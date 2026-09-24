Triển khai dự án Trung tâm Bảo trợ xã hội và Phục hồi chức năng dành cho người khuyết tật tỉnh

Đồng chí Hoàng Xuân Tân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận tại buổi làm việc - Ảnh: H.Tr

Giám đốc Quốc gia KOICA Việt Nam Yang Seokwoong phát biểu ý kiến - Ảnh: H.Tr

Trung tâm Bảo trợ xã hội và Phục hồi chức năng dành cho người khuyết tật (Trung tâm) có diện tích xây dựng 10.000m2, tổng mức đầu tư trên 293,3 tỉ đồng, do KOICA và tỉnh Quảng Trị quản lý thực hiện, cung cấp các dịch vụ phục hồi, lợi ích cho nạn nhân bom mìn, chất độc da cam và cải thiện quyền của người khuyết tật, tạo cơ hội cho người khuyết tật tại tỉnh Quảng Trị và các khu vực lân cận được dễ dàng tiếp cận với các hoạt động chuyên sâu dành cho người khuyết tật.

Quang cảnh buổi làm việc - Ảnh: H.Tr

Qua công tác theo dõi, kiểm tra hiện trường, báo cáo của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh và đối chiếu với tiến độ thi công đã được phê duyệt, chủ đầu tư nhận thấy tiến độ thực hiện của nhà thầu đang chậm so với kế hoạch. Đến thời điểm hiện nay, nhà thầu đã chậm tiến độ 75 ngày.

Đại diện lãnh đạo Sở Y tế báo cáo tình hình thực hiện dự án - Ảnh: H.Tr

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã tập trung đánh giá tình hình, tiến độ thực hiện dự án; trao đổi, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và thống nhất giải pháp đẩy nhanh tiến độ hợp phần xây dựng; thống nhất định hướng tổ chức, quản lý, vận hành trung tâm sau khi hoàn thành đầu tư và các nội dung phối hợp giữa tỉnh Quảng Trị với KOICA.

Các thành viên viênn KOICA dự buổi làm việc - Ảnh: H.Tr

Theo đó, KOICA không đồng tình việc tiến độ thi công gói thầu số 7 bị chậm 75 ngày so với kế hoạch. Vì vậy, đề nghị tỉnh quan tâm, đôn đốc, chỉ đạo sát sao để không lùi thời gian hoàn thành, mà phải hoàn thành trong tháng 4/2027 như kế hoạch; đồng thời, cho ý kiến về nhân sự, phương án tổ chức lại Trung tâm Công tác xã hội Nam Quảng Trị.

Đại biểu tỉnh Quảng Trị dự buổi làm việc - Ảnh: H.Tr

Ông Yang Seokwoong, Giám đốc Quốc gia KOICA Việt Nam Yang Seokwoong bày tỏ cảm ơn lãnh đạo tỉnh và các sở, ban, ngành đã làm việc trên tinh thần cởi mở, trách nhiệm; mong muốn thi công ổn định theo đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng; tránh vì chậm trễ mà gây ảnh hưởng đến các hạng mục công trình khác; đồng thời cam kết tiếp tục đồng hành, hợp tác nhằm hoàn thành dự án.

Đồng chí Hoàng Xuân Tân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao quà tặng ông Yang Seokwoong - Ảnh: H.Tr

Ông Yang Seokwoong trao quà tặng đồng chí Hoàng Xuân Tân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Ảnh: H.Tr

Kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Xuân Tân phân tích thêm một số nguyên nhân gây chậm trễ dự án; đồng thời, thống nhất phương án nếu cần thiết sẽ chấm dứt hợp đồng với đơn vị thi công để bảo đảm tiến độ dự án. Về vận hành trung tâm, đồng chí yêu cầu Sở Y tế xây dựng kế hoạch triển khai. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị KOICA tiếp tục hỗ trợ để dự án hoàn thành và vận hành tốt nhất.