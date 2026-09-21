Việt Nam - Hoa Kỳ tiếp tục hợp tác chặt chẽ trong khắc phục hậu quả chiến tranh

Bày tỏ vui mừng được gặp Đại tướng Phan Văn Giang, ngài John Noh nhấn mạnh, Hoa Kỳ đánh giá cao vai trò của Việt Nam trong khu vực và mong muốn tăng cường hợp tác giữa hai nước vì hòa bình, ổn định, phát triển của khu vực cũng như thế giới; trân trọng cảm ơn sự hỗ trợ, giúp đỡ tích cực của Bộ Quốc phòng nói riêng và Việt Nam nói chung trong hoạt động tìm kiếm quân nhân Hoa Kỳ mất tích trong chiến tranh (MIA); khẳng định, Bộ Chiến tranh Hoa Kỳ ủng hộ mạnh mẽ và cam kết tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Việt Nam trong lĩnh vực khắc phục hậu quả chiến tranh, coi đây là ưu tiên hàng đầu trong hợp tác quốc phòng song phương.

Đại tướng Phan Văn Giang tiếp ngài John Noh, Trợ lý Bộ trưởng Bộ Chiến tranh Hoa Kỳ.

Đại tướng Phan Văn Giang đánh giá cao việc lãnh đạo Bộ Chiến tranh Hoa Kỳ phối hợp tổ chức sự kiện về “Sáng kiến tìm kiếm người mất tích trong chiến tranh tại Việt Nam” trong khuôn khổ chuyến công tác của lãnh đạo cấp cao, qua đó khẳng định cam kết tham gia, đóng góp hơn nữa của Hoa Kỳ đối với Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ của Việt Nam; đồng thời khẳng định, Việt Nam luôn mong muốn phát triển hợp tác với Hoa Kỳ trên cơ sở lợi ích chính đáng của hai bên, đóng góp cho hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển trong khu vực và trên thế giới.

Đại tướng Phan Văn Giang và ngài John Noh, Trợ lý Bộ trưởng Bộ Chiến tranh Hoa Kỳ.

Bày tỏ vui mừng trước sự phát triển tích cực của quan hệ hợp tác quốc phòng Việt Nam-Hoa Kỳ, Đại tướng Phan Văn Giang mong muốn thời gian tới, hai bên tiếp tục phối hợp triển khai các nội dung hợp tác đã được thống nhất, tập trung vào các lĩnh vực như: Hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh, trong đó có hợp tác tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt quân nhân của cả Hoa Kỳ và Việt Nam trong chiến tranh, Dự án hỗ trợ người khuyết tật tại các địa phương bị phun rải nặng chất da cam, Dự án xử lý ô nhiễm dioxin tại khu vực sân bay Biên Hòa; Đối thoại chính sách quốc phòng song phương; công nghiệp quốc phòng; an ninh hàng hải; quân y...

Thông báo về việc Bộ Quốc phòng Việt Nam sẽ tổ chức Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam lần thứ 3 tại Hà Nội vào tháng 12-2026, Đại tướng Phan Văn Giang hoan nghênh đoàn lãnh đạo cấp cao Bộ Chiến tranh, Bộ Hải quân và các quan chức cấp cao, doanh nghiệp quốc phòng Hoa Kỳ tham gia, trưng bày các trang thiết bị quốc phòng hiện đại, đóng góp vào thành công chung của triển lãm.

* Cùng ngày (giờ địa phương), Đại tướng Phan Văn Giang tiếp lãnh đạo một doanh nghiệp Hoa Kỳ hoạt động trong lĩnh vực công nghệ.