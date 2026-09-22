Giá hồ tiêu hôm nay 22.9.2026: Tây Nguyên và Đông Nam Bộ đồng loạt đứng giá

Giá hồ tiêu hôm nay 22.9.2026 không ghi nhận biến động mới tại các vùng trọng điểm.

Mặt bằng giá thu mua trong nước hiện dao động từ 137.000 đến 141.000 đồng/kg, cho thấy thị trường vẫn đang giữ trạng thái ổn định sau chuỗi phiên đi ngang gần đây.

Hình minh họa

Diễn biến này phản ánh tâm lý thận trọng của cả người bán lẫn thương lái. Trong bối cảnh chưa xuất hiện cú hích đủ mạnh từ cung cầu, giá tiêu đang duy trì vùng tương đối cao và tiếp tục tạo sự quan tâm lớn đối với nông dân cũng như doanh nghiệp thu mua.

Bảng giá hồ tiêu trong nước ngày 22.9.2026

Giá tiêu xô được tính theo đầu giá, đơn vị VNĐ/kg.

Trong bảng khảo sát hôm nay, Đắk Nông (Lâm Đồng) tiếp tục đứng đầu với mức 141.000 đồng/kg. Đắk Lắk xếp sau với 139.000 đồng/kg. Bà Rịa – Vũng Tàu (TP.HCM) giữ mức 137.500 đồng/kg, trong khi Gia Lai và Bình Phước (Đồng Nai) cùng neo ở 137.000 đồng/kg.

Đắk Nông tiếp tục giữ vị trí cao nhất

Mặt bằng giá hôm nay cho thấy sự phân hóa không quá lớn giữa các vùng trọng điểm, với biên độ chênh lệch từ thấp nhất đến cao nhất là 4.000 đồng/kg. Dù vậy, Đắk Nông (Lâm Đồng) vẫn đang là khu vực nổi bật nhất khi liên tục duy trì vị trí dẫn đầu.

So với các địa phương khác, mức giá tại Đắk Nông (Lâm Đồng) tạo ra lợi thế nhất định cho người trồng tiêu. Trong khi đó, Gia Lai và Bình Phước (Đồng Nai) vẫn nằm ở nhóm giá thấp hơn, nhưng sự ổn định hiện tại cũng được xem là tín hiệu tích cực khi thị trường không xuất hiện áp lực giảm mạnh.

Giá tiêu Ấn Độ ngày 22.9.2026

Ở thị trường tham chiếu Ấn Độ, giá một số chủng loại hồ tiêu vẫn giữ nguyên so với ngày trước đó. Dữ liệu quy đổi sang đồng Việt Nam cho thấy mặt bằng giá vẫn ở mức cao.

Đơn vị tính: Rupee (INR)/tạ.

Thay đổi: Rupee (INR)/tạ, so với ngày trước đó.

Giá quy đổi VNĐ/kg do giatieu.com thực hiện theo tỷ giá của ngân hàng Vietcombank.

Nhìn vào bảng giá, GARBLED hiện là loại có mức quy đổi cao nhất, đạt 201.041 đồng/kg. Gram/lít ở mức 192.594 đồng/kg, còn UNGARBLED đạt 195.410 đồng/kg. Mức giá này tiếp tục cao hơn đáng kể so với giá thu mua trong nước.

Thị trường hồ tiêu vẫn chờ thêm tín hiệu mới

Việc cả giá tiêu trong nước lẫn giá tham chiếu tại Ấn Độ cùng ít biến động cho thấy thị trường hồ tiêu đang trong giai đoạn chờ đợi thêm tín hiệu mới. Đây là thời điểm nhiều bên tham gia thị trường có xu hướng quan sát nhiều hơn là giao dịch mạnh tay.

Trong ngắn hạn, giá hồ tiêu trong nước có thể tiếp tục dao động trong biên độ hẹp nếu chưa có thay đổi lớn từ nhu cầu xuất khẩu, tỷ giá hoặc diễn biến nguồn cung. Tuy vậy, việc duy trì mức 137.000–141.000 đồng/kg vẫn cho thấy thị trường đang vận động ở vùng giá khá tốt.

Dự báo xu hướng giá hồ tiêu

Nếu các yếu tố cung cầu chưa thay đổi rõ rệt, giá hồ tiêu trong những phiên tới nhiều khả năng vẫn tiếp tục đi ngang. Các địa phương như Đắk Nông (Lâm Đồng) và Đắk Lắk được dự báo sẽ tiếp tục nằm trong nhóm dẫn đầu về giá thu mua.

Với người trồng tiêu, giai đoạn này là lúc cần theo dõi sát diễn biến hằng ngày để chủ động kế hoạch bán ra hợp lý. Còn với thị trường, sự ổn định hiện nay là nền tảng quan trọng để chờ đợi những tín hiệu rõ ràng hơn trong thời gian tới.