với nhu cầu thực tế và xây dựng bảng giá cho thuê nhà trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Đối với các trụ sở dôi dư và khu đất công đang để trống, các đơn vị được giao quản lý đã thực hiện vệ sinh, rào chắn, lắp đặt biển quản lý nhằm hạn chế lấn chiếm và sử dụng sai mục đích.

Việc triển khai còn gặp một số khó khăn do số lượng cơ sở nhà, đất dôi dư lớn, nhu cầu sử dụng giữa các địa bàn khác nhau; một số cơ sở chưa phù hợp để chuyển đổi sang mục đích giáo dục, y tế, công cộng do vướng quy chuẩn, tiêu chuẩn, quy hoạch chuyên ngành hoặc vị trí không thuận lợi.

Tỉnh tiếp tục chỉ đạo sắp xếp, xử lý và đưa các cơ sở nhà, đất dôi dư vào khai thác góp phần sử dụng hiệu quả tài sản công, hạn chế thất thoát, lãng phí; đồng thời tạo thêm nguồn lực phục vụ phát triển giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao và các nhu cầu công cộng trên địa bàn tỉnh.