Công an phường Cửa Nam lan tỏa văn hóa giao thông học đường
Tập trung nhiều trường đại học, cao đẳng với lưu lượng học sinh, sinh viên tham gia giao thông lớn mỗi ngày, phường Cửa Nam đang đặt bài toán an toàn giao thông lên hàng đầu. Thay vì chỉ dừng lại ở xử phạt vi phạm, lực lượng Công an phường đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật và rèn luyện kỹ năng lái xe an toàn ngay tại giảng đường.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/cong-an-phuong-cua-nam-lan-toa-van-hoa-giao-thong-hoc-duong-24626112709330493.htm