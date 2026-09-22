Giá heo hơi hôm nay 22.9: Miền Nam đi ngang, miền Bắc vẫn cao nhất

Thị trường heo hơi hôm nay nhìn chung khá ổn định, biên độ giữa các địa phương không quá lớn. Mức cao nhất 60.000 đồng/kg xuất hiện tại Thái Nguyên, Hà Nội và Hưng Yên, còn mức thấp nhất 57.000 đồng/kg tập trung ở một số tỉnh miền Trung và tại Cà Mau.

Hình minh họa

Một điểm đáng chú ý là miền Bắc đang duy trì mặt bằng rất cao và đồng đều, chủ yếu từ 59.000 - 60.000 đồng/kg. Trong khi đó, miền Nam tiếp tục giữ nhịp ổn định, phần lớn địa phương đứng ở mức 58.000 đồng/kg.

Giá heo hơi miền Bắc: Mặt bằng cao và khá đồng đều

Miền Bắc tiếp tục là khu vực dẫn đầu cả nước về giá heo hơi. Ngoài ba địa phương đạt mốc 60.000 đồng/kg là Thái Nguyên, Hà Nội và Hưng Yên, toàn bộ các tỉnh còn lại trong khu vực đều giữ quanh mức 59.000 đồng/kg.

Điều này cho thấy thị trường miền Bắc đang có độ ổn định cao hơn và giữ được mặt bằng giá tốt. So với nhiều thời điểm trước đó, vùng giá 59.000 đồng/kg hiện đã trở nên phổ biến hơn rõ rệt.

Bảng giá heo hơi miền Bắc ngày 22.9.2026

Giá heo hơi miền Trung: Thanh Hóa nổi bật với mức 59.000 đồng/kg

Miền Trung hôm nay dao động từ 57.000 - 59.000 đồng/kg. Thanh Hóa là địa phương cao nhất khu vực với 59.000 đồng/kg, tạo ra điểm nhấn so với phần còn lại.

Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Đắk Lắk và Lâm Đồng cùng đứng ở mức 58.000 đồng/kg. Nhóm thấp hơn gồm Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai và Khánh Hòa, cùng giao dịch ở 57.000 đồng/kg.

Mặt bằng giá miền Trung vẫn chưa bứt phá mạnh, nhưng sự xuất hiện của mức 59.000 đồng/kg tại Thanh Hóa cho thấy khu vực này đang có tín hiệu nhích lên ở một vài điểm.

Bảng giá heo hơi miền Trung ngày 22.9.2026

Giá heo hơi miền Nam: Tiếp tục đi ngang

Tại miền Nam, thị trường gần như không có xáo trộn. Đồng Nai, Tây Ninh, Đồng Tháp, An Giang, TP HCM, Vĩnh Long và Cần Thơ cùng neo ở mức 58.000 đồng/kg.

Cà Mau tiếp tục là địa phương thấp nhất khu vực với 57.000 đồng/kg. Nhìn tổng thể, miền Nam đang là vùng có nhịp giao dịch khá êm, ít biến động và duy trì được độ đồng đều cao.

Bảng giá heo hơi miền Nam ngày 22.9.2026

Thị trường heo hơi ngày 22.9.2026: Khoảng giá vẫn giữ trong vùng hẹp

Xét trên phạm vi cả nước, giá heo hơi ngày 22.9.2026 vẫn nằm trong vùng 57.000 - 60.000 đồng/kg. Chênh lệch giữa mức cao nhất và thấp nhất là 3.000 đồng/kg, cho thấy thị trường chưa xuất hiện biến động quá mạnh.

Miền Bắc đang đóng vai trò dẫn dắt mặt bằng giá, trong khi miền Trung và miền Nam chủ yếu vận động quanh mốc 57.000 - 58.000 đồng/kg. Với diễn biến hiện tại, thị trường vẫn thiên về trạng thái ổn định, dù một số địa phương đã cho thấy dấu hiệu nhích lên.

Nếu sức mua tiếp tục duy trì tốt và nguồn cung không tăng đột biến, vùng giá cao tại miền Bắc có thể tiếp tục được giữ vững trong các phiên kế tiếp.