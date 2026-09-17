Vụ cháy ở Tây Hồ: Xã Chí Minh (Hưng Yên) hỗ trợ gia đình 2 nạn nhân

Lãnh đạo xã Chí Minh thăm hỏi, động viên và trao hỗ trợ cho gia đình hai nạn nhân tử vong trong vụ cháy tại phường Tây Hồ, Hà Nội.

Sáng 17/9, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Chí Minh tổ chức đoàn đến thăm viếng, động viên và hỗ trợ gia đình ông Đào Mạnh Thái (SN 1960) và bà Đào Thị Liên (SN 1962), cùng trú tại thôn Sài Thị Thượng, xã Chí Minh - hai nạn nhân tử vong trong vụ cháy tại phường Tây Hồ, thành phố Hà Nội.

Đoàn lãnh đạo xã Chí Minh cùng các tổ chức, đoàn thể đến viếng, chia buồn với gia đình hai nạn nhân tử vong trong vụ cháy tại phường Tây Hồ, Hà Nội.

Đoàn do ông Lê Quang Toản, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Chí Minh làm trưởng đoàn. Tham gia đoàn có ông Nguyễn Văn Dũng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy; ông Đào Văn Huân, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND xã; cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể của xã.

Ông Lê Quang Toản, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Chí Minh, thăm hỏi thân nhân hai nạn nhân tử vong trong vụ cháy tại phường Tây Hồ.

Đoàn thăm hỏi, gửi lời chia buồn sâu sắc tới thân nhân hai nạn nhân, đồng thời động viên gia đình cố gắng vượt qua mất mát, sớm ổn định tinh thần và cuộc sống.

Nhằm kịp thời chia sẻ khó khăn với gia đình, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Chí Minh đã trao 50 triệu đồng hỗ trợ chi phí mai táng đối với hộ gia đình có người gặp nạn.

Bên cạnh đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Chí Minh hỗ trợ 3 triệu đồng; Hội Chữ thập đỏ xã hỗ trợ 8,6 triệu đồng. Các tổ chức chính trị - xã hội của xã cũng tổ chức thăm hỏi, trao vòng hoa và chia buồn cùng gia đình.

Lãnh đạo xã Chí Minh trao đổi, động viên gia đình hai nạn nhân trong thời điểm lo hậu sự.

Tổng số tiền hỗ trợ trực tiếp được trao cho gia đình là 61,6 triệu đồng, góp phần chia sẻ những khó khăn trước mắt, giúp gia đình có thêm nguồn lực lo hậu sự cho người thân.

Hoạt động thăm hỏi, hỗ trợ gia đình nạn nhân thể hiện sự quan tâm, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền và hệ thống chính trị xã Chí Minh đối với người dân, đặc biệt trong những hoàn cảnh mất mát, hoạn nạn.

Trước đó, khoảng 1h50 ngày 16/9, người dân phát hiện cháy tại một ngôi nhà 4 tầng ở khu vực Thụy Khuê, phường Tây Hồ, thành phố Hà Nội. Người dân đã hô hoán và sử dụng phương tiện tại chỗ để chữa cháy nhưng không thể khống chế. Đến 2h06, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an TP Hà Nội tiếp nhận tin báo và điều lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đến hiện trường.

Ngôi nhà xảy ra cháy là nhà dạng ống, cao 4 tầng. Lực lượng chức năng triển khai nhiều mũi chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ. Đám cháy cơ bản được khống chế vào khoảng 2h30 và sau đó được dập tắt hoàn toàn. Quá trình tìm kiếm, lực lượng chức năng phát hiện 5 người đã tử vong.

Lực lượng chức năng đưa các nạn nhân trong vụ cháy ra ngoài.

Theo thông tin được công bố, 5 nạn nhân gồm vợ chồng chủ nhà, một cháu nội và một cặp vợ chồng quê Hưng Yên đến ở nhờ trong thời gian chữa bệnh. Trong số này có ông Đào Mạnh Thái và bà Đào Thị Liên, trú tại thôn Sài Thị Thượng, xã Chí Minh.

Sau vụ cháy, lãnh đạo thành phố Hà Nội đã đến hiện trường chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả, thăm hỏi gia đình các nạn nhân. Cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy và trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan, nếu có.