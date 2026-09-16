Thông tin về vụ án mạng xảy ra tại Hải Phòng

Thông tin ban đầu, khoảng 10h10 ngày 16/9/2026, tại nhà bà Q.T.N. (sinh năm 1958, trú tại thôn Quang Phục, xã Tiên Minh, Hải Phòng), bà Trần Thị T. (sinh năm 1957, trú tại thôn Quang Phục, xã Tiên Minh, Hải Phòng; là hàng xóm với bà N) dùng dao đâm vào vùng ngực bà Q.T.N.

Hậu quả, bà Q.T.N. tử vong tại chỗ. Sau đó, bà Trần Thị T. tự sát và được gia đình đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Công an TP. Hải Phòng đang điều tra vụ án mạng xảy ra tại xã Tiên Minh.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP. Hải Phòng đang phối hợp Công an xã Tiên Minh, các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ và xử lý vụ việc theo quy định.