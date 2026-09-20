Lâm Đồng hôm nay 20/09

Bản tin tổng hợp thời sự Lâm Đồng ngày 20/09/2026 ghi nhận nhiều chuyển động nổi bật trên các lĩnh vực an toàn giao thông, ứng phó thiên tai, hoạt động an sinh xã hội cùng thành tích thi đấu thể thao quốc tế xuất sắc.

Công tác phòng thủ dân sự và ứng phó các diễn biến bất thường của thời tiết đang được các ngành chức năng trong toàn tỉnh khẩn trương triển khai nhằm bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản của người dân.

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Thời sự – Thiên tai — Lâm Đồng chủ động ứng phó mưa lớn, ngập lụt và sạt lở đất: Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị triển khai phương án đối phó trước nguy cơ mưa lớn kéo dài từ ngày 21 đến 24/9.

Cảnh báo khẩn cấp — Lâm Đồng công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai tại xã Quảng Sơn: Tỉnh ban bố tình huống khẩn cấp tại thôn Đắk Snao thuộc xã Quảng Sơn do tình trạng sạt trượt và sụt lún đất phức tạp.

Giao thông — Lâm Đồng xuyên đêm khắc phục sạt lở, xử lý “bẫy đá” trên đèo Prenn: Lực lượng chức năng khẩn trương xử lý triệt để tảng đá treo nguy hiểm trên taluy dương đèo Prenn để thông suốt tuyến đường vào Đà Lạt.

Thể thao — Taekwondo Lâm Đồng liên tiếp giành huy chương Vàng thế giới tại Hàn Quốc: Nữ vận động viên Nguyễn Thị Lệ Kim xuất sắc mang về liên tiếp hai tấm huy chương vàng quyền tiêu chuẩn thế giới.

An sinh xã hội — Công an Lâm Đồng khởi công 6 căn nhà cho hộ nghèo, gia đình chính sách: Công an tỉnh cùng các đơn vị tài trợ tổ chức xây dựng nhà ở cho người dân tại xã Bảo Lâm 3 và xã Đam Rông 3.

Các mảng tin nổi bật

Phòng chống thiên tai và hạ tầng giao thông

Nhằm giảm thiểu tối đa rủi ro từ thời tiết xấu, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh đã chỉ đạo các lực lượng sẵn sàng phương tiện, phương án di dời người dân khỏi vùng trũng thấp và khu vực có nguy cơ sạt trượt đất.

Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban bố tình huống thiên tai khẩn cấp tại thôn Đắk Snao, xã Quảng Sơn để chủ động triển khai các biện pháp bảo vệ người dân.

Trên các cung đường đèo hiểm trở, công tác dọn dẹp mặt đường và xử lý nguy cơ trượt đá tại đèo Prenn đã được hoàn thành xuyên đêm, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các phương tiện lưu thông.

Tại tuyến đường Hồ Chí Minh (Quốc lộ 14), chính quyền xã Trường Xuân tích cực kiểm tra hành lang, thu dọn cây chết khô nhằm bảo đảm trật tự giao thông.

Về quản lý môi trường đô thị, cơ quan quản lý đã yêu cầu Nhà máy xử lý chất thải rắn Đà Lạt duy trì việc thu gom và tiếp nhận rác liên tục đúng quy định.

Văn hóa, thể thao và xây dựng nếp sống mới

Không khí chuẩn bị các sự kiện văn hóa, thể thao cùng diện mạo đời sống nông thôn tại các vùng đồng bào có nhiều đổi thay tích cực.

Taekwondo Lâm Đồng liên tiếp giành huy chương Vàng thế giới tại Hàn Quốc

Vận động viên Nguyễn Thị Lệ Kim thi đấu thăng hoa và giành chức vô địch đôi nam nữ lứa tuổi U50 tại Giải vô địch Quyền Taekwondo thế giới tổ chức ở Chuncheon (Hàn Quốc).

Hướng đến sự kiện lớn, nhân dân đang tích cực chỉnh trang đường làng ngõ xóm, trồng hoa sẵn sàng đón mùa Festival Hoa Đà Lạt - Lâm Đồng lần thứ XI năm 2026.

Lãnh đạo tỉnh đã có buổi làm việc rà soát đề cương Phát triển công nghiệp văn hóa tỉnh Lâm Đồng với tầm nhìn đến năm 2045.

Kinh tế nông thôn khởi sắc rõ rệt tại các buôn làng người Cơ Ho, Mạ ở xã Đinh Trang Thượng, đời sống đồng bào ngày càng ổn định.

An sinh xã hội, an ninh trật tự và chuyển đổi số

Các chương trình hỗ trợ cộng đồng và thúc đẩy kỷ cương hành chính, nâng cao đời sống dân cư tiếp tục ghi nhận nhiều dấu ấn thiết thực.

Lực lượng công an kiên quyết đấu tranh triệt phá các đường dây ma túy, hướng đến mục tiêu xây dựng xã phường không ma túy trên toàn địa bàn.

Thanh niên địa phương ghi dấu ấn tích cực khi có 2 dự án nông thôn lọt vào chung kết cuộc thi khởi nghiệp toàn quốc năm 2026.

Hội Người Khuyết tật tỉnh đã trao tặng 100 suất quà Trung thu động viên con em người khuyết tật vượt khó.

Nhiều tấm lòng hảo tâm đã vượt đường sá xa xôi để gửi tặng gần 600 chiếc bánh Trung thu ấm áp cho thiếu nhi tại xã biên giới Đắk Wil.

Các cơ quan nhà nước tiếp tục đẩy mạnh nền hành chính số, đơn giản hóa quy trình thủ tục tạo điều kiện tối đa cho người dân.

Các doanh nghiệp sản xuất xuất khẩu khu vực Đông Nam tỉnh đang có dấu hiệu phục hồi mạnh mẽ, giải quyết việc làm ổn định cho hàng nghìn người lao động.

Danh sách tin theo thời gian (tham khảo)

20/09/2026 17:42 — Lâm Đồng chủ động ứng phó mưa lớn, ngập lụt và sạt lở đất

20/09/2026 17:41 — Lâm Đồng có 2 dự án được vinh danh tại cuộc thi Khởi nghiệp thanh niên nông thôn năm 2026

20/09/2026 17:38 — Công an Lâm Đồng khởi công 6 căn nhà cho hộ nghèo, gia đình chính sách

20/09/2026 17:31 — Lâm Đồng quyết tâm thực hiện mục tiêu không ma túy

20/09/2026 17:08 — Lâm Đồng công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai tại xã Quảng Sơn

20/09/2026 16:28 — Lam Dong Female Athlete Wins Gold at World Taekwondo Poomsae Championships

20/09/2026 15:03 — Lâm Đồng hoàn thiện đề án Phát triển công nghiệp văn hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

20/09/2026 14:00 — Lâm Đồng xây dựng nền hành chính số gần dân

20/09/2026 13:15 — Lâm Đồng xuyên đêm khắc phục sạt lở, xử lý “bẫy đá” trên đèo Prenn

20/09/2026 12:48 — Trao 100 suất quà trung thu cho con em người khuyết tật

20/09/2026 11:15 — Lâm Đồng yêu cầu Nhà máy xử lý rác Đà Lạt tiếp tục hoạt động

20/09/2026 09:16 — Xuất khẩu khởi sắc, doanh nghiệp Lâm Đồng ổn định sản xuất

20/09/2026 09:09 — Những chiếc bánh Trung thu đong đầy ân tình

20/09/2026 09:05 — Taekwondo Lâm Đồng liên tiếp giành huy chương Vàng thế giới tại Hàn Quốc

20/09/2026 08:42 — Lam Dong Tourism Expands With New Experiences

20/09/2026 08:11 — Đổi thay từ những bon làng Đinh Trang Thượng

20/09/2026 08:00 — Người dân chung tay làm đẹp mùa Festival

20/09/2026 06:11 — Trường Xuân chủ động giữ an toàn đường Hồ Chí Minh

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