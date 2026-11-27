Sau gần một năm các luật, nghị quyết mới về giáo dục có hiệu lực, yêu cầu cấp thiết đặt ra hiện nay là rút ngắn khoảng cách từ pháp luật đến lớp học, tập trung tháo gỡ những điểm nghẽn về thể chế, nguồn lực tài chính và chính sách tiền lương, đãi ngộ nhà giáo để tạo đột phá thực chất cho giáo dục và đào tạo.