Lâm Đồng hôm nay 15/09

Bản tin tổng hợp thời sự Lâm Đồng sau 18h00 ngày 15/09 ghi nhận nhiều chuyển động quan trọng trong công tác chỉ đạo điều hành của lãnh đạo tỉnh. Nổi bật là quyết tâm tháo gỡ vướng mắc mặt bằng cho các tuyến cao tốc trọng điểm, kiện toàn nhân sự chủ chốt và đẩy mạnh các chương trình chuyển đổi số trên toàn địa bàn.

Bên cạnh đó, các lĩnh vực giáo dục, an sinh xã hội, an toàn giao thông và chuẩn bị cho mùa lễ hội hoa sắp tới cũng ghi nhận nhiều kết quả tích cực, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Điểm nhanh

Chỉ đạo điều hành — Lâm Đồng tăng tốc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm: Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu các đơn vị tập trung nhận diện điểm nghẽn, xử lý dứt điểm công việc tồn đọng thuộc thẩm quyền.

Giao thông trọng điểm — Lâm Đồng tháo điểm nghẽn mặt bằng, thúc tiến độ 2 dự án cao tốc: Tỉnh ủy chủ trì làm việc với các cơ quan, đơn vị để đẩy nhanh tiến độ triển khai hai tuyến cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc và Bảo Lộc - Liên Khương theo phương thức đối tác công tư (PPP).

Công tác cán bộ — Ông Nguyễn Hồng Hải làm Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lâm Đồng: Được phân công phụ trách các lĩnh vực then chốt gắn với tăng trưởng kinh tế, thu hút đầu tư, hạ tầng kỹ thuật và dự án trọng điểm.

Nhân sự ngành bảo hiểm — Ông Võ Khánh Bình được bổ nhiệm Phó Giám đốc BHXH tỉnh Lâm Đồng: Bảo hiểm xã hội Việt Nam công bố quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ và trao tặng Huân chương Lao động.

Giáo dục mũi nhọn — 814 thí sinh Lâm Đồng dự thi chọn đội tuyển học sinh giỏi quốc gia: Kỳ thi chọn học sinh vào đội tuyển tham dự kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm học 2026 - 2027 chính thức diễn ra trong sáng 15/9.

Cứu nạn hàng hải — Lâm Đồng tập trung cứu hộ, cứu nạn tàu cá bị lật tại Phú Quý: Các lực lượng chức năng khẩn trương tìm kiếm người mất tích sau vụ tai nạn đường thủy tại khu vực biển Đặc khu Phú Quý.

Văn hóa lễ hội — Festival Hoa Đà Lạt mở rộng không gian, kết nối chuỗi giá trị: Lễ hội lần thứ XI mang chủ đề "Đà Lạt - Bản giao hòa của sắc hoa và âm nhạc" mở rộng quy mô trưng bày và chuỗi giá trị ngành hoa.

Thị trường nông sản — Giá tiêu hôm nay 15/9/2026: Lâm Đồng giữ 141.000 đồng/kg: Mức giá thu mua hồ tiêu tại tỉnh giữ đỉnh thị trường trong bối cảnh giá cả mặt bằng chung đi ngang.

Giao thông an toàn — Gần 500 cán bộ, giáo viên Lâm Đồng được đào tạo kỹ năng lái xe mô tô, xe gắn máy an toàn: Công an tỉnh hoàn thành đợt tập huấn kỹ năng lái xe an toàn cho đội ngũ cán bộ, giáo viên toàn tỉnh.

Quản lý công sản — Lâm Đồng: Cho thuê 35 nhà, đất do Trung tâm Quản lý nhà quản lý, khai thác: Trung tâm Quản lý nhà tỉnh thông báo danh mục nhà, đất cho thuê qua hình thức chào giá cạnh tranh với thời hạn thuê 10 năm.

Sự cố giao thông — Ô tô trôi xuống đồi thông ở đầu đèo Prenn, không có thương vong: Chiếc xe con bất ngờ trôi xuống triền đồi thông gần tuyến đường bê tông trên đường Đống Đa, phường Xuân Hương.

Các mảng tin nổi bật

Thời sự – Xây dựng chính quyền

Công tác lãnh đạo, điều hành của tỉnh tập trung vào nhiệm vụ tháo gỡ điểm nghẽn và kiện toàn bộ máy. Thường trực Tỉnh ủy đã yêu cầu các cấp, ngành rà soát toàn bộ các chỉ tiêu còn lại của năm, xử lý triệt để vướng mắc phát sinh theo tinh thần không để công việc ứ đọng qua bài viết Lâm Đồng tăng tốc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm.

Đồng thời, công tác tổ chức cán bộ được kiện toàn kịp thời với sự phân công ông Nguyễn Hồng Hải đảm nhiệm chức danh Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phụ trách kinh tế tổng hợp và hạ tầng (chi tiết bổ nhiệm lãnh đạo UBND tỉnh), cùng quyết định bổ nhiệm nhân sự mới trong ban giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh theo tin bổ nhiệm Phó Giám đốc BHXH tỉnh Lâm Đồng.

Hạ tầng giao thông – Kinh tế

Trọng tâm hạ tầng là tiến độ bàn giao mặt bằng của hai đoạn tuyến cao tốc qua địa bàn tỉnh. Lãnh đạo tỉnh đã họp khẩn với các sở ngành để tháo gỡ vướng mắc đền bù, bảo đảm công tác giải ngân vốn đầu tư công đạt kế hoạch đề ra qua bản tin Lâm Đồng tháo điểm nghẽn mặt bằng, thúc tiến độ 2 dự án cao tốc và ghi nhận từ thực địa trong bài viết Thấu lòng dân - sạch mặt bằng.

Ở khía cạnh mở rộng thị trường và hợp tác phát triển sản phẩm nông sản chế biến, tỉnh chủ động tìm kiếm các kênh tiêu thụ quốc tế thông qua đề xuất hợp tác vùng nguyên liệu với các tập đoàn phân phối đa quốc gia tại bài viết Lâm Đồng và Tập đoàn Lulu International mở hướng hợp tác từ vùng nguyên liệu.

Giáo dục – Y tế – Chuyển đổi số

Hoạt động giáo dục ghi nhận điểm nhấn với kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh quy tụ hàng trăm thí sinh tranh tài, phản ánh chất lượng dạy và học của địa phương ngày càng nâng cao.

814 thí sinh Lâm Đồng dự thi chọn đội tuyển học sinh giỏi quốc gia

Bên cạnh kỳ thi chọn nhân tài qua bài viết 814 thí sinh Lâm Đồng dự thi chọn đội tuyển học sinh giỏi quốc gia, ngành Giáo dục tỉnh cũng đẩy mạnh số hóa đồng bộ cơ sở dữ liệu dân cư trong tuyển sinh và quản trị học đường theo bài Giáo dục Lâm Đồng đẩy mạnh quản trị số từ dữ liệu dân cư.

Ngoài ra, phong trào chuyển đổi số và nâng cao an toàn thông tin được lan tỏa sâu rộng trong lực lượng công an và cộng đồng dân cư thông qua bài viết Công an Lâm Đồng tập huấn công nghệ thông tin, bồi dưỡng kỹ năng số và các tiện ích trên ứng dụng di động theo phản ánh tại Công dân số Lâm Đồng: Tiện ích trong tầm tay.

Văn hóa – Đời sống dân sinh

Festival Hoa Đà Lạt năm 2026 tiếp tục hoàn thiện công tác tổ chức, gắn liền tôn vinh nghề trồng hoa truyền thống với tạo không gian trải nghiệm đặc sắc cho du khách bốn phương trong bài Festival Hoa Đà Lạt mở rộng không gian, kết nối chuỗi giá trị. Các giải pháp lưu trú hiện đại như việc áp dụng khóa điện tử kiểm soát phòng cũng được giới thiệu tại bài viết Khóa thẻ từ: Giải pháp kiểm soát phòng tại các cơ sở lưu trú ở Lâm Đồng.

Về mặt trật tự an toàn giao thông, vụ việc xe con trượt dốc may mắn không gây thương vong tại khu vực đường Đống Đa, phường Xuân Hương đã được lực lượng sở tại xử lý kịp thời theo bài Ô tô trôi xuống đồi thông ở đầu đèo Prenn, không có thương vong.

Danh sách tin theo thời gian (tham khảo)

15/09/2026 18:02 — Lâm Đồng tăng tốc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm

15/09/2026 17:22 — Khóa thẻ từ: Giải pháp kiểm soát phòng tại các cơ sở lưu trú ở Lâm Đồng

15/09/2026 17:21 — Ông Võ Khánh Bình được bổ nhiệm Phó Giám đốc BHXH tỉnh Lâm Đồng

15/09/2026 17:16 — Lâm Đồng tháo điểm nghẽn mặt bằng, thúc tiến độ 2 dự án cao tốc

15/09/2026 16:42 — Ông Nguyễn Hồng Hải làm Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lâm Đồng

15/09/2026 15:35 — Ô tô trôi xuống đồi thông ở đầu đèo Prenn, không có thương vong

15/09/2026 14:30 — Giáo dục Lâm Đồng đẩy mạnh quản trị số từ dữ liệu dân cư

15/09/2026 14:29 — Festival Hoa Đà Lạt mở rộng không gian, kết nối chuỗi giá trị

15/09/2026 14:28 — Khởi công công trình thể dục ngoài trời tại xã Hải Ninh

15/09/2026 13:09 — Lâm Đồng và Tập đoàn Lulu International mở hướng hợp tác từ vùng nguyên liệu

15/09/2026 13:04 — Gần 500 cán bộ, giáo viên Lâm Đồng được đào tạo kỹ năng lái xe mô tô, xe gắn máy an toàn

15/09/2026 12:18 — Ngành Giáo dục chuyển mạnh từ “học tập” sang “thực hành” theo Bác

15/09/2026 12:06 — Lâm Đồng xét chọn học sinh nhận Giải thưởng Hoa Trạng Nguyên năm 2026

15/09/2026 12:05 — Công an Lâm Đồng tập huấn công nghệ thông tin, bồi dưỡng kỹ năng số

15/09/2026 11:51 — Giá tiêu hôm nay 15/9/2026: Lâm Đồng giữ 141.000 đồng/kg, thị trường sẽ đi về đâu?

15/09/2026 11:00 — Lâm Đồng tập trung cứu hộ, cứu nạn tàu cá bị lật tại Phú Quý

15/09/2026 09:55 — Lâm Đồng: Cho thuê 35 nhà, đất do Trung tâm Quản lý nhà quản lý, khai thác

15/09/2026 09:26 — 814 thí sinh Lâm Đồng dự thi chọn đội tuyển học sinh giỏi quốc gia

Bạn đọc có thể xem chi tiết từng