Cảnh báo khẩn nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại khu vực từ Huế đến Đắk Lắk ngày 22/09/2026

Khu vực các tỉnh và thành phố từ Huế đến Đắk Lắk đang đối mặt với nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy. Tình trạng nguy hiểm này được dự báo diễn biến phức tạp trong 6 giờ tới.

Các khu vực trọng điểm nằm trong vùng cảnh báo

Hiện tượng lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất đe dọa trực tiếp các vị trí sườn dốc cùng hệ thống sông suối nhỏ tại những địa phương sau:

TP. Huế

TP. Đà Nẵng

Quảng Ngãi

Gia Lai

Đắk Lắk

Nguy cơ mất an toàn tập trung cao điểm tại vùng ven sườn đồi dốc, các thung lũng hẹp và những khu vực có kết cấu đất kém ổn định.

Rủi ro thiên tai và khuyến cáo bảo đảm an toàn

Lũ quét và sạt lở đất có thể xuất hiện rất nhanh, gây chia cắt giao thông, làm hư hỏng công trình hạ tầng và đe dọa an toàn tính mạng của người dân sinh sống gần khu vực triền dốc, ven bờ suối.

Người dân trong vùng ảnh hưởng cần chủ động theo dõi sát diễn biến thực tế tại địa bàn và tuân thủ hướng dẫn sơ tán khi có lệnh.

Không di chuyển qua ngầm tràn, cầu tạm hoặc đi lại gần chân đồi dốc có biểu hiện nứt nẻ đất đá.

Hạn chế tối đa việc đánh bắt cá, vớt củi hay lội qua các khe suối nhỏ khi lưu lượng nước đang dâng cao và chảy xiết.