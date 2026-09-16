Chìm thuyền trên dòng nước lũ, nhiều người may mắn thoát nạn

Nhờ mặc áo phao và được lực lượng tại chỗ hỗ trợ kịp thời, tất cả những người trên chiếc thuyền bị chìm đều an toàn.

Chiều 16/9, ông Đậu Đức Truyền, Chủ tịch UBND xã Yên Hòa (tỉnh Nghệ An), xác nhận một chiếc thuyền phục vụ việc đưa người dân qua sông Hội Nguyên vừa gặp sự cố tại khu vực cầu Trung Thắng. Vụ việc không gây thiệt hại về người.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 16 giờ cùng ngày, lực lượng làm nhiệm vụ sử dụng thuyền đưa một số người dân qua sông Hội Nguyên.

Mặc dù thời điểm này mưa đã ngớt, lượng nước lớn từ thượng nguồn tiếp tục đổ về khiến mực nước sông dâng cao, dòng chảy mạnh.

Khi chiếc thuyền di chuyển đến khu vực gần bờ, phần đuôi bất ngờ mắc vào một sợi dây. Thuyền bị mất thăng bằng, nghiêng sang một bên rồi nhanh chóng bị nước nhấn chìm.

Phát hiện sự việc, các lực lượng túc trực gần đó lập tức tiếp cận, hỗ trợ những người gặp nạn vào bờ. Do tất cả đều được trang bị áo phao trước khi xuống thuyền nên không có trường hợp nào bị thương hoặc rơi vào tình trạng nguy hiểm.

Chiếc thuyền gặp sự cố khi đang đưa người dân vượt sông Hội Nguyên.

Chiếc thuyền sau đó cũng được lực lượng chức năng kéo lên khỏi mặt nước.

“Những người có mặt trên thuyền đều mặc áo phao nên rất may không xảy ra hậu quả đáng tiếc. Ngay khi phát hiện sự cố, lực lượng tại chỗ đã nhanh chóng hỗ trợ, đưa mọi người lên bờ an toàn”, ông Đậu Đức Truyền cho biết.

Sau sự cố, chính quyền xã Yên Hòa quyết định tạm dừng toàn bộ hoạt động vận chuyển người qua sông Hội Nguyên bằng thuyền.

Các lực lượng được bố trí cảnh báo, theo dõi diễn biến mực nước nhằm ngăn người dân tự ý qua lại tại khu vực nguy hiểm.

Theo lãnh đạo địa phương, nước lũ từ thượng nguồn vẫn đang đổ về mạnh, tiềm ẩn nhiều rủi ro đối với các phương tiện đường thủy nhỏ.

Việc qua sông chỉ được xem xét trong tình huống đặc biệt khẩn cấp, như vận chuyển người bệnh đi cấp cứu, đồng thời phải có phương án bảo đảm an toàn chặt chẽ.

Khu vực cầu Trung Thắng là tuyến giao thông quan trọng, phục vụ nhu cầu đi lại của hơn 1.000 người dân tại các bản vùng trong của xã Yên Hòa.

Năm 2025, cây cầu tại đây bị lũ cuốn trôi, khiến giao thông giữa hai bên bờ bị chia cắt. Chính quyền địa phương sau đó dựng cầu tạm để duy trì việc đi lại.

Tuy nhiên, trong đợt mưa lũ cuối tháng 8/2026, cầu tạm tiếp tục bị dòng nước cuốn mất. Trước tình trạng này, xã Yên Hòa thành lập tổ công tác, sử dụng thuyền hỗ trợ người dân và học sinh qua sông.

Đuôi thuyền mắc vào dây khiến phương tiện nghiêng rồi bị dòng nước nhấn chìm.

Do phương tiện có kích thước nhỏ, sức chở hạn chế, hoạt động vận chuyển gặp nhiều khó khăn, đặc biệt vào giờ cao điểm hoặc khi nước sông dâng cao.

Lãnh đạo xã Yên Hòa cho biết, địa phương sẽ tiếp tục theo dõi diễn biến thời tiết và mực nước trên sông Hội Nguyên.

Khi dòng chảy ổn định, xã dự kiến triển khai dựng lại cầu tạm, từng bước khôi phục việc đi lại cho người dân hai bên bờ.