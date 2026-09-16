Kịp thời ngăn chặn vụ lừa đảo nhằm 'bắt cóc online'

Trước đó, qua công tác nắm tình hình địa bàn và tin báo của quần chúng nhân dân về một nữ sinh thuê phòng tại nhà nghỉ Huyền Trang 3 (xã Thiên Lộc) có biểu hiện bất thường, Công an xã Thiên Lộc đã cử tổ công tác đến xác minh.

Qua làm việc, Công an xã xác định, khoảng 10h17 ngày 15/9, khi đang ở ký túc xá trường đại học trên địa bàn xã Mê Linh, chị Nguyễn Yến V (sinh năm 2008, hộ khẩu thường trú tại phường Nguyễn Trãi, thành phố Hải Phòng) nhận được điện thoại của một phụ nữ tự xưng là Trung úy Nguyễn Thanh Thủy, cán bộ Công an phường Nguyễn Trãi.

Chị Nguyễn Yến V cùng gia đình tại trụ sở Công an xã Thiên Lộc, TP Hà Nội.

Người này thông báo chị V liên quan đến một vụ án rửa tiền cho các đối tượng buôn bán ma túy, sau đó chuyển máy cho một người đàn ông tự xưng là Nguyễn Văn Hùng, cán bộ Công an thành phố Hồ Chí Minh. Người này yêu cầu chị V đến nơi kín đáo, không có người thứ ba để “làm việc”, rồi hướng dẫn chị đến một nhà nghỉ gần trường.

Khoảng 10h50 cùng ngày, chị V đến nhà nghỉ Huyền Trang 3 để thuê phòng. Tại đây, đối tượng yêu cầu chị phải có 300 triệu đồng trong tài khoản ngân hàng và chuyển số tiền này vào tài khoản mang tên "NGUYEN VAN HUNG" để “xác minh nguồn tiền”. Đối tượng nói sau khi có kết quả điều tra, nếu chị V không vi phạm pháp luật sẽ hoàn trả số tiền.

Do không có đủ tiền, chị V xin gọi điện cho gia đình để chuyển tiền. Tuy nhiên, đối tượng tiếp tục gây sức ép, yêu cầu thực hiện ngay nếu không sẽ bị bắt và xử lý theo quy định pháp luật. Khi chị V gọi về gia đình, chủ nhà nghỉ Huyền Trang 3 nhận thấy dấu hiệu bất thường nên đã báo Công an xã Thiên Lộc.

Ngay sau đó, tổ công tác Công an xã có mặt, động viên, giải thích và tuyên truyền để chị V nhận diện thủ đoạn lừa đảo. Sau khi được giải thích, chị V nhận ra mình đang bị các đối tượng sử dụng thủ đoạn “bắt cóc online” nhằm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Gia đình sau đó đã đến Công an xã đón chị V về.