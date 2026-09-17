Khởi tố 6 bị can tại cơ sở thẩm mỹ Julia Aesthetic

Cơ quan Công an làm việc với L.T.T - chủ cơ sở thẩm mỹ Julia Aesthetic. (Ảnh: Công an Hà Nội)

Qua công tác nắm tình hình, Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an thành phố Hà Nội phát hiện cơ sở thẩm mỹ Julia Aesthetic có dấu hiệu hoạt động khám bệnh, chữa bệnh không phép, sử dụng người không có chuyên môn, bằng cấp để thực hiện dịch vụ thẩm mỹ cho khách hàng.

Trước đó, Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an thành phố Hà Nội phối hợp Sở Y tế Hà Nội tiến hành kiểm tra đột xuất hoạt động của cơ sở thẩm mỹ Julia Aesthetic tại số 116 Hồ Đền Lừ, phường Tương Mai, Hà Nội, do L.T.T (sinh năm 1996, trú tại phường Kim Liên, Hà Nội) làm chủ.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 6 nhân viên của cơ sở giới thiệu là bác sĩ, kỹ thuật viên đang thực hiện gây tê, hút mỡ cho 3 khách hàng. Qua xác minh, Phòng An ninh chính trị nội bộ xác định 6 nhân viên trên không có bằng cấp, chứng chỉ hành nghề theo quy định nhưng đã mạo danh bác sĩ, nhân viên y tế để tư vấn và thực hiện các hoạt động khám bệnh, chữa bệnh cho khách hàng.

Một số nội dung quảng cáo dịch vụ thẩm mỹ của cơ sở Julia Aesthetic được đăng tải trên mạng xã hội. (Ảnh: Công an Hà Nội)

Căn cứ tài liệu thu thập được, Cơ quan Công an xác định vụ việc có dấu hiệu của tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và tiến hành điều tra, xử lý theo quy định.

Ngày 28/8, Cơ quan An ninh điều tra, Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự; đồng thời khởi tố và áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với cả 6 bị can về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Để phục vụ công tác điều tra và bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, Cơ quan An ninh điều tra, Công an thành phố đề nghị những người đã sử dụng dịch vụ tại cơ sở thẩm mỹ Julia Aesthetic, số 116 Hồ Đền Lừ, phường Tương Mai, Hà Nội, liên hệ Cơ quan An ninh điều tra tại số 58 Vũ Trọng Phụng, Hà Nội để trình báo và cung cấp thông tin.