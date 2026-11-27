Học sinh Trường Trung học Thực hành (thuộc Trường Đại học Sư phạm TPHCM) tham gia chuyên đề học tập "Khơi dậy ước mơ - Năng lực cạnh tranh trong tương lai với tư cách công dân toàn cầu"

TS. Nguyễn Thị Tú, Hiệu trưởng Trường Trung học Thực hành (thuộc Trường Đại học Sư phạm TPHCM), cho biết, Thông tư số 16/2014/TT-BGDĐT quy định trường thực hành sư phạm có nhiệm vụ phối hợp với cơ sở đào tạo giáo viên tổ chức thực hành, thực tập và rèn luyện nghiệp vụ sư phạm thường xuyên cho sinh viên.

Trên cơ sở đó, giáo viên trường thực hành sư phạm phải đáp ứng tiêu chuẩn cao hơn trường phổ thông gồm: có kinh nghiệm giáo dục và giảng dạy từ 5 năm trở lên; được đánh giá, xếp loại từ khá trở lên; có khả năng tổ chức, hướng dẫn sinh viên và nghiên cứu khoa học giáo dục. Tuy nhiên, quy định về định mức tiết dạy, thang lương, phụ cấp, tiêu chí đánh giá và thăng hạng của giáo viên trường thực hành sư phạm tương đương giáo viên phổ thông bình thường.

"Đây là nghịch lý chính sách bởi tiêu chuẩn đầu vào được nâng lên nhưng chế độ không được nâng tương ứng. Hệ quả là phần lao động gắn với đào tạo giáo viên như dạy mẫu, duyệt kế hoạch bài dạy, dự giờ, góp ý, nhận xét, đánh giá sinh viên... được xem như lao động vô hình", TS. Nguyễn Thị Tú nêu thực tế.

Ngoài ra cũng theo Thông tư số 16/2014/TT-BGDĐT, giáo viên các trường thực hành sư phạm được hỗ trợ kinh phí tổ chức hoạt động thực hành sư phạm theo khả năng tài chính của cơ sở đào tạo giáo viên, không quy định mức chi tối thiểu và nguồn chi cụ thể.

Hiệu trưởng Trường Trung học Thực hành nêu bất cập: quyền lợi của giáo viên được “mở” bằng hệ số nhưng lại “đóng” bằng điều kiện tài chính, có được trả hay không phụ thuộc vào ngân sách từng năm của từng trường đại học.

Bên cạnh đó, hiện nay Bộ GD-ĐT đang lấy ý kiến Dự thảo thông tư thay thế Thông tư 05/2025/TT-BGDĐT, trong đó dự kiến tăng định mức tiết dạy đối với giáo viên THCS từ 19 lên 20 tiết/tuần, giáo viên THPT từ 17 lên 19 tiết/tuần. Nếu dự thảo được thông qua, định mức tiết dạy của giáo viên tăng lên trong khi nhiệm vụ hướng dẫn thực tập sự phạm vẫn nằm ngoài định mức càng tạo ra “khoảng trống” về chính sách đối với giáo viên các trường thực tập sư phạm.

Từ thực tế đó, TS. Nguyễn Thị Tú kiến nghị cần có thêm phụ cấp đặc thù cho giáo viên trường thực hành sư phạm, tương xứng với tiêu chuẩn cao hơn giáo viên phải đáp ứng, trên cơ sở nhận diện đây là một trong các đối tượng nhà giáo có nhiệm vụ đặc thù theo Luật Nhà giáo.

Song song đó, cần xem xét tính nhiệm vụ hướng dẫn sinh viên là thành tích chuyên môn trong đánh giá, xếp loại viên chức, thi đua – khen thưởng và là minh chứng khi xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các trường thực hành sư phạm.

Câu lạc bộ các trường thực hành sư phạm được thành lập ngày 16-5-2025 tại TPHCM với 13 trường thành viên. Ở năm học đầu tiên 2025-2026, Câu lạc bộ do Trường Trung học Thực hành (Trường Đại học Sư phạm TPHCM) điều phối. Đây là diễn đàn đầu tiên kết nối các trường thực hành sư phạm trên phạm vi toàn quốc để chia sẻ học liệu, sáng kiến và kinh nghiệm. Báo cáo của Câu lạc bộ các trường thực hành sư phạm cho biết, năm học 2026-2027, cả nước có 27 trường thực hành sư phạm. Hiện nay, mô hình trường thực hành sư phạm chưa được xác lập địa vị pháp lý tương ứng. Về chuyên môn, đây là cơ sở giáo dục phổ thông hoặc mầm non, chịu sự quản lý nhà nước về chuyên môn của Sở GD-ĐT địa phương, thực hiện chương trình giáo dục phổ thông quốc gia, tuyển sinh theo quy định của địa phương. Tuy nhiên về tổ chức và tài chính, đây là đơn vị trực thuộc cơ sở giáo dục đại học, phụ thuộc ngân sách của trường đại học và cơ quan chủ quản. Khoảng trống giữa hai tư cách này dẫn đến bất cập: Địa phương không cấp ngân sách vì trường không thuộc phân cấp quản lý của mình; trong khi trường đại học không có mục chi đầu tư cho giáo dục phổ thông trong dự toán được giao. Do đó, mô hình đang gặp nhiều khó khăn như: chưa có cơ chế tài chính thống nhất; chưa có sự đầu tư bài bản của Nhà nước; cơ sở vật chất chật hẹp, chưa đạt chuẩn; yêu cầu đối với giáo viên cao nhưng chính sách chưa tương xứng...