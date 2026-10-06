Đồng Tháp: Trẻ em lên tiếng xây dựng môi trường số an toàn, thân thiện

Tại kỳ họp, em Ngô Mai An, Chủ tịch Hội đồng Trẻ em tỉnh Đồng Tháp, trình bày báo cáo về tình hình hoạt động, tâm tư, nguyện vọng và những vấn đề trẻ em đang quan tâm. Đây là cơ sở để các thành viên Hội đồng Trẻ em tiếp tục trao đổi, thảo luận những nội dung thiết thực đối với trẻ em, nhất là việc xây dựng môi trường số an toàn, thân thiện.

Đại biểu và đội viên, học sinh tham dự Kỳ họp thứ II năm 2026 của Hội đồng Trẻ em tỉnh Đồng Tháp.

Trong phiên thảo luận, các thành viên Hội đồng Trẻ em tập trung chia sẻ về những thuận lợi, cơ hội mà môi trường số mang lại trong học tập, tiếp cận thông tin, giao lưu và phát triển bản thân; đồng thời, phản ánh những nguy cơ trẻ em có thể gặp phải khi sử dụng Internet và mạng xã hội.

Các em cũng đề cập những vấn đề như tiếp cận thông tin chưa phù hợp, nội dung xấu, độc, hành vi ứng xử thiếu an toàn trên môi trường mạng; khó khăn trong nhận diện, phòng tránh và xử lý các nguy cơ trên không gian mạng. Từ thực tế của bản thân, các em đưa ra những đề xuất, sáng kiến nhằm xây dựng môi trường số an toàn hơn cho trẻ em.

Thành viên Hội đồng Trẻ em tỉnh Đồng Tháp phát biểu, chia sẻ ý kiến về xây dựng môi trường số an toàn, thân thiện.

Điểm đáng chú ý của kỳ họp là trẻ em được trực tiếp tham gia trao đổi, kiến nghị về những vấn đề liên quan đến chính mình. Qua đó, các em không chỉ được bảo vệ, mà còn phát huy vai trò chủ thể, thể hiện tiếng nói, sáng kiến và trách nhiệm trong việc góp phần giải quyết những vấn đề của trẻ em.

Quang cảnh kỳ họp.

Từ các ý kiến tại kỳ họp, Ban Tổ chức tiếp thu, tổng hợp những kiến nghị tiêu biểu, thiết thực để phục vụ công tác chuẩn bị cho phiên họp giả định “Quốc hội trẻ em” lần thứ III năm 2026. Đồng thời, Hội đồng Trẻ em tỉnh tiếp tục được định hướng phát huy vai trò, nâng cao chất lượng tham gia của trẻ em trong thời gian tới.