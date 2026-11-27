Thể hiện bản lĩnh, trình độ cán bộ

Tại hội trường, Trung tá Trương Minh Thiện, Phó trung đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Trung đoàn 43 (Bộ CHQS tỉnh Đồng Tháp) thực hành phần thi báo cáo quyết tâm chiến đấu với cấp trên. Với khẩu khí rõ ràng, động tác dứt khoát, tự tin trả lời các câu hỏi phụ, đồng chí Thiện được Ban giám khảo đánh giá cao về nhận thức và phương pháp báo cáo. Chia sẻ kinh nghiệm sau phần thi, Trung tá Trương Minh Thiện cho biết: “Để trả lời đúng, trúng thì phải nắm vững nguyên tắc chiến thuật, chuẩn bị đề cương chu đáo, dự kiến các tình huống phát sinh. Khi báo cáo phải thể hiện rõ ý định chiến đấu, trong đó tập trung vào cách đánh và sử dụng lực lượng, hiệp đồng tác chiến trong thế trận chiến tranh nhân dân, dẫn chứng thêm các chiến lệ để tăng sức thuyết phục”.

Cán bộ dự thi bắn súng K54 bài 2b.

Chủ động ôn luyện và nắm chắc kiến thức, Trung tá Trương Minh Tấn, Phó trung đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Trung đoàn 20 (Sư đoàn 330) đạt số điểm tuyệt đối trong phần thi nhận thức về công tác xây dựng chính quy và thực hành động tác điều lệnh đội ngũ. “Tôi tranh thủ thời gian nghiên cứu, hệ thống hóa các quy định, văn bản mới về điều lệnh quản lý bộ đội, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu” và vận dụng vào thực tế đơn vị. Đối với nội dung thực hành điều lệnh đội ngũ, bản thân phải tự thục luyện, kết hợp vừa nói vừa làm động tác chính xác”-Trung tá Trương Minh Tấn chia sẻ.

Trong hội thi, nội dung bơi tự do đòi hỏi cán bộ dự thi phải có nền tảng thể lực tốt, sức bền và kỹ thuật bơi thuần thục. Trên đường đua xanh, từng đồng chí đã phối hợp nhịp nhàng giữa động tác tay, chân và nhịp thở để hoàn thành cự ly thi đấu trong thời gian quy định. Đối với nội dung bắn súng K54 bài 2b yêu cầu kỹ thuật cao, người bắn phải nắm chắc yếu lĩnh động tác. Trên tuyến bắn, cán bộ dự thi đã tập trung cao độ để bắn trúng mục tiêu.

Đại tá Trần Văn Bảng, Trưởng phòng Quân huấn-Nhà trường, Bộ Tham mưu Quân khu 9, cho biết: “Nhận thức rõ ý nghĩa quan trọng của hội thi, đội ngũ cán bộ tham mưu, huấn luyện đã tích cực nghiên cứu, ôn luyện để thể hiện rõ trình độ hiểu biết, kỹ năng chuyên môn. Từng đồng chí nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, khiêm tốn học hỏi, chấp hành nghiêm quy chế, kỷ luật hội thi, tranh tài với tinh thần quyết tâm đạt kết quả cao nhất”.

Đánh giá năng lực toàn diện

Tham gia hội thi có 30 cán bộ là phó trung đoàn trưởng, tham mưu trưởng và phó lữ đoàn trưởng, tham mưu trưởng trong Quân khu 9. Đây là lực lượng nòng cốt chỉ huy, điều hành các mặt công tác tham mưu, huấn luyện tại đơn vị. Để hội thi trở thành đợt sát hạch toàn diện năng lực cán bộ, Ban tổ chức đã xây dựng, triển khai kế hoạch tổ chức, điều hành, ban hành quy chế hội thi chặt chẽ. Nội dung thi được thiết kế đa dạng, đòi hỏi cán bộ phải có kiến thức tổng hợp về lý luận và thực tiễn.

Cán bộ dự thi thực hành báo cáo quyết tâm chiến đấu.

Theo đó, nội dung thi về tham mưu tác chiến tập trung kiểm tra trình độ soạn thảo quyết tâm (kế hoạch) chiến đấu, kỹ năng viết, vẽ trên bản đồ và phương pháp báo cáo kế hoạch của người chỉ huy. Phần tham mưu huấn luyện gắn với hệ thống kiến thức, nguyên tắc, quy định khi xây dựng tiến trình biểu. Cán bộ còn tham gia thi bắn súng, thể lực, điều lệnh đội ngũ. Với các nội dung tổng hợp, yêu cầu đặt ra đối với cán bộ dự thi là phải đầu tư nhiều thời gian, công sức và có phương pháp tự ôn luyện phù hợp mới đáp ứng các tiêu chí đánh giá khắt khe trong hội thi

Thượng tá Nguyễn Hữu Đăng Khoa, Phó lữ đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Lữ đoàn Thông tin 29, bày tỏ: “Tham gia hội thi, tôi có điều kiện học hỏi, tích lũy kinh nghiệm giúp nâng cao trình độ tham mưu tác chiến, tham mưu huấn luyện. Đây là những nội dung quan trọng cần phải rèn luyện thường xuyên để vận dụng phù hợp thực tiễn cũng như trong kiểm tra, chỉ huy đơn vị thực hiện nhiệm vụ”.

Qua các nội dung thi, từng đồng chí đã vận dụng linh hoạt kiến thức, kinh nghiệm để xử lý các yêu cầu đề bài đặt ra. Đối với công tác tham mưu tác chiến, cán bộ chuẩn bị tương đối tốt văn kiện, đánh giá đúng tình hình, xác định nhiệm vụ, phân công, giao nhiệm vụ cụ thể; thể hiện kỹ năng viết, vẽ, bố trí ký hiệu quân sự trên bản đồ đúng ý định tiến công, phòng ngự, xử lý tình huống hợp lý. Ở nội dung xây dựng, báo cáo kế hoạch huấn luyện, từng cán bộ nghiên cứu kỹ đề bài, nắm chắc nội dung, đối tượng để có phương pháp huấn luyện phù hợp. Trong thi bắn súng, bơi tự do, điều lệnh đội ngũ, cán bộ cũng thể hiện tốt kỹ thuật, bảo đảm thể lực để hoàn thành nội dung thi.

Thiếu tướng Chiêm Thống Nhất, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 9, khẳng định: “Việc tổ chức hội thi là biện pháp quan trọng giúp Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu và cấp ủy, chỉ huy các cấp rà soát, nhìn nhận, đánh giá thực chất năng lực đội ngũ cán bộ để tiếp tục đề ra phương hướng đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch và sử dụng phù hợp. Đối với cán bộ dự thi, từ kết quả đạt được cần nghiên cứu làm tốt hơn nữa, chú trọng rèn luyện thể lực, bắn súng, động tác điều lệnh, tác nghiệp trên bản đồ; rút kinh nghiệm để kịp thời chỉ đạo chuyên môn xây dựng kế hoạch huấn luyện và rèn luyện cho cơ quan, đơn vị”...