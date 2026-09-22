Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng trên không gian số - Bài 2: Tạo sức đề kháng từ ý thức, kỷ cương ngôn luận

Từ cấm đoán sang dẫn dắt niềm tin

Trong kỷ nguyên số, công tác tư tưởng đòi hỏi sự đột phá căn bản về tư duy, đó là chuyển từ áp đặt, cấm đoán sang giải thích, đối thoại, thuyết phục và dẫn dắt; lấy sự đồng thuận xã hội và niềm tin của Nhân dân làm thước đo cuối cùng. "Xây" được xác định là gốc, thực hiện bằng cách đưa dòng thông tin chính thống đi trước một bước, phủ kín không gian mạng, lấy cái đẹp dẹp cái xấu, biến thông tin tích cực thành dòng chủ lưu.

Chia sẻ về định hướng chiến lược này, đồng chí Nguyễn Nam Phong, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, cho biết: “Cà Mau đã ghi nhận những "điểm sáng" đột phá. Tỉnh đã chuyển căn bản từ việc "chia sẻ thụ động" sang "tự sản xuất" các sản phẩm truyền thông chính luận đa phương tiện có chiều sâu trên trang cộng đồng Ban Chỉ đạo 35 Tỉnh uỷ”.

Ðã có số lượng áp đảo, tuy nhiên nhiều ý kiến cho rằng, để nâng cao hiệu quả phản bác các thông tin sai sự thật trên mạng xã hội, các bài viết của tỉnh cần súc tích, đi thẳng vào vấn đề và có dung lượng vừa phải. Ðiều này giúp công chúng tiếp cận thông tin nhanh chóng, thuận tiện hơn trên thiết bị di động.

Tại cấp cơ sở, việc đưa thông tin chính thống phủ xanh không gian mạng được triển khai cụ thể hằng ngày. Tại phường Tân Thành, mỗi tuần, phường có trên 200 tin, bài đăng trên mạng xã hội, thu hút hàng ngàn lượt tương tác. Ðồng chí Mai Thị Thuỳ Trang, Phó Bí thư Thường trực Ðảng uỷ phường Tân Thành, chia sẻ: "Chúng tôi không chỉ ngăn chặn thông tin xấu, mà chủ động đưa thông tin chính thống đến nhanh hơn, đúng hơn và gần với người dân hơn. Khi mỗi đảng viên biết kiểm chứng thông tin, biết chịu trách nhiệm với một lượt đăng, chia sẻ, bình luận thì đó chính là cách phòng ngừa vi phạm hiệu quả nhất".

Việc đưa thông tin chính thống phủ xanh không gian mạng được Cà Mau triển khai cụ thể hằng ngày.

"Bộ gen văn hoá số" và kỷ cương ngôn luận thời AI

Sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ mang lại nhiều tiện ích nhưng cũng tiềm ẩn không ít nguy cơ. Tình trạng lạm dụng AI cắt ghép hình ảnh, làm giả giọng nói, bóp méo thông tin để thao túng tâm lý hay tạo ra các nội dung lệch chuẩn tư tưởng, thẩm mỹ đang là góc tối đáng cảnh báo.

Ðặt ra yêu cầu khắt khe về chuẩn mực đạo đức cách mạng và kỷ luật phát ngôn, Trung ương đã ban hành các quy định nghiêm ngặt như: Quy định 144-QÐ/TW về “Chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới”, Quy định 207-QÐ/TW về “Những điều đảng viên không được làm”, đặc biệt là Nghị quyết 25-NQ/TW về “Chiến lược công tác tư tưởng trong bối cảnh mới”. Việc hình thành một "Bộ gen văn hoá số" và "Văn hoá số" ứng xử trên không gian mạng trở thành yêu cầu cấp thiết đối với mỗi cán bộ, đảng viên.

Quán triệt tinh thần đó tại địa phương, Ban Thường vụ Ðảng uỷ xã Phong Hiệp xác định bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng là công việc thường xuyên. Ðồng chí Ðào Thanh Phong, Bí thư Ðảng uỷ, Chủ tịch HÐND xã Phong Hiệp, nhấn mạnh: "Chúng tôi ban hành các văn bản và nhắc nhở cán bộ, đảng viên trong các kỳ sinh hoạt phải hết sức cẩn trọng trong việc nói, viết, chia sẻ, đăng tải hình ảnh trên không gian mạng; tuyệt đối không chia sẻ những thông tin chưa được kiểm chứng để tránh vi phạm các quy định".

Có thể nói, sau hợp nhất đơn vị hành chính, vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, vai trò định hướng tư tưởng của cán bộ cấp xã càng trở nên quan trọng. Ông Lê Hoàng Nam, Trung tâm Chính trị xã Nguyễn Phích, nhận định: "Sau sáp nhập, những tranh chấp về đất đai, tài sản công hay sự khác biệt về phong tục dễ phát sinh tâm lý cục bộ. Khi cán bộ chủ động đối thoại, giải thích rõ chủ trương qua hệ thống truyền thanh, họp dân và sinh hoạt chi bộ, tâm lý lo lắng của Nhân dân sẽ nhanh chóng được giải toả, kịp thời đấu tranh ngăn chặn các thông tin sai lệch, kích động".

Mỗi tài khoản là một "pháo đài" bảo vệ

Nhân dân không chỉ là đối tượng thụ hưởng thông tin mà chính là chủ thể trực tiếp tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng. Nhận thức đúng đắn và sức đề kháng của từng cá nhân tạo nên lá chắn vững chắc nhất trên không gian số.

Tại Cà Mau, mạng lưới những người có uy tín, chức sắc tôn giáo, sư sãi Khmer, trí thức và các KOL (người dẫn dắt dư luận chủ chốt) tích cực đã phát huy vai trò nòng cốt trong việc lan toả năng lượng tích cực.

Với vốn tiếng Việt và tiếng Khmer, ông Trần Kel (76 tuổi, hội viên Hội Cựu chiến binh ấp Kinh Ðứng, xã Khánh Hưng) thường xuyên vận động bà con chấp hành chủ trương của Ðảng, pháp luật của Nhà nước, tích cực lao động sản xuất. Ông là nhịp cầu nối liền truyền thống hào hùng với thế hệ trẻ, là minh chứng sống động cho tinh thần đại đoàn kết Kinh - Khmer - Hoa.

Ở khía cạnh truyền thông sáng tạo, anh Nguyễn Tấn Tài, người quản trị trang cộng đồng "Bạc Liêu quê mình" (sở hữu hơn 146 ngàn người theo dõi), chia sẻ: "Nhóm chúng tôi tập trung phát triển nội dung theo hướng tích cực, quảng bá nét đẹp văn hoá, ẩm thực, du lịch và hình ảnh quê hương Cà Mau. Việc tạo ra những nội dung lành mạnh, hấp dẫn là cách tự nhiên nhất để thu hút giới trẻ, giúp họ né tránh các thông tin độc hại trên mạng".

Trang Facebook “Tràm xanh” kịp thời định hướng, phản bác những thông tin độc hại có thể dẫn đến sự xói mòn niềm tin vào Đảng, Nhà nước, gây bất ổn xã hội, “lan toả những điều tốt đẹp trên mạng xã hội để dẹp bỏ cái xấu”, có hơn 12 ngàn lượt theo dõi.

Nhằm củng cố thế trận này, Công an tỉnh đã thành lập "Câu lạc bộ Niềm tin số Cà Mau" với 40 thành viên ban đầu, đóng vai trò hạt nhân trong việc nhận diện, phản bác thông tin xấu, độc và lan toả các giá trị văn hoá chuẩn mực.

Sự chủ động của hệ thống chính trị cùng ý thức kỷ cương, "sức đề kháng" văn hoá số của mỗi cán bộ, đảng viên và người dân Cà Mau đang biến từng tài khoản cá nhân thành một "pháo đài" vững chắc. Ðó chính là nền tảng cốt lõi để bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Ðảng trên không gian số hôm nay và mai sau.

Nguyễn Quốc