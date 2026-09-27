Nâng cao kiến thức pháp luật cho thanh, thiếu niên
Tình trạng thanh thiếu niên vi phạm pháp luật đang diễn biến phức tạp và có chiều hướng gia tăng, gióng lên hồi chuông cảnh báo mạnh mẽ về công tác quản lý, giáo dục thanh, thiếu niên trên địa bàn Thủ đô. Không chỉ riêng lực lượng chức năng mà việc quản lý, phòng ngừa thanh thiếu niên vi phạm pháp luật cần có sự vào cuộc tích cực của cộng đồng và đặc biệt là từ mỗi gia đình.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/nang-cao-kien-thuc-phap-luat-cho-thanh-thieu-nien-419678.htm