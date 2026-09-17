Chi tiết hành vi phạm tội của 'trùm siêu xe' Phan Công Khanh

Ngày 17/9, TAND Tp.HCM mở phiên tòa sơ thẩm xét xử Phan Công Khanh (SN 1994, còn gọi là Khanh Super); Huỳnh Xuân Vấn (SN 1987, đang bị truy nã) và Mohamach Da Pha (SN 1996, quê tỉnh An Giang) về cùng tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Phan Công Khanh (áo trắng) và Mohamach Da Pha tại tòa.

Trước đó vào năm 2019, Phan Công Khanh và Huỳnh Xuân Vấn thành lập Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ K-Supper (Công ty K-Supper) chuyên kinh doanh các loại xe cao cấp, đặt trụ sở tại Quận 1 (cũ), Tp.HCM.

Khanh và Vấn mỗi người góp vốn 50%, Khanh làm Giám đốc và là người đại diện pháp luật, Vấn làm Phó Giám đốc, là cố đông, còn Mohamach Da Pha là cộng tác viên. Do quá trình kinh doanh thua lỗ, Khanh và Vấn đã nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản của người khác nhằm để trả nợ.

Vụ thứ nhất, Phan Công Khanh khi biết chị Lương Ngọc Thủy H. có nhu cầu muốn bán 1 xe ô tô hiệu McLaren, Khanh nói với chị H. đem xe qua Showroom K-Supper để Khanh bán dùm, chị H. đồng ý.

Ngày 09/3/2023, Khanh nói nhân viên Trần Tùng Vinh đến nhà chị H. nhận xe ô tô McLaren đưa về để tại Showroom K-Supper. Trong khoảng thời gian này, do cần tiền chuộc xe ô tô Mercedes G63 (chưa có biển số) về bán cho khách nên Khanh và Vấn nảy sinh ý định chiếm đoạt xe của chị H..

Để thực hiện ý định, Vấn gọi cho Mohamach Da Pha đến Showroom K-Supper để đem xe ô tô hiệu McLaren đi cầm cố. Do không có bản chính của giấy tờ xe nên Khanh đã gọi điện thoại nói dối với chị H. về việc yêu cầu chị H. đưa bản chính Giấy chứng nhận đăng ký xe và bản chính Giấy chứng nhận đăng kiểm xe ô tô cho Khanh để khách xem mua xe.

Tin là thật nên vào khoảng 11h ngày 23/5/2023, chị H. đến Showroom K-Supper và đưa bản chính Giấy chứng nhận đăng ký xe, bản chính Giấy chứng nhận đăng kiểm xe ô tô McLaren. Có được giấy tờ này, Khanh đưa cho Pha mang đi cầm cố lấy 2 tỷ đồng đưa cho Khanh. Số tiền này được Khanh chuyển cho nhân viên của mình để mang đi chuộc về chiếc xe ô tô Mercedes G63 mà Khanh cầm cố trước đó.

Ngoài ra, Vấn còn chỉ đạo Pha lấy thêm 1 tỷ đồng từ chủ tiệm cầm đồ, tài sản cầm cố vẫn là xe của chị H.. Ngày 22/6/2023, Pha gọi điện thoại cho Huy (chủ tiệm cầm đồ) hẹn đến ngày 25/6/2023 sẽ trả tiền và lấy xe về lại nhưng sau đó không thực hiện và bỏ mặc.

Đối với chị H., sau khi yêu cầu Khanh trả lại xe và giấy tờ xe không được, chị này đã đến Showroom K-Supper của Khanh tìm hiểu thì được biết Khanh đang thiếu nợ nhiều người nên đem xe ô tô McLaren đi cầm cho người khác rồi bỏ trốn nên chị H. tố cáo hành vi của Khanh.

Vụ thứ hai, tháng 01/2022, anh Lê Hoài P. mua của Phan Công Khanh 01 xe ô tô hiệu Mercedes G800 Brabus với giá 24 tỷ đồng. Đến ngày 03/6/2023, Khanh chủ động gọi điện thoại cho anh P. thỏa thuận mượn lại chiếc xe này và một xe xe ô tô McLaren để trưng bày nhân dịp khai trương Showroom K-Supper.

Anh P. đồng ý nên đưa xe đến cho Khanh. Sau khi hết thời gian thuê trưng bày, Vấn bàn bạc với Khanh bán xe ô tô Brabus G800 của anh Hoài Phương để lấy tiền trả nợ, Khanh đồng ý.

Vấn liên hệ anh Trần Hữu Phương để bán xe ô tô trên với giá 24,5 tỷ đồng. Dù không phải chủ sở hữu hợp pháp, Vấn vẫn giới thiệu chiếc xe là tài sản của mình và ký hợp đồng bán cho anh Phương. Sau khi nhận đủ tiền, Vấn sử dụng vào mục đích cá nhân rồi bỏ trốn. Chỉ đến khi biết Phan Công Khanh bị cơ quan công an mời làm việc, anh Phương mới phát hiện chiếc xe đã bị bán trái phép và gửi đơn tố giác.

Vụ thứ ba, tháng 01/2023, Mohamach Da Pha giới thiệu anh Lê Thống S. mua xe ô tô hiệu BMW biển số 72A-606.xx với giá 1,8 tỷ đồng. Ba tháng sau, Pha liên hệ với anh S. mượn xe ô tô hiệu BMW này để làm phương tiện đi lại. Tuy nhiên, sau đó Pha mang chiếc xe này của anh S. đi cầm cố lấy 1 tỷ đồng, đưa cho Vấn sử dụng, rồi bỏ mặc hậu quả xảy ra.

Thông qua mạng xã hội, anh S. biết Khanh và Pha bị tạm giữ hình sự và chiếc xe của mình đã bị cầm cố nên anh S. tố giác hành vi cả Pha.

Ngoài 3 hành vi nêu trên, quá trình điều tra còn xác định Khanh và Vấn liên quan nhiều giao dịch dân sự phát sinh tranh chấp đối với các dòng xe Ferrari, Lamborghini, McLaren, Porsche và Land Rover, với số tiền còn nợ khách hàng lên tới hàng chục tỷ đồng.

Đến nay, Pha và Khanh bị bắt tạm giam. Còn Vấn đang bỏ trốn và bị truy nã.

Theo cơ quan tố tụng, hành vi của Phan Công Khanh, Huỳnh Xuân Vấn và Mohamach Da Pha đã xâm phạm nghiêm trọng quyền sở hữu tài sản của người khác, gây mất trật tự an toàn xã hội nên cần xử lý nghiêm.

Phiên tòa do Thẩm phán Ngô Ngọc Thắng làm chủ tọa.