Cục Tuyên huấn đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân

Đại tướng Lương Cường, nguyên Chủ tịch nước, nguyên Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam và Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam cùng nhiều tướng lĩnh, lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu, Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam đến dự. Ảnh: Trọng Đức/TTXVN

Dự lễ có Đại tướng Lương Cường, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước, nguyên Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng.

Tại buổi lễ, Ban Tổ chức đã công bố Quyết định của Chủ tịch nước, phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho Cục Tuyên huấn vì đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng Quân đội nhân dân, củng cố quốc phòng, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội, bảo vệ Tổ quốc.

Thay mặt Quân ủy Trung ương, lãnh đạo Bộ Quốc phòng và Tổng cục Chính trị, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa biểu dương, chúc mừng những thành tích đặc biệt xuất sắc của Cục Tuyên huấn, đồng thời nhấn mạnh, Cục Tuyên huấn là một trong những cơ quan tham mưu chiến lược của Tổng cục Chính trị và Quân đội ta được thành lập từ rất sớm nhằm đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp kháng chiến, kiến quốc.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Trọng Đức/TTXVN

Hơn 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, thường xuyên, trực tiếp là Tổng cục Chính trị, các thế hệ cán bộ, nhân viên, chiến sĩ Cục Tuyên huấn luôn tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và nhân dân; đoàn kết, chủ động, nhạy bén, sáng tạo, dũng cảm, tận tụy, vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tham mưu chiến lược đầu ngành về công tác tư tưởng, văn hóa trong toàn quân.

Đặc biệt, những năm gần đây, Cục Tuyên huấn đã chủ động đổi mới nội dung, phương pháp công tác tư tưởng, văn hóa; nâng cao chất lượng giáo dục chính trị, quản lý tư tưởng, dư luận xã hội; đẩy mạnh công tác đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; chủ động lan tỏa thông tin tích cực, góp phần giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong Quân đội.

Trong bối cảnh tình hình mới, yêu cầu xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại và xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, hiện đại đặt ra cho công tác tư tưởng, văn hóa những nhiệm vụ mới, nặng nề và cấp thiết hơn. Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa yêu cầu Cục Tuyên huấn nhận thức sâu sắc hơn nữa vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng của công tác tư tưởng, văn hóa; quán triệt sâu sắc Nghị quyết số 25 ngày 22/8/2026 của Bộ Chính trị về Chiến lược công tác tư tưởng trong bối cảnh mới; chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước về “2 kiên định, 2 đẩy mạnh, 2 ngăn ngừa”, phương châm “5 vững” và “4 định hướng chiến lược”; chủ động tham mưu để công tác này thực sự đi trước mở đường, đi cùng tổ chức thực hiện và đi sau tổng kết thực tiễn, củng cố niềm tin.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam gắn Danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân lên Quân kỳ Quyết thắng của Cục Tuyên huấn. Ảnh: Trọng Đức/TTXVN

Bên cạnh đó, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị lưu ý cần nâng cao hơn nữa hiệu lực, hiệu quả công tác tư tưởng, văn hóa, góp phần xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị, làm cơ sở nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu. Cục Tuyên huấn phải chủ động tham mưu đưa việc học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh gắn với phát huy phẩm chất, giá trị văn hóa “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới đi vào từng nhiệm vụ, từng cơ quan, đơn vị và từng cán bộ, chiến sĩ; lấy sản phẩm, chất lượng, hiệu quả công việc, sự chuyển biến về bản lĩnh chính trị, đạo đức, phương pháp và phong cách công tác làm thước đo. Đồng thời, phát huy vai trò nòng cốt, tiên phong của Quân đội trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; chủ động đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; kiên quyết phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Cục Tuyên huấn cần tham mưu đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức công tác tư tưởng trong môi trường số; chủ động làm chủ không gian mạng và ứng dụng hiệu quả trí tuệ nhân tạo, chuyển mạnh từ phương thức truyền thông truyền thống sang tư duy truyền thông đa nền tảng, đa phương tiện, tương tác và cá thể hóa; xây dựng năng lực phát hiện sớm, phân tích nhanh, dự báo chính xác các xu hướng tư tưởng, dư luận trên không gian số, chủ động cung cấp thông tin chính thống...

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam trao Danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho Cục Tuyên huấn. Ảnh: Trọng Đức/TTXVN

Cùng với đó, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa yêu cầu cần tăng cường phối hợp, tạo sức mạnh tổng hợp trong công tác tuyên truyền về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và hình ảnh Quân đội nhân dân Việt Nam; chủ động phối hợp chặt chẽ với các ban, bộ, ngành Trung ương, các cơ quan báo chí, các địa phương và đơn vị trong, ngoài Quân đội, tạo sự thống nhất về thông tin, phương pháp tuyên truyền và sức lan tỏa xã hội, góp phần củng cố niềm tin, tăng cường đồng thuận xã hội và xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc.

Theo Trung tướng Nguyễn Văn Đức, Cục trưởng Cục Tuyên huấn, Cục Tuyên huấn tiền thân là Phòng Tuyên truyền và Phòng Huấn luyện thuộc Cục Chính trị (Bộ Quốc phòng), được thành lập ngày 11/5/1946. Trải qua hơn 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, các thế hệ cán bộ, nhân viên, chiến sĩ của Cục đã cùng xây đắp nên truyền thống vẻ vang: “Kiên định, chủ động, nhạy bén, sáng tạo, đoàn kết, quyết thắng”.

5 năm qua, toàn quân tổ chức gần 700 chương trình nghệ thuật tổng hợp, hơn 15 trại sáng tác, thu nhận hơn 1.500 tác phẩm, tổ chức hơn 8.000 cuộc triển lãm và phát hành hơn 1,2 triệu cuốn sách. Hơn 1,6 triệu lượt tập thể, cá nhân được các cấp khen thưởng, tôn vinh.

Cục Tuyên huấn cũng tham mưu, phối hợp tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện lịch sử của đất nước và Quân đội, như các đợt kỷ niệm: 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ; 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân; 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội...