Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp tiếp xúc cử tri xã Lương Hòa Lạc

Tại buổi tiếp xúc, cử tri được xem video về kết quả Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI; thông tin đến cử tri dự kiến chương trình Kỳ họp thứ 2 của Quốc hội.

Đại biểu Nguyễn Minh Sơn phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri xã Lương Hòa Lạc.

Trong không khí dân chủ, thẳng thắn và trách nhiệm, cử tri xã Lương Hòa Lạc cùng đại diện các cơ quan, đơn vị trên địa bàn nêu nhiều ý kiến, kiến nghị liên quan đến những vấn đề thiết thực trong đời sống.

Cử tri kiến nghị tăng cường công tác giám sát, quản lý thị trường, đấu tranh phòng, chống hàng lậu, hàng giả, hàng gian, hàng kém chất lượng; đồng thời, đề nghị tiếp tục rà soát, nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính, nhất là hướng dẫn, hỗ trợ cán bộ cơ sở trong quá trình thực hiện, tránh phát sinh để người dân phải đi lại nhiều lần.

Một số ý kiến quan tâm đến công tác quản lý tài nguyên, môi trường, trong đó có quản lý, khai thác và sử dụng nguồn nước dưới đất; vấn đề giáo dục, áp lực học tập đối với học sinh, dạy thêm, học thêm; chế độ, chính sách hỗ trợ đối với lực lượng tham gia Tổ an ninh tự quản; giải quyết tranh chấp đất đai và đầu tư hệ thống chiếu sáng trên tuyến đường vào Khu Di tích 7 Dũng sĩ Xóm Ao.

Cử tri xã Lương Hòa Lạc gửi gắm nhiều ý kiến đến Đại biểu Quốc hội.

Bên cạnh đó, cử tri đề nghị chú trọng kỹ năng thực hành nhằm nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã; đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn trực tiếp tại cộng đồng dân cư về sử dụng dịch vụ công trực tuyến.

Cử tri cũng bày tỏ mong muốn các địa phương có đại biểu HĐND, ĐBQH cư trú tiếp tục phát huy vai trò nêu gương của người đại biểu dân cử; xây dựng tổ chức Đảng vững mạnh, chính quyền hoạt động hiệu lực, hiệu quả, gần dân, sát dân, hết lòng phục vụ Nhân dân.

Đồng thời, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong tập hợp, vận động Nhân dân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân.

Các ý kiến, kiến nghị thuộc thẩm quyền đã được lãnh đạo các sở, ngành và địa phương trao đổi, giải đáp trực tiếp tại buổi tiếp xúc.

Cử tri xã Lương Hòa Lạc kiến nghị nhiều vấn đề.

Phát biểu tại buổi tiếp xúc, đại biểu Nguyễn Minh Sơn đánh giá cao tinh thần dân chủ, cởi mở, trách nhiệm của cử tri.

Theo đại biểu, các ý kiến phát biểu thể hiện sự tâm huyết, trí tuệ, bám sát thực tiễn đời sống; đồng thời, cho thấy sự quan tâm, đồng thuận của cử tri đối với những chủ trương, đường lối lớn của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Đại biểu Nguyễn Minh Sơn đề nghị, những vấn đề liên quan thuộc thẩm quyền của địa phương cần có giải pháp kịp thời tháo gỡ, giải quyết dứt điểm.

Đại biểu Nguyễn Minh Sơn cho biết, Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI có khối lượng công việc lớn và nhiều nội dung quan trọng. Đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Tháp tiếp thu, tổng hợp đầy đủ các ý kiến, kiến nghị chính đáng của cử tri để phản ánh đến Quốc hội và các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết.