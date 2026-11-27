Công an tỉnh Thái Nguyên tăng cường tuyên truyền phòng, chống ma túy tại Đại học Thái Nguyên.

Tháng 10 vừa qua, Ủy ban MTTQ xã Yên Trạch phối hợp với Công an xã và Trường THCS, THPT Yên Ninh tổ chức các buổi tuyên truyền phòng, chống ma túy trong học đường. Với chủ đề “Toàn dân chung tay phòng, chống ma túy vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc”, chương trình thu hút hơn 1.100 học sinh tham gia. Thông qua các hình thức tuyên truyền trực quan, sinh động, các em được phổ biến kiến thức pháp luật, hướng dẫn nhận diện các loại ma túy và những nguy cơ liên quan.

Không chỉ tổ chức các hoạt động tuyên truyền trực tiếp, ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh còn chú trọng xây dựng, nhân rộng mô hình “Trường học không ma túy”, chủ động phòng ngừa ma túy và thuốc lá điện tử xâm nhập học đường. Nhiều mô hình thiết thực đã được triển khai tại cơ sở như: “3 không, 4 có” tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên Đại Từ; Đội Thanh niên xung kích phòng, chống ma túy và tệ nạn xã hội tại Trường THPT Nguyễn Huệ; mô hình truyền thông kết hợp đội xung kích, sinh hoạt dưới cờ và fanpage tại Trường THPT Phú Lương.

Điểm chung của các mô hình là phát huy vai trò chủ động của học sinh trong tuyên truyền, tự quản, hỗ trợ bạn bè và kịp thời phát hiện, phản ánh những nguy cơ liên quan đến ma túy... Những giải pháp này góp phần xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, không ma túy cho hơn 550.000 học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh.

Ủy ban MTTQ xã Yên Trạch phối hợp với Công an xã và Trường THCS, THPT Yên Ninh (xã Yên Trạch) tổ chức tuyên truyền phòng, chống ma túy.

Song song với các hoạt động trong trường học, Sở Giáo dục và Đào tạo, Công an tỉnh tăng cường phối hợp trao đổi thông tin, phát hiện sớm học sinh có nguy cơ để tư vấn, hỗ trợ và theo dõi sau can thiệp. Công tác phòng, chống ma túy cũng được gắn với quản lý học sinh cả trong và ngoài nhà trường, nhất là trên không gian mạng.

Hai ngành mới ban hành Kế hoạch phối hợp số 4978/KHPH-SGDĐT-CAT về bảo đảm an toàn trường học; phòng ngừa, phát hiện sớm và xử lý kịp thời các vụ việc bạo lực học đường, xâm hại trẻ em, vi phạm pháp luật của học sinh. Việc phối hợp này góp phần kiểm soát nguy cơ vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội và các vấn đề liên quan đến ma túy ngay từ địa bàn cư trú, đồng thời hỗ trợ quản lý học sinh ngoài phạm vi nhà trường.

Theo thống kê của ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh, đến nay, chưa ghi nhận vụ việc ma túy xâm nhập cơ sở giáo dục; không có cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, học sinh, học viên vi phạm pháp luật về ma túy.

Tuy nhiên, nguy cơ từ ma túy tổng hợp, chất hướng thần, các sản phẩm “núp bóng” ma túy, thuốc lá điện tử và những thủ đoạn tiếp cận học sinh qua mạng xã hội vẫn tiềm ẩn phức tạp. Vì vậy, bên cạnh các giải pháp của ngành Giáo dục và lực lượng chức năng, sự đồng hành, giám sát của gia đình và cộng đồng có ý nghĩa quan trọng, góp phần giữ vững môi trường học đường an toàn, lành mạnh.