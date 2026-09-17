Vụ cháy nhà 4 tầng: Hai nạn nhân phải thở máy, tiên lượng xấu

Hiện trường vụ cháy. Ảnh TTXVN phát

Thông tin mới nhất vào trưa cùng ngày, hai trong số các nạn nhân đang được điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy trong tình trạng nặng, phải thở máy, tiên lượng xấu. Ba nạn nhân còn lại đang được điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy và Bệnh viện Trưng Vương.

Theo UBND phường Chợ Lớn, hai nạn nhân đang phải thở máy tại Bệnh viện Chợ Rẫy là N.P.T (sinh năm 2011) và N.Q.V.T (sinh năm 1983). Hai nạn nhân khác là N.T.T.T (sinh năm 1988) và N.Q.T (sinh năm 2012) bị bỏng toàn thân, đang thở oxy, cùng được điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Nạn nhân N.T.T (sinh năm 1960) được đưa đến Bệnh viện Trưng Vương cấp cứu, hiện tỉnh táo, sức khỏe ổn định.

Trước đó, khoảng 1 giờ 25 phút ngày 17/9, Công an phường Chợ Lớn nhận tin báo cháy tại căn nhà số 101/11 đường Phạm Hữu Chí. Thời điểm xảy ra cháy, trong nhà có 7 người. Công an phường huy động lực lượng tại chỗ phối hợp lực lượng làm nhiệm vụ tổ chức cứu nạn, chữa cháy.

Trong quá trình cứu nạn, dập lửa, lực lượng chức năng phát hiện 2 nạn nhân là N.T.G (sinh năm 1931), bị bệnh, không đi lại được, ngủ tại tầng một và L.N.Đ.T (sinh năm 1993), ngủ tại tầng lửng, đã tử vong.

Đến 2 giờ 36 phút ngày 17/9, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Lực lượng chức năng bảo vệ hiện trường, phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an Thành phố Hồ Chí Minh điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy.