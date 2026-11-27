Minh hoạ: BH

Có thể nói, đây là một nhiệm kỳ đặc biệt. Bởi trước đó, phần lớn những người đương nhiệm đều giữ chức danh trưởng thôn lâm thời sau quá trình sáp nhập, sắp xếp lại các thôn. Theo quy định, thời hạn giữ chức danh này không quá 6 tháng kể từ ngày có quyết định chỉ định.

Trước thềm sự kiện lớn, chuyện đi hay ở chắc chắn gợi lên nhiều nỗi niềm. Trên trang cá nhân, một trưởng thôn lâm thời ở thôn T., xã B. đã trải lòng đầy mộc mạc, chân tình khi khép lại quãng thời gian đảm nhiệm trọng trách: “Thưa toàn thể bà con Nhân dân! 6 tháng làm trưởng thôn lâm thời sau sáp nhập đã kết thúc. Cũng là lúc tôi được “hạ gánh” trách nhiệm trong suốt quá trình công tác của mình. Nhìn lại chặng đường gần 20 năm gắn bó với vai trò trưởng thôn, hành trình ấy cũng đã đủ dài trong một đời người, để lại bao cảm xúc tự hào...”. Những dòng tâm sự nhẹ nhõm nhưng nặng nghĩa tình...

2. 21 giờ, điện thoại tôi bất ngờ đổ chuông. Đầu dây bên kia là giọng một người dân tự giới thiệu ở thôn X., xã T. Qua từng lời kể đầy bức xúc, câu chuyện lại xoay quanh chính “chiếc ghế” trưởng thôn lâm thời.

Theo phản ánh của người dân, sau 6 tháng nhận nhiệm vụ, vị trưởng thôn lâm thời thôn X. vướng vào không ít lùm xùm nhưng vẫn có tên trong danh sách nhân sự bầu trưởng thôn nhiệm kỳ mới.

Điển hình là việc thiếu công khai, minh bạch tài chính. Đơn cử, trong đợt thu tiền điện chiếu sáng đường làng tháng 10/2026, người này tự ý ấn định mức thu 40.000 đồng/hộ. Với 190 hộ dân, tổng số tiền thu về lên tới 7.600.000 đồng, trong khi thực tế phải chi trả chỉ hơn 3 triệu đồng. Đáng nói, khoản thu này không được đưa ra họp bàn trước dân, cũng không thông qua chi ủy mà cứ thế tự nhiên triển khai. Dù trong lòng không ít người ấm ức, nhưng vì nể nang, ngại va chạm, hơn 90% số hộ vẫn “tặc lưỡi” nộp tiền cho xong chuyện.

Đó mới chỉ là một lát cắt.

Càng sát ngày bầu cử, vị trưởng thôn lâm thời thôn X. lại tất bật gõ cửa từng nhà để vận động bỏ phiếu cho mình. Là “vận động” hay “cầu xin”, có lẽ chỉ người trong cuộc mới thấu rõ.

Những tưởng với hàng loạt lùm xùm như vậy, cái tên này sẽ bị gạt khỏi danh sách ứng cử. Ngược lại, vị trưởng thôn lâm thời vẫn đường hoàng góp mặt. Nhiều người dân bức xúc, tìm lên Ban Xây dựng Đảng của xã để phản ánh nhưng chỉ nhận được câu trả lời ngắn gọn: “Hãy đưa ra bằng chứng chứng minh người đó sai phạm”.

Trao đổi qua điện thoại với phóng viên, Chủ tịch UBND xã T. khẳng định: Bầu trưởng thôn là việc của dân, do dân và vì dân, tuyệt đối không có chuyện người không đủ tiêu chuẩn, uy tín lại đương nhiên tại vị.

Lời khẳng định của người đứng đầu chính quyền xã là hoàn toàn đúng nguyên tắc. Thế nhưng, nỗi lo của người dân thôn X. không phải không có cơ sở. Họ e ngại có sự “chống lưng” phía sau, và lo rằng khi ở nhà thì lòng dân đã tỏ, nhưng lúc bước vào phòng bỏ phiếu, trước những tác động bên ngoài hay sự chi phối của chuyện dòng họ, làng nước, lá phiếu liệu có còn giữ được sự công tâm?

Cuộc bầu cử sắp tới không chỉ là dịp chọn người, mà còn là phép thử cho bản lĩnh của cử tri thôn X. Sự công tâm của chính quyền trong khâu hiệp thương và sự tỉnh táo, thẳng thắn của mỗi lá phiếu người dân chính là câu trả lời sòng phẳng nhất để chọn đúng người xứng đáng, tránh cảnh “chọn nhầm” rồi lại ngậm ngùi suốt cả một nhiệm kỳ 5 năm.