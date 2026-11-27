Giải thưởng Khuê Văn Các được Trung ương Đoàn tổ chức định kỳ hai năm một lần. Đây là hoạt động thiết thực nhằm cụ thể hóa Đề án "Phát hiện, bồi dưỡng và phát huy tài năng trẻ Việt Nam giai đoạn 2022 - 2030" của Thủ tướng Chính phủ.

Đây là 10 gương mặt xuất sắc được lựa chọn từ 18 ứng viên tiêu biểu, đại diện cho trí tuệ, năng lực nghiên cứu, tinh thần đổi mới sáng tạo và khát vọng cống hiến của trí thức trẻ Việt Nam.

10 nhà khoa học trẻ xuất sắc thuộc 6 ngành, liên ngành khoa học xã hội và nhân văn được lựa chọn trao Giải thưởng Khuê Văn Các năm 2026. Ảnh tienphong.vn

Qua quy trình thẩm định nhiều vòng, công khai và minh bạch, Hội đồng Giải thưởng lựa chọn 10 nhà khoa học trẻ xuất sắc thuộc 6 ngành, liên ngành: Luật học (1 người), Giáo dục học (1 người), Kinh tế học (2 người), Văn hóa - Nghệ thuật (1 người), Triết học - Chính trị học - Xã hội học (3 người) và Sử học - Khảo cổ học - Dân tộc học - Nhân học (2 người).

Theo đánh giá của Hội đồng chuyên môn, các công trình năm nay thể hiện sự phong phú về phương pháp tiếp cận, bám sát hơi thở cuộc sống và giải quyết nhiều vấn đề thực tiễn cấp thiết. Nổi bật là các nghiên cứu về hoàn thiện thể chế, đổi mới căn bản giáo dục, thúc đẩy phát triển kinh tế, bảo tồn di sản văn hóa cũng như làm sáng tỏ nhiều vấn đề lịch sử, xã hội Việt Nam. Sau quá trình thẩm định khắt khe và bỏ phiếu kín công tâm, Hội đồng giải thưởng đã thống nhất lựa chọn 10 ứng viên xứng đáng nhất.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Giải thưởng nhấn mạnh ý nghĩa biểu tượng sâu sắc khi lễ trao giải diễn ra ngay tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Nơi đây khắc ghi chân lý bất hủ "Hiền tài là nguyên khí của quốc gia", qua đó thắp sáng thêm ngọn lửa sao Khuê, tiếp thêm động lực cho thế hệ trí thức trẻ dấn thân trong kỷ nguyên mới.

Ảnh Trung tâm Phát triển Khoa học, Công nghệ và Tài năng trẻ - CYTAST

Theo đồng chí Nguyễn Tường Lâm, trước làn sóng bùng nổ của trí tuệ nhân tạo (AI) và chuyển đổi số toàn cầu, sức mạnh của một quốc gia không chỉ đo đếm bằng tốc độ tăng trưởng kinh tế hay quy mô công nghệ, mà cốt lõi phải được định hình bởi nền tảng văn hóa, hệ giá trị chuẩn mực và sự phát triển toàn diện của con người.

Khẳng định vị thế không thể thay thế của khoa học xã hội và nhân văn, Bí thư Trung ương Đoàn cho rằng lĩnh vực này chưa bao giờ đứng bên lề thời đại. Ngược lại, đây chính là ngọn đuốc soi đường, giải đáp những câu hỏi căn cốt về công bằng xã hội, đạo đức và phẩm giá con người, giúp định hướng đất nước phát triển theo hướng nhân văn và bền vững.

Đồng chí kỳ vọng 10 gương mặt được vinh danh sẽ coi giải thưởng là bệ phóng, là điểm khởi đầu cho những cống hiến và trách nhiệm lớn lao hơn đối với đất nước.

Được biết, trong số 10 cá nhân đoạt giải năm nay có 7 tiến sĩ và 3 thạc sĩ (gồm 3 nhà khoa học nữ), có độ tuổi từ 31 đến 35.

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