Trước ngầu, sau rầu!

Hình ảnh K. đăng trên mạng xã hội.

Làm việc với cơ quan Công an, K. thừa nhận việc không đội mũ bảo hiểm điều khiển xe mô-tô nhằm tạo hình ảnh “ngầu” khi đăng tải lên mạng xã hội và K. cũng chưa đủ tuổi được cấp giấy phép lái xe nhưng vẫn mượn xe của người khác để sử dụng.

Căn cứ hành vi vi phạm, cơ quan Công an đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính đối với K. và cả chủ phương tiện về hành vi giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển.