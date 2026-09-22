[Video] Dự báo thời tiết ngày 22/9/2026: Bắc Bộ có nơi nắng nóng, từ Huế trở vào có mưa lớn với nguy cơ ngập úng

Hôm nay, thời tiết trên cả nước tiếp tục phân hóa rõ rệt giữa các khu vực. Tại Bắc Bộ, mưa hầu như không còn đáng kể. Buổi sáng thời tiết khá dễ chịu, sau đó nắng xuất hiện và tăng dần trong ngày, một số nơi có thể xảy ra nắng nóng.

Xuống Thanh Hóa - Hà Tĩnh, thời tiết cũng tương đối ổn định. Mưa chỉ xuất hiện vài nơi, còn trong ngày trạng thái tạnh ráo và có nắng chiếm ưu thế. Khu vực này nằm ngoài trọng tâm của đợt mưa lớn đang ảnh hưởng tới các tỉnh phía nam miền Trung.

Trái lại, từ Huế trở xuống Duyên hải Nam Trung Bộ, dải hội tụ nhiệt đới kết hợp với nhiễu động gió Đông trên cao tiếp tục gây mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Đáng lưu ý, có khả năng xuất hiện mưa cường độ lớn trong thời gian ngắn, làm gia tăng nguy cơ thiên tai.

Tại Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, mưa cũng tiếp tục duy trì. Đặc biệt, phía tây Đắk Lắk, Lâm Đồng và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ mưa rất to.

Các khu vực có mưa lớn cần đề phòng lốc, sét, gió giật mạnh, đồng thời lưu ý nguy cơ ngập úng tại vùng trũng thấp và đô thị, lũ quét trên các sông suối nhỏ và sạt lở đất trên sườn dốc.