Khám xét khẩn cấp nơi ở của Nguyễn Tuấn Tú

Liên tiếp tiếp nhận trình báo mất xe máy

Ngày 16/9, Cổng Thông tin điện tử Công an TP Hà Nội cho biết, Công an xã Thanh Oai đã nhanh chóng làm rõ nhóm đối tượng trộm cắp, tiêu thụ tài sản và tàng trữ ma túy.

Trước đó, ngày 29/8, Công an xã Thanh Oai, tiếp nhận đơn trình báo của anh N.Đ.D. (SN 2007, trú tại TDP Văn Trình, xã Thanh Oai) về việc bị mất 1 xe mô tô BKS 29X7-675.77 và anh L.C.T.L. (SN 1975, trú tại thôn Châu Thành, xã Thanh Oai) bị mất 1 xe mô tô BKS 29AD-782.40.

Cùng thời điểm, Công an xã Dân Hòa tiếp nhận trình báo của anh N.T.T. (SN 2009, trú tại thôn Áng Phao, xã Dân Hòa) về việc mất 1 xe mô tô BKS 29AV-032.08.

Đối tượng Nguyễn Tuấn Tú tại hiện trường nơi tiêu thụ xe - Ảnh: Công an Hà Nội

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Thanh Oai đã khẩn trương triển khai lực lượng xác minh, rà soát địa bàn, các tuyến đường, truy tìm đối tượng và tang vật.

Đến ngày 31/8, qua phối hợp với Công an xã Dân Hòa, lực lượng Công an đã làm rõ đối tượng Nguyễn Tuấn Tú (SN 1993), Nguyễn Hồng Linh (SN 1986) cùng trú tại phường Khương Đình liên quan vụ việc trộm cắp tài sản.

Quá trình làm việc, đối tượng Nguyễn Tuấn Tú và Nguyễn Hồng Linh khai nhận toàn bộ hành vi trộm cắp.

Đối tượng Nguyễn Hồng Linh xác định địa điểm trộm cắp xe - Ảnh: Công an Hà Nội

Mở rộng điều tra, phát hiện ma túy

Tiếp tục mở rộng điều tra, Công an xã Thanh Oai xác định đối tượng Lương Hồng Quảng (SN 1984; phường Định Công, TP Hà Nội) có hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có; khám xét khẩn cấp chỗ ở của Nguyễn Tuấn Tú, phát hiện, thu giữ tang vật là ma túy được Tú khai nhận để sử dụng cá nhân.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập, Công an xã Thanh Oai đã khởi tố vụ án, khởi tố các bị can: Nguyễn Tuấn Tú về hành vi “Tàng trữ trái phép chất ma túy” theo khoản 2 Điều 249 và “Trộm cắp tài sản” theo khoản 2 Điều 173 Bộ luật Hình sự; Nguyễn Hồng Linh về hành vi “Trộm cắp tài sản” theo khoản 2 Điều 173 Bộ luật Hình sự; Lương Hồng Quảng về hành vi “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có” theo khoản 1 Điều 323 Bộ luật Hình sự.