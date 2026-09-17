Quản lý thị trường Hà Nội phát hiện 23 vụ vi phạm từ đầu tháng 8

Từ ngày 1/8/2026 đến nay, Đội Quản lý thị trường số 16, Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội đã kiểm tra 23 vụ việc và xử lý 23 vụ. Trong thời gian này, không có vụ việc nào được chuyển sang cơ quan chức năng để xử lý hình sự.

Trong tổng số các vụ việc đã xử lý, hàng giả và vi phạm quyền sở hữu công nghiệp chiếm số lượng lớn nhất với 9 vụ. Đây là nhóm vi phạm được ghi nhận nhiều nhất trong số 23 vụ được kiểm tra trong kỳ.

Đứng thứ hai là nhóm hàng nhập lậu với 8 vụ, cho thấy tình trạng vận chuyển, kinh doanh hàng hóa không có nguồn gốc hợp pháp vẫn diễn biến đáng lưu ý. Đáng chú ý, trong số này có 3 vụ hàng hóa nhập lậu là thực phẩm, với mặt hàng vi phạm được xác định là bánh trung thu.

Lực lượng chức năng Đội 16, Chi cục QLTT Hà Nội đang kiểm tra hàng hóa vi phạm. (Ảnh: Chi cục QLTT Hà Nội)

Đội Quản lý thị trường số 16 cũng phát hiện, xử lý 1 vụ hàng cấm, hàng hóa vi phạm là thuốc lá. Ngoài các nhóm trên, 5 vụ còn lại thuộc các hành vi vi phạm khác.

Về kết quả xử lý, tổng số tiền phạt vi phạm hành chính là 231 triệu đồng. Tổng trị giá hàng hóa vi phạm đạt 102,91 triệu đồng.

Trong số hàng hóa vi phạm, trị giá hàng hóa bị tịch thu là 60,55 triệu đồng; hàng hóa buộc tiêu hủy có trị giá 42,36 triệu đồng.

Tính theo cơ cấu vụ việc, 9 vụ hàng giả và vi phạm quyền sở hữu công nghiệp cùng 8 vụ hàng nhập lậu chiếm phần lớn tổng số vụ được kiểm tra, xử lý. Các vụ còn lại gồm 1 vụ hàng cấm và 5 vụ thuộc nhóm hành vi vi phạm khác.

Đối với hàng nhập lậu là thực phẩm, 3 vụ có hàng hóa vi phạm là bánh trung thu. Đây là nội dung đáng chú ý trong tổng số 8 vụ hàng nhập lậu được Đội Quản lý thị trường số 16 phát hiện trong thời gian nêu trên.

Tổng hợp kết quả từ ngày 1/8/2026 đến nay, Đội Quản lý thị trường số 16 đã hoàn tất xử lý toàn bộ 23 vụ được kiểm tra. Tổng số tiền phạt hành chính là 231 triệu đồng, cùng hơn 102,9 triệu đồng trị giá hàng hóa vi phạm, trong đó hàng hóa tịch thu trị giá 60,55 triệu đồng và hàng hóa tiêu hủy trị giá 42,36 triệu đồng.