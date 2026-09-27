Lôi kéo người lớn tuổi đầu tư tiền điện tử kiểu đa cấp, 3 đối tượng bị khởi tố

Ngày 27/9, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Thành Hoàng (SN 1996, trú tại tỉnh Phú Thọ), Đỗ Việt Dũng (SN 1995, trú tại TP Hà Nội) và Vũ Quang Huy (SN 1991, trú tại tỉnh Hưng Yên) để điều tra về tội “Vi phạm quy định về hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp”.

Cơ quan điều tra thi hành các quyết định tố tụng. Ảnh: CACC.

Trước đó, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên phát hiện Hoàng, Dũng và Huy tổ chức hoạt động kinh doanh đồng tiền điện tử GFT, GLF thuộc dự án Galaxy Finance theo phương thức đa cấp.

Để lôi kéo người tham gia, các đối tượng tập trung hướng đến những người lớn tuổi, thiếu kiến thức về tiền điện tử. Nhóm này tổ chức hội thảo, sự kiện, gala và lập các nhóm, trang cộng đồng trên mạng xã hội để quảng bá, giới thiệu dự án Galaxy Finance, vận động nhiều người mua GFT, GLF.

Tại các buổi giới thiệu, các đối tượng quảng bá GFT, GLF là đồng tiền điện tử được bảo chứng bằng công nghệ Blockchain, thuộc một công ty nước ngoài và đã xuất hiện tại nhiều quốc gia. Đồng thời, nhóm này đưa ra thông tin đồng tiền mới xuất hiện tại Việt Nam, đang có giá thấp và người mua sớm sẽ được hưởng ưu đãi.

Theo cơ quan điều tra, các đối tượng còn đưa ra nhiều gói đầu tư với cam kết lợi nhuận cao, có mức lên tới 180%/năm, tương đương 15%/tháng. Nhóm này cũng quảng bá giá trị GFT, GLF có thể tăng gấp 2-3 lần trong thời gian ngắn nhằm thúc đẩy người tham gia đầu tư.

Bước đầu, Cơ quan điều tra xác định tổng số tiền thiệt hại của những người tham gia khoảng 2,8 tỷ đồng.

Công an tỉnh Hưng Yên đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án.