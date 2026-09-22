Người gầy dựng thương hiệu tiêu nổi tiếng

Nông dân xuất sắc 2026 Lê Tùng Linh bên vườn tiêu giống

Từ cây giống đột biến

“Bản thân tôi là một nông dân trồng tiêu bình thường, những năm trước cũng vất vả với tiêu giống chậm lớn, còi cọc, bệnh chết nhanh chết chậm. Rồi cơ duyên trong vườn tiêu giống Vĩnh Linh của gia đình, tôi nhận thấy có một gốc tiêu rất khác, trên cây có nhiều dạng lá khác nhau, bộ rễ phát triển mạnh đồng thời chống chịu rất tốt với sâu bệnh, nhất là bệnh chết nhanh chết, chậm trên tiêu. Vậy là tôi tò mò ươm cây từ gốc đột biến ấy để ra được giống tiêu Tùng Linh hôm nay”, ông Lê Tùng Linh - Giám đốc Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu tiêu Tùng Linh, xã Trường Xuân tâm sự.

Phải mất gần 5 năm, ông Lê Tùng Linh mới gầy dựng được vườn tiêu từ cây đầu dòng và kết quả rất khả quan. Ông Linh chia sẻ, bản thân ông mày mò nhân giống, trồng thử nghiệm trước khi mạnh dạn cung ứng ra thị trường. Sau vài năm trồng và chăm sóc, vườn tiêu khỏe, trái sai, chịu bệnh rất tốt và phù hợp với thổ nhưỡng, khí hậu cao nguyên. “Mình làm tốt thì phải nhân giống mạnh, cung cấp cho bà con khắp nơi để bà con cũng có vườn tiêu khỏe như mình. Cứ nghĩ thế và tôi làm thôi”, người nông dân chất phác Tùng Linh chia sẻ.

Tiêu Tùng Linh trong vườn của nông dân

Năm 2023, cây tiêu “mẹ” được ngành nông nghiệp Đắk Nông khi ấy công nhận cây đầu dòng. Năm 2025, vườn cây giống 1,5 ha, với 8.000 gốc của ông được công nhận vườn giống với tên giống: Tiêu Tùng Linh. Thương hiệu tiêu Tùng Linh của ông cũng đã được Cục Sở hữu trí tuệ, Bộ Khoa học và Công nghệ cấp giấy chứng nhận bảo hộ nhãn hiệu.

Canh tác thuận tự nhiên

“Tôi không dừng lại ở bán giống xong là hết trách nhiệm. Nông dân mua giống được chúng tôi khảo sát kỹ thổ nhưỡng, sau đó mới cung cấp giống. Chúng tôi còn theo dõi vườn, hướng dẫn canh tác và kiểm tra định kỳ, bảo đảm tiêu của bà con khỏe mạnh, đạt năng suất tốt”, ông Lê Tùng Linh khẳng định. Theo ông, nông dân thích tiêu Tùng Linh bởi năng suất cao, chăm sóc tốt đạt từ 5 - 10 tấn/ha/vụ, hạt tiêu rất chắc, nặng, độ cay thơm cao, giá nhỉnh hơn mặt bằng giá thị trường. Cây tiêu giống tốt nhưng canh tác cũng phải bảo đảm, không sử dụng thuốc diệt cỏ, bón phân xa gốc và phải tuân thủ chặt chẽ “4 đúng” của ngành nông nghiệp.

Nông dân tới vườn gốc tiêu Tùng Linh học hỏi kỹ thuật canh tác

Ông Nguyễn Văn Anh - Chủ tịch Hội Nông dân xã Trường Xuân cho biết, giống tiêu Tùng Linh được nông dân địa phương sử dụng rất rộng rãi, cây khỏe và năng suất tốt. Nhiều nông dân đã thay giống Tùng Linh bên cạnh các giống tiêu cũ thoái hóa, cho năng suất thấp và hay bị bệnh. “Ông Linh bán giống có bảo hành, cây chết là có bù liền, bà con tin tưởng mua giống Tùng Linh vì vậy”, ông Anh cho hay.

Ông Lê Xuân Thuận - Chủ tịch UBND xã Trường Xuân đánh giá, ông Lê Tùng Linh với vườn giống tiêu Tùng Linh đã góp phần giúp đa dạng nguồn giống tiêu trên địa bàn xã cũng như các khu vực lân cận. Không chỉ cung cấp giống, ông Linh còn là nông dân có tầm nhìn về canh tác an toàn, hướng tới canh tác thuận tự nhiên. Đây là hướng canh tác bền vững được ngành nông nghiệp rất quan tâm và phát triển. “Ông Lê Tùng Linh được Trung ương Hội Nông dân Việt Nam vinh danh là nông dân xuất sắc 40 năm đổi mới năm 2026, vừa là vinh dự cho cá nhân ông, cũng là niềm vui của xã Trường Xuân chúng tôi vì đã có một thế hệ nông dân tiến bộ, xuất sắc, làm giàu cùng đất nước”, ông Thuận chia sẻ.