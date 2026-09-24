Bộ trưởng Trần Hồng Minh yêu cầu đẩy nhanh tiến độ cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang

Tập trung hoàn thiện các hạng mục kết nối

Kiểm tra tại hiện trường, Bộ trưởng Trần Hồng Minh ghi nhận nỗ lực của tỉnh Tuyên Quang, chủ đầu tư và các nhà thầu trong tổ chức thi công Dự án cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang.

Bộ trưởng yêu cầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình số 1 tỉnh Tuyên Quang khẩn trương chỉ đạo các nhà thầu hoàn thiện hệ thống nút giao, đường gom kết nối với cao tốc, đồng thời bảo đảm an toàn giao thông trong quá trình thi công.

Các đơn vị được yêu cầu nghiên cứu phương án tổ chức thi công phù hợp, bảo đảm vừa khai thác, vừa thi công an toàn, hiệu quả đối với những hạng mục đủ điều kiện.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh kiểm tra tình hình thực hiện Dự án cao tốc Tuyên Quang – Hà Giang giai đoạn 1

Bộ trưởng cũng yêu cầu chủ đầu tư và các nhà thầu huy động tối đa nhân lực, máy móc, thiết bị, vật tư; tổ chức tăng ca, tăng kíp, đẩy nhanh tiến độ thi công, đồng thời gắn với yêu cầu giải ngân vốn đầu tư công theo kế hoạch.

Đối với giai đoạn hoàn chỉnh tuyến cao tốc đoạn qua địa bàn tỉnh Tuyên Quang, Bộ trưởng Trần Hồng Minh yêu cầu địa phương sớm rà soát, hoàn thiện các nội dung liên quan để báo cáo Chính phủ xem xét bố trí nguồn vốn triển khai.

Khối lượng xây lắp đạt tỷ lệ cao

Theo báo cáo của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình số 1 tỉnh Tuyên Quang, Dự án cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang có chiều dài 105 km, tổng mức đầu tư gần 10.000 tỷ đồng.

Đoạn tuyến qua địa bàn tỉnh Tuyên Quang cũ dài hơn 77 km, tổng mức đầu tư khoảng 8.800 tỷ đồng, được triển khai với 15 gói thầu xây lắp. Đến nay, cả 15 gói thầu đã được triển khai thi công; giá trị xây lắp lũy kế đạt hơn 4.688 tỷ đồng, tương đương 76,01% giá trị hợp đồng.

Công tác giải phóng mặt bằng đoạn tuyến qua Tuyên Quang đã hoàn thành, bàn giao mặt bằng cho các đơn vị thi công. Những khó khăn cơ bản về nguồn vật liệu xây dựng được tháo gỡ, đáp ứng yêu cầu thi công.

Lũy kế giải ngân từ khi khởi công đạt hơn 7.089 tỷ đồng, bằng 84,56% kế hoạch. Riêng năm 2026, giá trị giải ngân đạt hơn 806 tỷ đồng, tương đương 38,38% kế hoạch vốn được giao.

Đoạn tuyến qua địa bàn tỉnh Hà Giang cũ dài hơn 27 km, gồm 9 gói thầu xây lắp và tất cả đã được triển khai. Giá trị sản lượng thực hiện đạt khoảng 3.033 tỷ đồng, bằng 85% giá trị hợp đồng; lũy kế giải ngân đạt hơn 3.945 tỷ đồng, bằng 83% kế hoạch. Công tác giải phóng mặt bằng trên đoạn tuyến này cũng đã hoàn thành.

Rà soát từng gói thầu, tăng nguồn lực thi công

Báo cáo cho thấy dự án vẫn chịu tác động của một số yếu tố như biến động giá xăng dầu, giá nguyên vật liệu đầu vào tăng; mưa lớn kéo dài ảnh hưởng đến công tác thi công và gây sạt lở tại một số khu vực.

Bên cạnh đó, một số nhà thầu huy động nhân lực, thiết bị chưa đáp ứng yêu cầu; tổ chức thi công có thời điểm chưa tương xứng với khối lượng còn lại. Việc bố trí vốn chưa kịp thời cũng ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án.

Để khắc phục, tỉnh Tuyên Quang yêu cầu các chủ đầu tư, nhà thầu rà soát toàn bộ khối lượng còn lại, xây dựng tiến độ chi tiết đến từng gói thầu, hạng mục; xác định khối lượng hoàn thành theo tuần, tháng và gắn trách nhiệm với người đứng đầu.

Các đơn vị được yêu cầu tập trung nhân lực, máy móc, thiết bị, vật tư; tổ chức thi công “3 ca, 4 kíp” tại những hạng mục đủ điều kiện, đồng thời chủ động phương án thi công phù hợp với diễn biến thời tiết, bảo đảm an toàn công trình và người lao động.

Tỉnh Tuyên Quang cũng tăng cường kiểm tra, giám sát, yêu cầu các nhà thầu chậm tiến độ bổ sung nguồn lực, điều chỉnh biện pháp tổ chức thi công.

Địa phương đồng thời đề nghị Bộ Xây dựng quan tâm tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền bố trí khoảng 5.900 tỷ đồng từ ngân sách Trung ương giai đoạn 2026-2030 để triển khai giai đoạn hoàn chỉnh Dự án cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang, đoạn qua tỉnh Tuyên Quang.