Trước ngầu, sau rầu!
Qua nắm tình hình trên không gian mạng, lực lượng CSGT Công an tỉnh Gia Lai phát hiện hình ảnh 2 cô gái điều khiển xe mô-tô không đội mũ bảo hiểm nên tiến hành xác minh. Bằng biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an xác định cô gái điều khiển xe mô-tô không đội mũ bảo hiểm là N.T.T.K. (2010, trú xã Chư Sê, Gia Lai).
Làm việc với cơ quan Công an, K. thừa nhận việc không đội mũ bảo hiểm điều khiển xe mô-tô nhằm tạo hình ảnh “ngầu” khi đăng tải lên mạng xã hội và K. cũng chưa đủ tuổi được cấp giấy phép lái xe nhưng vẫn mượn xe của người khác để sử dụng.
Căn cứ hành vi vi phạm, cơ quan Công an đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính đối với K. và cả chủ phương tiện về hành vi giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển.
Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/truoc-ngau-sau-rau-post358060.html