VKSND khu vực 9, TP Hải Phòng kiểm sát công tác giam giữ tại Phân trại Nam Sách

Đồng chí Phạm Thị Huệ, Phó Viện trưởng VKSND khu vực 9, công bố quyết định và kế hoạch kiểm sát tại Phân trại tạm giam Nam Sách.

VKSND khu vực 9, TP Hải Phòng tiến hành trực tiếp kiểm sát công tác tạm giữ, tạm giam và thi hành án phạt tù quý III tại Phân trại tạm giam Nam Sách, thuộc Trại tạm giam số 2, Công an TP Hải Phòng. Đoàn kiểm sát do bà Phạm Thị Huệ, Phó Viện trưởng VKSND khu vực 9, làm Trưởng đoàn.

Cuộc kiểm sát tập trung vào hoạt động của Phân trại trong thời gian từ ngày 23/6 đến ngày 23/9/2026. Sau khi nghe Trưởng Phân trại Dương Minh Thu báo cáo, Đoàn kiểm sát nghiên cứu hồ sơ, sổ sách quản lý; kiểm tra các buồng tạm giữ, tạm giam, buồng giam phạm nhân và việc phân loại, bố trí giam giữ.

Đoàn cũng kiểm tra việc theo dõi thời hạn giam giữ, phổ biến quyền và nghĩa vụ cho người bị giam giữ; thực hiện chế độ ăn, ở, cấp phát đồ dùng cá nhân, thăm gặp thân nhân, nhận quà và chăm sóc y tế. Các Kiểm sát viên trực tiếp gặp hỏi người bị tạm giam, phạm nhân để nắm tình hình thực hiện các chế độ theo quy định.

Theo kết quả kiểm sát, Phân trại tạm giam Nam Sách đã lập hồ sơ quản lý người bị tạm giam đầy đủ, theo dõi thời hạn giam giữ và thực hiện các chế độ theo quy định. Qua gặp hỏi, Đoàn chưa ghi nhận khiếu nại, tố cáo hoặc phản ánh liên quan đến cán bộ, chiến sĩ của đơn vị.

Kết thúc cuộc kiểm sát, Đoàn công bố dự thảo kết luận, ghi nhận kết quả đạt được và đề nghị Phân trại tiếp tục nâng cao chất lượng công tác quản lý, giam giữ. Lãnh đạo Phân trại tiếp thu các ý kiến của Đoàn kiểm sát.