Nâng cao kiến thức pháp luật cho thanh, thiếu niên

TRUNG QUỐC - Phát hiện chiếc ô tô đang bốc cháy bên đường cao tốc, một người phụ nữ ngồi ghế phụ bị thương mắc kẹt do cửa bị chắn, 7 thành viên đội cứu hộ đã nhanh chóng giải cứu. Hai phút sau khi nạn nhân được đưa ra ngoài, ngọn lửa bùng lên dữ dội.