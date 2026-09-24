Bỏ việc ổn định, hai cô gái Việt mở quán bánh tráng trộn ở Canada

Ở Toronto, nơi những cửa hàng ăn uống thường mang biển hiệu bằng tiếng Anh, một quán nhỏ lại đặt trước cửa tấm biển ghi tên hai con đường Cách Mạng Tháng Tám - Trường Chinh. Bên trong, những chiếc ghế nhựa thấp được xếp quanh các bàn nhỏ, khách gọi bánh tráng trộn, chè ba màu, bánh mì, cơm tấm.

Phía sau quầy là Kim Ngọc và Phạm Thị Mỹ Loan, hai cô gái sinh năm 1997 đã sống ở Canada khoảng một thập kỷ.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, Kim Ngọc cho biết trước khi mở quán, cả hai từng làm đầu bếp tại nhiều nhà hàng nước ngoài với mức thu nhập khoảng 80.000 CAD/năm, tương đương gần 1,5 tỷ đồng. Để theo đuổi đam mê món Việt, cả hai quyết định nghỉ việc, dùng tiền tiết kiệm để xây dựng điểm kinh doanh riêng.

"Chúng tôi trải qua khoảng 1,5 năm đầu gần như không có thu nhập. Đến tháng 8, tôi mở cửa hàng thứ 3 tại Toronto", Ngọc nói.

Từ bỏ công việc ổn định

Ngọc kể cô và Loan sang Canada học tập khoảng 10 năm trước. Sau khi tốt nghiệp ngành quản trị nghệ thuật ẩm thực (Culinary Arts Management), cả hai lần lượt làm việc trong các nhà hàng bán đồ Tây. Công việc mang lại cho cả hai thu nhập tốt và tương đối ổn định. Nhưng sau nhiều năm đứng bếp, Ngọc bắt đầu nghĩ đến một hướng phát triển khác.

Ở Canada, các món Việt như phở, bánh mì hay cơm tấm đã khá quen thuộc. Trong khi đó, những món ăn vặt gắn với đời sống thường ngày của người Việt lại khó tìm hơn. Bánh tráng trộn, chè, bánh giò hay một số món đặc trưng vùng miền thường được bán nhỏ lẻ, chủ yếu qua các kênh online hoặc vào cuối tuần. Muốn ăn, khách phải đặt trước hoặc tự làm.

"Ẩm thực Việt Nam rất phong phú nhưng chưa có nhiều nơi ở Canada bán những món như vậy. Hai đứa muốn làm một chỗ mà mọi người có thể đến ăn bất cứ lúc nào", Ngọc kể.

Quán tái hiện không khí đường phố Việt Nam với bàn ghế nhựa và biển hiệu tên đường bằng tiếng Việt.

Sau khi cả hai bàn bạc, ý tưởng khởi nghiệp dần rõ hơn, nhưng quyết định nghỉ việc lại khiến gia đình lo lắng.

Mẹ Ngọc muốn con gái giữ công việc ổn định thay vì bỏ một vị trí có thu nhập tốt để bắt đầu lại. Gia đình cũng hình dung được phần nào những khó khăn khi tự kinh doanh, nhất là khi cả hai phải tự lo từ tiền bạc, nhân sự đến vận hành.

"Người thân lúc nào cũng mong mình ổn định. Mẹ tôi cũng sợ con gái làm việc quá cực và gặp rủi ro. Gia đình ngăn cản vì sợ chúng tôi không làm được", Ngọc nói.

Với cô gái 29 tuổi, đây không phải lựa chọn giữa một công việc tệ và một cơ hội tốt hơn. Ngọc phải cân nhắc giữa chuyện bỏ lại một công việc đang cho thu nhập đáng kể để thử sức với điều chưa biết kết quả.

Cuối cùng, cả hai vẫn quyết định nghỉ việc. "Tôi thích nấu ăn, thích kinh doanh và thích nhìn người khác vui khi ăn món mình làm", Mỹ Loan nói.

Quầy hàng của cả hai tại một hội chợ ẩm thực.

Tháng 10/2024, Ngọc và Loan bắt đầu với một cửa hàng nhỏ trong trung tâm thương mại. Không còn đứng trong một căn bếp đã có sẵn quy trình và đội ngũ, cả hai phải tự xử lý gần như mọi việc. Từ chuẩn bị món, tìm nguồn nguyên liệu, tuyển nhân viên đến quản lý cửa hàng đều cần họ trực tiếp theo sát.

Nguyên liệu là một thách thức khác. Một số loại đặc trưng của Việt Nam không dễ tìm tại Canada, có loại phải nhập từ Việt Nam với chi phí cao. Nhân sự cũng không phải lúc nào tuyển được người phù hợp.

Trong khoảng 1,5 năm đầu, hai người gần như không kiếm được thu nhập từ việc kinh doanh. Khoản tiền dành dụm từ những năm đi làm trở thành nguồn duy trì cửa hàng.

"Có những lúc chúng tôi rất mệt, có đêm gần như không ngủ. Hai đứa chỉ tự nhắc nhau hôm nay làm tốt hơn hôm qua một chút là được", Ngọc nói.

Để tìm hướng đi mới, cả hai thử thay đổi món, cách phục vụ và quan sát phản ứng của khách. Lần tham gia lễ hội ẩm thực Việt đã giúp hai người nhìn thấy rõ hơn nhu cầu của thực khách. Gian hàng vừa mở đã có người xếp hàng. Khách Việt và khách bản địa cùng thử món khiến hai cô gái phải làm liên tục trong nhiều giờ.

Sau sự kiện, lượng khách quen tăng dần. Tình hình kinh doanh bắt đầu có tiến triển. "Một số món mới vừa đưa lên bán đã hết trong khoảng 30 phút". Từ một điểm bán nhỏ, Ngọc mở cơ sở thứ 2 vào tháng 3 năm nay. Đến tháng 8, cửa hàng thứ 3 xuất hiện tại Toronto.

Bánh tráng trộn và một góc Việt Nam ở Toronto

Sau nhiều tháng nghiên cứu, Ngọc cho biết muốn xây dựng cửa hàng mới với không gian đậm chất Việt Nam. Những chiếc ghế nhựa thấp, biển hiệu tên đường viết theo phong cách quen thuộc và cách bày món khiến nơi này giống một góc phố Việt Nam.

Thực đơn hiện có từ đồ ăn vặt đến những món quen thuộc như bánh mì, cơm tấm, chè, trà sữa, cà phê, bánh giò và đá bào. Giá dao động 2-28 CAD, khoảng 36.000 - 516.000 đồng.

"Bánh tráng trộn là một trong những món bán chạy của chúng tôi", Ngọc nói.

Một phần bánh có giá 25 CAD, tương đương khoảng 468.000 đồng. Mỗi ngày, quán đón khoảng 100-150 khách, cuối tuần có thể tăng gần gấp đôi. Một số khách người Việt sống ở các thành phố khác lái xe khoảng 4 giờ để đến ăn.

"Khách nói ngồi trên ghế nhựa, ăn cơm tấm, bánh mì khiến họ nhớ quê nhưng cũng thấy gần quê hơn. Những câu như vậy làm tôi rất xúc động", Loan nhớ lại. Cảm giác ấy cũng quen thuộc với chính cô. Sau nhiều năm ở Canada, việc mỗi ngày được chuẩn bị những món ăn Việt khiến nỗi nhớ nhà của cô phần nào vơi đi.

Bánh tráng trộn là một trong số những món ăn đắt hàng tại tiệm của Ngọc và Loan.

Tuy nhiên, việc đưa món Việt đến một thị trường chuộng bánh mì kẹp thịt lợn xông khói cũng đòi hỏi hai người phải điều chỉnh công thức khá nhiều.

Nguồn nguyên liệu, khẩu vị khách hàng và cách vận hành tại Canada khiến nhiều công đoạn không thể làm hoàn toàn giống ở Việt Nam. Cả hai vẫn giữ những thành phần và cách chế biến cốt lõi bao gồm bánh tráng, trứng luộc, mỡ hành, đồng thời thử nghiệm để món ăn phù hợp hơn với điều kiện thực tế.

Sau gần hai năm, Ngọc và Loan chưa xem việc mở ba cửa hàng là điểm kết thúc. Họ vẫn thử thêm các món Việt chưa phổ biến tại Canada và tìm cách đưa chúng vào thực đơn.

Nhìn lại quyết định bỏ công việc cũ, Ngọc không cho rằng mọi thứ trở nên dễ dàng hơn sau khi quán bắt đầu có khách. Việc xây dựng chỗ đứng vẫn cần thời gian. Nhưng nếu quay lại thời điểm phải lựa chọn giữa công việc cũ và cửa hàng đầu tiên, cô vẫn muốn thử.

"Chúng tôi không biết trước mọi chuyện sẽ thế nào. Chỉ biết nếu không làm, có thể sau này sẽ tiếc vì đã không thử", Ngọc nói.

Hà Vi