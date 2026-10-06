Hà Nội dừng nhận các tuyến xe khách mới tại Bến xe Giáp Bát và Nước Ngầm

Xe khách hoạt động tại Bến xe Giáp Bát. (Ảnh: Vietnam+)

Sở Xây dựng Hà Nội vừa có văn bản đề nghị sở xây dựng các tỉnh, thành phố và các đơn vị quản lý bến xe phối hợp tổ chức lại hoạt động vận tải hành khách liên tỉnh trên địa bàn Thủ đô.

Theo đó, từ ngày 5/10, Hà Nội tạm dừng tiếp nhận các tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh đăng ký khai thác mới tại bến xe Giáp Bát và Nước Ngầm. Việc điều chỉnh được thực hiện trong bối cảnh Bến xe Yên Sở đã được Hà Nội công bố đưa vào khai thác từ ngày 2/10.

Việc tạm dừng chỉ áp dụng đối với các tuyến đăng ký khai thác mới. Các tuyến cố định đang hoạt động tại hai bến xe này vẫn tiếp tục được khai thác theo quy định hiện hành và phương án đã được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận.

Sở Xây dựng Hà Nội đề nghị các đơn vị vận tải có nhu cầu đăng ký khai thác tuyến cố định liên tỉnh căn cứ hướng tuyến và nhu cầu khai thác để nghiên cứu đăng ký hoạt động tại bến xe Yên Sở.

Đánh giá việc đưa bến xe Yên Sở vào hoạt động nhằm tổ chức hợp lý vận tải hành khách liên tỉnh, khai thác hiệu quả hệ thống hạ tầng bến xe và chủ động tổ chức giao thông khu vực phía Nam thành phố, Sở Xây dựng Hà Nội cho rằng các tuyến vận tải được phân bổ về bến Yên Sở được kỳ vọng góp phần giảm áp lực giao thông tại khu vực bến xe Giáp Bát, Nước Ngầm, đồng thời hạn chế nguy cơ ùn tắc trong quá trình triển khai dự án đầu tư xây dựng Quốc lộ 1A.

Sở Xây dựng Hà Nội đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp thực hiện, bảo đảm hoạt động vận tải hành khách liên tỉnh được tổ chức phù hợp với năng lực khai thác của hệ thống bến xe và yêu cầu tổ chức giao thông trên địa bàn.

Bến xe khách Yên Sở (phường Yên Sở, Hà Nội) được khởi công vào quý II/2025. Công trình do Công ty Cổ phần Bến xe Thanh Trì làm chủ đầu tư. Bến xe này nằm dọc theo trục Vành đai 3 đoạn qua phường Yên Sở và cách bến xe Nước Ngầm khoảng 2km, cách bến xe Giáp Bát gần 5km.

Theo phương án khai thác, trong giai đoạn đầu, bến xe khách Yên Sở dự kiến phục vụ khoảng 400 lượt xe mỗi ngày. Khi vận hành ổn định, công suất có thể đạt khoảng 800-1.000 lượt xe/ngày, phục vụ hàng chục nghìn lượt hành khách./.