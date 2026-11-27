Hội viên phụ nữ xã Mường Mùn ra quân trồng hoa.

Sắc hoa trên những tuyến đường bản

Ở xã Mường Mùn, tỉnh Điện Biên, hai con đường hoa đang trở thành điểm nhấn trong phong trào xây dựng cảnh quan nông thôn. Những tuyến đường được vun trồng bằng sự chung sức của hội viên phụ nữ không chỉ làm đẹp không gian sống mà còn góp phần nâng cao ý thức bảo vệ môi trường.

Trong năm 2026, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã Mường Mùn triển khai hai mô hình "Con đường hoa" tại bản Ta Pao và bản Mường, thu hút 306 hội viên tham gia, với tổng chiều dài 550m.

Tại bản Ta Pao, tuyến đường dài 400m dẫn vào khu vườn mẫu trồng mắc ca, cà phê được lựa chọn để trồng hoa chiều tím. Đây là tuyến đường gắn với hoạt động sản xuất nông nghiệp, nơi người dân thường xuyên qua lại để chăm sóc cây trồng, lao động sản xuất.

Việc triển khai mô hình tại khu vực này không chỉ nhằm cải thiện cảnh quan mà còn góp phần thay đổi nhận thức về giữ gìn vệ sinh môi trường. Khi những luống hoa được hình thành dọc tuyến đường, việc bảo vệ cảnh quan không còn là trách nhiệm riêng của tổ chức Hội mà cần có sự chung tay của những người thường xuyên sử dụng tuyến đường.

Đường hoa mọc lên từ những đôi bàn tay khéo léo của hội viên phụ nữ vun tưới mỗi ngày.

Trong khi đó, tại bản Mường, Hội LHPN xã phối hợp với Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Mường Mùn trồng hoa hồng trên đoạn đường dài 150m ở khu vực cổng trường.

Khác với tuyến đường phục vụ sản xuất ở Ta Pao, khu vực cổng trường là nơi học sinh, phụ huynh và giáo viên thường xuyên qua lại. Những luống hoa góp phần tạo cảnh quan gần gũi, thân thiện, đồng thời mang đến một không gian trực quan để giáo dục học sinh ý thức giữ gìn môi trường.

Sự phối hợp giữa Hội Phụ nữ và nhà trường cũng cho thấy việc xây dựng môi trường giáo dục xanh, sạch, đẹp không chỉ được thực hiện trong khuôn viên lớp học mà có thể mở rộng ra những không gian sinh hoạt chung. Từ đó, học sinh có thêm điều kiện nhận thức về trách nhiệm bảo vệ cảnh quan, giữ gìn những công trình được xây dựng bằng sự đóng góp của cộng đồng.

Hai tuyến đường được triển khai tại những địa điểm khác nhau nhưng cùng hướng đến mục tiêu đưa hoạt động bảo vệ môi trường trở thành việc làm thiết thực, gần gũi với đời sống người dân.

Hội viên tranh thủ những ngày cuối tuần hoặc trước giờ đi làm đồng trồng và chăm sóc vườn hoa.

Phụ nữ chung tay xây dựng cảnh quan

Cùng với xây dựng đường hoa, hàng tháng, 18 chi hội phụ nữ xã Mường Mùn thường xuyên tổ chức vệ sinh đường làng, ngõ xóm, phát quang bụi rậm, khơi thông cống rãnh và thu gom rác thải. Những hoạt động này được duy trì tại nhiều bản, từng bước gắn trách nhiệm bảo vệ môi trường với sinh hoạt của hội viên.

Riêng đợt ra quân ngày 16/9/2026 có 987 hội viên phụ nữ hưởng ứng. Tại bản Ta Pao, một đợt tổng vệ sinh ghi nhận 128 hội viên tham gia; bản Huổi Khạ huy động 78/78 hội viên cùng thực hiện các phần việc chung.

Chia sẻ về quá trình xây dựng tuyến đường hoa, chị Quàng Thị Thoan, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ bản Ta Pao cho biết, chi hội có 128 hội viên. Thời gian đầu, việc huy động chị em gặp không ít khó khăn do phần lớn bận công việc đồng áng, khó tập trung cùng một thời điểm.

Để khắc phục, chi hội chia hội viên thành 7 tổ, phân công nhiệm vụ cụ thể. Người làm đất, người nhặt cỏ, người trồng hoa, tưới nước. Các tổ linh hoạt bố trí thời gian, tranh thủ trước giờ ra đồng, vào cuối tuần hoặc lúc nông nhàn để hội viên thuận tiện tham gia.

Theo chị Thoan, cách phân công phù hợp với đặc thù lao động sản xuất đã giúp chị em chủ động sắp xếp công việc. Từ những khó khăn ban đầu, hội viên dần tích cực, hào hứng tham gia xây dựng tuyến đường hoa của bản.

Điểm đáng chú ý trong cách làm của Chi hội Phụ nữ bản Ta Pao là không đặt nặng việc huy động đông người cùng lúc, mà chú trọng phân chia công việc phù hợp với khả năng và quỹ thời gian của từng nhóm. Nhờ đó, những hội viên bận sản xuất vẫn có thể tham gia công việc chung mà không ảnh hưởng nhiều đến sinh kế gia đình.

Từ cách tổ chức ấy, việc xây dựng tuyến đường hoa không đơn thuần là một đợt ra quân tập thể mà còn thể hiện sự chủ động, trách nhiệm của từng tổ hội viên đối với cảnh quan bản làng.

Theo bà Nùng Thị Thu Hà, Chủ tịch Hội LHPN xã Mường Mùn, thời gian tới, Hội tiếp tục gắn phong trào xây dựng gia đình văn minh với bảo vệ môi trường, duy trì các tuyến đường hoa, tuyến đường phụ nữ tự quản và những mô hình phù hợp với điều kiện từng bản.

Việc duy trì các mô hình cần phát huy trách nhiệm của hội viên, vai trò chủ động của chi hội và sự tham gia của cộng đồng dân cư.

Sau sắp xếp, xã Mường Mùn còn 18 bản, địa bàn rộng, dân cư phân bố không đồng đều. Vì vậy, phát huy nguồn lực tại chỗ, huy động người dân tham gia những công việc chung có ý nghĩa quan trọng trong xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở.

Hàng trăm lượt phụ nữ tham gia xây dựng đường hoa là kết quả của quá trình vận động, tạo sự đồng thuận trong tổ chức hội.

Góp phần xây dựng nếp sống văn minh

Điều đáng chú ý từ hai mô hình đường hoa tại Mường Mùn không chỉ nằm ở tổng chiều dài 550m mà còn ở sự tham gia của đông đảo hội viên phụ nữ. Đây là kết quả của quá trình vận động, tổ chức những phần việc phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa bàn.

Tại Ta Pao, tuyến đường hoa gắn với khu vực sản xuất nông nghiệp; ở bản Mường, mô hình được triển khai gần cổng trường học. Cách lựa chọn địa điểm cho thấy hoạt động xây dựng cảnh quan có thể linh hoạt, gắn với nhu cầu và đặc điểm sinh hoạt của người dân.

Từ việc trồng hoa, người dân có thêm cơ hội tham gia chăm sóc môi trường sống, hình thành ý thức bảo vệ công trình chung, góp phần xây dựng tinh thần đoàn kết và trách nhiệm cộng đồng.

Tuy nhiên, để các tuyến đường hoa phát huy hiệu quả lâu dài, việc chăm sóc, bảo vệ sau khi trồng cần được duy trì thường xuyên. Đây cũng là yêu cầu đặt ra đối với những mô hình dựa trên sự tham gia của hội viên, bởi cảnh quan chỉ có thể giữ được vẻ đẹp khi mỗi người cùng có ý thức gìn giữ.

Vì vậy, Hội LHPN xã Mường Mùn tiếp tục chú trọng duy trì những con đường hoa, tuyến đường phụ nữ tự quản, gắn với cuộc vận động xây dựng gia đình "5 không, 3 sạch, 3 an", nâng cao trách nhiệm của mỗi gia đình trong giữ gìn vệ sinh và bảo vệ môi trường.

Từ những luống hoa ven đường, tinh thần trách nhiệm với môi trường sống từng bước được vun đắp. Đó cũng là giá trị lâu dài mà phong trào phụ nữ chung tay làm đẹp bản làng ở Mường Mùn đang hướng tới.