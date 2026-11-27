Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh đề nghị Hội thảo đi thẳng vào các điểm nghẽn và tập trung thảo luận năm vấn đề trọng tâm.

Hội thảo được tổ chức nhằm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Nghị quyết số 71-NQ/TW ngày 22/8/2025 của Bộ Chính trị. Hội thảo là diễn đàn quan trọng để đánh giá tình hình thực thi chính sách, nhận diện các điểm nghẽn và đề xuất giải pháp huy động, sử dụng hiệu quả nguồn lực nhằm tạo chuyển biến thực chất cho nền giáo dục nước nhà.

Phát biểu khai mạc và chỉ đạo Hội thảo, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh khẳng định, giáo dục và đào tạo luôn được Đảng, Nhà nước xác định nhất quán là quốc sách hàng đầu. Thể chế hóa Nghị quyết số 71-NQ/TW, ngay trong năm 2025, Quốc hội đã ban hành đồng bộ các luật, nghị quyết quan trọng về giáo dục có hiệu lực từ ngày 1/1/2026.

Sau gần một năm triển khai, bên cạnh những kết quả tích cực bước đầu với nhiều mô hình sáng tạo, Phó Chủ tịch Quốc hội thẳng thắn chỉ ra việc ban hành một số văn bản quy định chi tiết vẫn còn chậm, nhất là các quy định về tiền lương, phụ cấp nhà giáo; đồng thời, tình trạng thiếu giáo viên và mất cân đối cơ cấu, phân bổ đội ngũ giữa các môn học, cấp học, địa bàn vẫn chưa được khắc phục.

Nhấn mạnh yêu cầu thước đo của đột phá giáo dục phải là kết quả thực tế về chất lượng, cơ hội học tập và sự phát triển nguồn nhân lực, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh nêu rõ: "Khoảng cách cần rút ngắn hôm nay không chỉ là giữa chủ trương và pháp luật, mà quan trọng hơn là giữa pháp luật và lớp học. Đưa chính sách từ nghị trường đến được từng nhà trường, từng thầy cô, từng học sinh, đó là đích đến của Hội thảo".

Để hiện thực hóa mục tiêu này, Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị Hội thảo đi thẳng vào các điểm nghẽn và tập trung thảo luận năm vấn đề trọng tâm. Trước hết là việc hoàn thiện thể chế, rà soát tính đồng bộ giữa pháp luật về giáo dục với các luật về ngân sách, đầu tư công, tài sản công, tổ chức bộ máy; làm rõ cơ chế phân cấp, phân quyền gắn với trách nhiệm giải trình và đẩy mạnh quản trị dựa trên dữ liệu, chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo.

Song song với đó, cần nâng cao chất lượng toàn diện và bảo đảm công bằng giáo dục thông qua việc thu hẹp chênh lệch vùng miền cho học sinh dân tộc thiểu số, miền núi, tính toán kỹ điều kiện thực tế khi từng bước đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai cũng như chuẩn bị đồng bộ điều kiện vận hành các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền.

Về cơ chế tài chính và hiệu quả đầu tư, Phó Chủ tịch Quốc hội lưu ý bài toán không chỉ là tăng đầu tư, mà còn là đầu tư đúng trọng tâm, bảo đảm chi tối thiểu 20% tổng chi ngân sách Nhà nước cho giáo dục và đào tạo, đổi mới phương thức phân bổ theo sứ mạng và kết quả hoạt động, đồng thời có cơ chế chia sẻ hạ tầng và khuyến khích xã hội hóa hài hòa lợi ích.

Đặc biệt, nhấn mạnh quan điểm "mọi đột phá của giáo dục đều phải đi qua người thầy", Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị đánh giá kỹ việc triển khai Luật Nhà giáo và Nghị quyết số 248/2025/QH15 của Quốc hội, nhằm tháo gỡ tận gốc vướng mắc về biên chế, tuyển dụng, điều động và bất cập trong chính sách tiền lương, đãi ngộ nhà giáo vùng khó khăn.

Ngoài ra, công tác đào tạo phải gắn chặt với nhu cầu nhân lực dài hạn thông qua việc sắp xếp lại mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp, đại học; thúc đẩy tự chủ đại học đi đôi với trách nhiệm giải trình (không phụ thuộc vào mức độ tự chủ tài chính) và ưu tiên đào tạo nhân lực công nghệ chiến lược gắn với củng cố các ngành khoa học cơ bản.

Hội thảo nhận 68 bài tham luận. Các nội dung thảo luận trải rộng từ việc đưa Nghị quyết số 71-NQ/TW vào cuộc sống, đổi mới giáo dục phổ thông theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 và chính sách hỗ trợ bữa ăn bán trú vùng biên giới, cho đến việc chuyển dịch giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2026 – 2030 từ đào tạo theo khả năng cung ứng sang bám sát nhu cầu của nền kinh tế.

Đối với bậc đại học, các chuyên gia tập trung hiến kế cho chiến lược phát triển đến năm 2035, tầm nhìn 2045 cùng các cơ chế thu hút nhân tài, đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao phục vụ các ngành công nghệ mũi nhọn như bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, công nghệ lượng tử và năng lượng hạt nhân.

Toàn bộ ý kiến, kiến nghị tại Hội thảo sẽ được Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo tổng hợp, làm luận cứ khoa học và thực tiễn quan trọng phục vụ hoạt động lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề lớn của Quốc hội, góp phần đưa những quyết sách đột phá về giáo dục và đào tạo sớm đi vào cuộc sống một cách thực chất và hiệu quả.