Trần Như Mai Anh tốt nghiệp trường Đại học Bách khoa TP.HCM với GPA 4.0/4.0. Ảnh: NTCC.

Có những thời điểm, mục tiêu GPA 4.0/4.0 tưởng chừng nằm ngoài tầm với của Trần Như Mai Anh. Những kỳ thi nối tiếp nhau, "deadline" chồng chéo, trong khi nữ sinh còn phải sắp xếp thời gian cho các hoạt động Đoàn - Hội. Áp lực khiến Mai Anh từng nghĩ đến việc rút môn, hoặc đơn giản chỉ cần hoàn thành môn học thay vì cố giữ mục tiêu điểm số đã đặt ra từ năm nhất.

Nhưng sau những lần chần chừ, Mai Anh vẫn tiếp tục. Từng học kỳ trôi qua, nữ sinh Bách khoa dần thích nghi với môi trường đại học, tìm cách sắp xếp việc học và vượt qua những giai đoạn áp lực.

Đến ngày tốt nghiệp trường Đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia TP.HCM), cô đạt GPA tuyệt đối 4.0/4.0, hoàn thành mục tiêu từng có lúc khiến bản thân hoài nghi. Với Mai Anh, niềm vui ấy không chỉ đến từ điểm số, mà còn từ việc đã đi đến cuối hành trình với điều mình đặt ra từ đầu.

Á khoa đầu vào tốt nghiệp với GPA 4.0

Trước thềm tốt nghiệp đại học, Mai Anh nhớ lại thời gian đầu bước vào môi trường đại học. Khi đó, cô còn khá bỡ ngỡ, chưa thực sự bắt nhịp với cách học mới. Nhờ sự hỗ trợ của thầy cô, bạn bè và nỗ lực điều chỉnh bản thân, nữ sinh dần thích nghi, từng bước tiến gần hơn đến mục tiêu.

Nhìn lại hành trình, Mai Anh cho rằng điều đáng tự hào không chỉ nằm ở điểm số mà còn ở việc bản thân đã vượt qua những thời điểm khó khăn để theo đuổi mục tiêu đến cùng.

Là á khoa đầu vào với 1.087/1.200 điểm trong kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP.HCM, Mai Anh lựa chọn Khoa học và Kỹ thuật máy tính từ sự yêu thích máy móc, kỹ thuật và những câu chuyện về Bách khoa được nghe từ cha - một cựu sinh viên của trường.

Sau 4 năm trực tiếp học tập, nữ sinh cho rằng lựa chọn này phù hợp với bản thân. Dù chưa thể nói đã hiểu hết về ngành, Mai Anh nhận thấy Kỹ thuật máy tính có tính linh hoạt cao, cung cấp nền tảng kiến thức về cả phần cứng lẫn phần mềm, đồng thời mở ra nhiều hướng chuyên sâu để sinh viên lựa chọn theo sở thích và định hướng nghề nghiệp.

Điều khiến cô ngày càng yêu thích ngành học là khả năng kết nối nhiều lĩnh vực và ứng dụng kiến thức vào thực tế. Trong quá trình học, Mai Anh có cơ hội tiếp cận nhiều mảng như hệ thống nhúng, thiết kế vi mạch và trí tuệ nhân tạo. Mỗi môn học, dự án lại giúp nữ sinh khám phá thêm một khía cạnh mới của ngành công nghệ.

Để duy trì kết quả học tập, Mai Anh không chờ đến sát kỳ thi mới bắt đầu ôn tập. Cô chủ động tham gia các buổi giảng, ôn bài xuyên suốt học kỳ, làm kiểm tra thường xuyên và đặt ra những mục tiêu cụ thể cho từng giai đoạn. Việc duy trì nhịp độ học tập ổn định giúp nữ sinh nắm chắc kiến thức, giảm áp lực vào cuối kỳ. Cùng với đó, quản lý và dự trù thời gian hợp lý là yếu tố quan trọng để cân bằng giữa học tập và các hoạt động khác.

Trong 4 năm đại học, Mai Anh từng có những giai đoạn deadline hoạt động Đoàn - Hội sát lịch thi. Những lúc này, việc lên kế hoạch từ trước giúp cô chủ động hơn, tránh để các công việc dồn lại và ảnh hưởng đến kết quả học tập. Nữ sinh cho rằng không nhất thiết phải luôn cố gắng hết sức trong mọi thời điểm. Quan trọng hơn là duy trì kỷ luật, tính chủ động và nhịp độ phù hợp để có thể theo đuổi mục tiêu trong thời gian dài.

Mai Anh được nhà trường vinh danh trong lễ tốt nghiệp. Ảnh: NTCC.

Tiếp tục khám phá công nghệ sau tốt nghiệp

Trong đợt tốt nghiệp tháng 11/2026, trường Đại học Bách khoa TP.HCM có 8 tân tiến sĩ, 270 tân thạc sĩ và 3.576 tân kỹ sư, kiến trúc sư, cử nhân. Mai Anh là một trong những gương mặt nổi bật của đợt tốt nghiệp này.

Ngoài GPA tuyệt đối, nữ sinh còn đoạt học bổng khuyến khích học tập trong 7 học kỳ, danh hiệu Sinh viên Xuất sắc khoa Khoa học và Kỹ thuật máy tính năm học 2023-2024. Cùng với đó, cô tham gia Ban Chấp hành Hội Sinh viên Việt Nam trường Đại học Bách khoa khóa XII, nhiệm kỳ 2023-2025.

Bên cạnh việc duy trì theo đuổi mục tiêu GPA 4.0/4.0, Mai Anh cũng bắt đầu tiếp cận nghiên cứu khoa học vào năm cuối đại học. Dù thời gian tham gia chưa dài, trải nghiệm nghiên cứu trong lĩnh vực tối ưu hóa các mô hình học sâu giúp nữ sinh tích lũy thêm kiến thức và kinh nghiệm.

Từ quá trình tìm hiểu các nghiên cứu liên quan, xác định khoảng trống nghiên cứu, phân tích vấn đề đến đề xuất và đánh giá giải pháp, Mai Anh dần hiểu cách tiếp cận một bài toán khoa học. Nữ sinh nhận ra nghiên cứu không chỉ đòi hỏi kiến thức chuyên môn mà còn cần tư duy phản biện, khả năng phân tích và tinh thần sẵn sàng thử nghiệm những hướng đi mới.

Một trong những công trình Mai Anh tham gia là bài báo A Biometric -Anchored Sensing Kiosk for Secure Human Digital Twins with Blockchain Provenance in Smart Healthcare Environments, được trình bày tại Hội nghị Quốc tế lần thứ 2 về Truy cập Không gian Thông minh và Ứng dụng (IAAA 2026).

Trải nghiệm nghiên cứu tại môi trường đại học cũng giúp nữ sinh tự tin hơn khi tiếp cận các vấn đề kỹ thuật phức tạp, đồng thời nuôi dưỡng mong muốn tiếp tục tìm hiểu những công nghệ mới trong tương lai.

Sau khi tốt nghiệp, Mai Anh dự định du học thạc sĩ tại Đức để tiếp cận môi trường khoa học, công nghệ tiên tiến. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, nữ sinh muốn ưu tiên phát triển sự nghiệp và tích lũy kinh nghiệm làm việc thực tế.

Mai Anh cho rằng việc trực tiếp tham gia các dự án, tiếp xúc với công nghệ đang được ứng dụng trên thị trường và hiểu cách doanh nghiệp giải quyết những bài toán thực tế sẽ giúp bản thân có thêm góc nhìn, kinh nghiệm trước khi tiếp tục học lên cao.

"Du học có thể chưa phải là kế hoạch ngay trước mắt, nhưng em vẫn xem đây là một mục tiêu trong tương lai. Với mình, học tập là một hành trình liên tục và có nhiều cách để tiếp cận tri thức, không nhất thiết chỉ giới hạn trong môi trường đại học", Mai Anh chia sẻ.