Thêm nước châu Âu giới hạn độ tuổi sử dụng xe e-scooter

Bộ Giao thông Na Uy cho biết đã yêu cầu Cơ quan Quản lý đường bộ nước này đưa đề xuất ra lấy ý kiến công chúng. Bộ trưởng Giao thông Kamzy Gunaratnam nêu rõ cần có các biện pháp mạnh hơn để giảm tai nạn nghiêm trọng, khi nhiều người gặp tai nạn xe e-scooter thuộc nhóm tuổi từ 12 đến 16.

Đánh giá của cơ quan quản lý đường bộ cho thấy những người sử dụng nhỏ tuổi nhất còn hạn chế về kiến thức giao thông, khiến các em khó xử lý những tình huống phức tạp và tham gia giao thông an toàn cùng các phương tiện khác. Trong khi đó, nhóm 14–15 tuổi thường gặp tai nạn liên quan đến việc chạy tốc độ cao và điều khiển xe thiếu an toàn.

Bà Gunaratnam cho biết một số nước châu Âu đã áp dụng ngưỡng tuổi tối thiểu cao hơn, trong khi nhiều doanh nghiệp cho thuê xe e-scooter tại Na Uy cũng yêu cầu người sử dụng phải từ 15 hoặc 16 tuổi trở lên.

Các quy định hiện hành của Na Uy yêu cầu người sử dụng xe e-scooter dưới 15 tuổi phải đội mũ bảo hiểm, đồng thời áp dụng yêu cầu về bảo hiểm trách nhiệm dân sự. Chính phủ cũng đang xem xét mở rộng diện bắt buộc đội mũ bảo hiểm và các biện pháp xử lý xe e-scooter không đáp ứng quy định.

Tại châu Âu, Bỉ đã áp dụng độ tuổi tối thiểu 16 đối với người sử dụng xe e-scooter trên đường công cộng từ tháng 7/2022, với một số ngoại lệ tại các tuyến đường và khu vực dành riêng. Pháp cũng nâng ngưỡng tuổi từ 12 lên 14 vào tháng 9/2023 nhằm bảo vệ người sử dụng nhỏ tuổi và hạn chế hành vi nguy hiểm. Từ tháng 6/2025, Phần Lan cũng quy định người điều khiển xe e-scooter phải từ 15 tuổi trở lên.