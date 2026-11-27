Sáng 27/11, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Văn hóa và Xã hội (UBVHXH) phối hợp Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tổ chức Hội thảo Giáo dục năm 2026 với chủ đề "Cơ chế, chính sách và nguồn lực thực hiện đột phá phát triển GD&ĐT".

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh, Chủ nhiệm UBVHXH Nguyễn Đắc Vinh và Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn đồng chủ trì phiên khai mạc hội thảo. Hội thảo có sự tham dự của khoảng 150 đại biểu là lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, lãnh đạo các cơ sở giáo dục, nhà quản lý, các chuyên gia, nhà khoa học...

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh phát biểu khai mạc hội thảo.

Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh cho biết, GD&ĐT luôn được Đảng và Nhà nước xác định nhất quán là quốc sách hàng đầu. Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và đặc biệt là Nghị quyết số 71 của Bộ Chính trị đặt ra yêu cầu đột phá phát triển GD&ĐT; đây không chỉ là yêu cầu đối với ngành giáo dục mà còn là nhiệm vụ chiến lược của quốc gia.

Thể chế hóa Nghị quyết 71, ngay trong năm 2025, Quốc hội đã ban hành đồng bộ các luật, nghị quyết quan trọng về giáo dục, có hiệu lực từ ngày 1/1/2026; các văn bản quy định chi tiết đã và đang được khẩn trương xây dựng, ban hành, từng bước hoàn thiện khung pháp lý cho đột phá phát triển GD&ĐT.

Theo Phó Chủ tịch Quốc hội, sau gần một năm triển khai, chúng ta đã đạt được những kết quả bước đầu tích cực với nhiều mô hình hay, cách làm chủ động, sáng tạo. Bên cạnh đó, việc ban hành một số văn bản quy định chi tiết còn chậm, nhất là các quy định về tiền lương, phụ cấp nhà giáo; tình trạng thiếu giáo viên và mất cân đối về cơ cấu, phân bổ đội ngũ giữa các môn học, cấp học, địa bàn vẫn chưa được khắc phục.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh và các đồng chí chủ trì phiên khai mạc hội thảo.

Vấn đề đặt ra hiện nay là làm thế nào để khung khổ pháp lý đã được thiết lập sớm phát huy hiệu quả, tạo chuyển biến thực chất trong thực tiễn; những khó khăn, vướng mắc cần được tháo gỡ ở khâu nào, bằng cơ chế, giải pháp gì và thuộc thẩm quyền, trách nhiệm của cơ quan nào.

"Khoảng cách cần rút ngắn hôm nay không chỉ là giữa chủ trương và pháp luật, mà quan trọng hơn là giữa pháp luật và lớp học. Đưa chính sách từ nghị trường đến được từng nhà trường, từng thầy cô, từng học sinh, đó là đích đến của hội thảo" - Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh nêu rõ.

Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận về 5 nhóm vấn đề. Trong đó, đánh giá khách quan việc triển khai các luật, nghị quyết mới; phân định rõ những vướng mắc cần tiếp tục hoàn thiện chính sách, pháp luật, những vấn đề cần hướng dẫn thống nhất và những vấn đề thuộc trách nhiệm tổ chức thực hiện. Rà soát tính đồng bộ giữa pháp luật về giáo dục với pháp luật về ngân sách, đầu tư công, tài sản công, tổ chức bộ máy và nhân sự, bảo đảm những quyền hạn được giao có thể thực hiện được trên thực tế.

Đại biểu tham dự hội thảo.

Quang cảnh hội thảo.

Đề xuất giải pháp đổi mới quản trị dựa trên dữ liệu và kết quả, đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, bảo đảm an toàn, minh bạch và hiệu quả thực chất.

Về nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện và bảo đảm công bằng trong giáo dục, đề nghị các đại biểu làm rõ các cơ chế, chính sách và giải pháp thu hẹp chênh lệch chất lượng giáo dục giữa các vùng, miền. Khi đổi mới chương trình, kiểm tra, đánh giá và đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học, cần tính đến khả năng đáp ứng của từng địa bàn.

Cho rằng, đột phá phát triển giáo dục đòi hỏi nguồn lực tương xứng, nhưng vấn đề đặt ra không chỉ là tăng đầu tư mà còn là đầu tư vào đâu, phân bổ như thế nào và sử dụng ra sao để đạt hiệu quả cao nhất, Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận về cơ chế bảo đảm chi tối thiểu 20% tổng chi ngân sách nhà nước cho GD&ĐT; xác định thứ tự ưu tiên đầu tư, đổi mới phương thức phân bổ nguồn lực phù hợp với sứ mạng, điều kiện thực tế và kết quả hoạt động của từng cơ sở giáo dục; bảo đảm cân đối giữa đầu tư cơ sở vật chất với phát triển đội ngũ và điều kiện nâng cao chất lượng giáo dục, nhất là ở những địa bàn còn khó khăn.

"Mọi đột phá của giáo dục đều phải đi qua người thầy; để chính sách thực sự đến được với học trò, trước hết phải đến được với thầy cô. Đề nghị các đại biểu đánh giá việc triển khai Luật Nhà giáo và Nghị quyết số 248/2025/QH15 của Quốc hội; làm rõ nguyên nhân thiếu giáo viên, những vướng mắc về nguồn tuyển, biên chế, tuyển dụng, điều động; đề xuất giải pháp bố trí, sử dụng đội ngũ phù hợp với quy mô người học, cơ cấu môn học và đặc thù địa bàn", Phó Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Từ đó, bà đề nghị làm rõ những bất cập trong thực hiện chính sách tiền lương, phụ cấp, thu hút, đãi ngộ nhà giáo, nhất là ở vùng khó khăn và các môn học còn thiếu giáo viên; đề xuất giải pháp cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao năng lực chuyên môn của nhà giáo và năng lực quản trị của cán bộ quản lý giáo dục, đáp ứng yêu cầu đổi mới...

Hội thảo diễn ra một ngày, trong đó buổi sáng là Phiên chuyên đề, buổi chiều là Phiên toàn thể. Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu sẽ phát biểu tại hội thảo vào phiên buổi chiều. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn sau đó cũng sẽ phát biểu chỉ đạo hội thảo...