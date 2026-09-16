Người phụ nữ gần 70 tuổi ở Hải Phòng đâm tử vong hàng xóm rồi tự sát

Chiều nay (16/9), UBND xã Tiên Minh (TP Hải Phòng) phát đi thông tin về vụ án mạng xảy ra tại thôn Quang Phục.

Vào khoảng 10h10 cùng ngày, tại nhà bà Quách Thị Nh. (SN 1958, trú tại thôn Quang Phục), do mâu thuẫn cá nhân, bà Trần Thị Th. (SN 1957, sống cùng thôn) đã dùng dao bầu đâm 3 nhát vào ngực bà Nh. khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Sau khi gây án, bà Th. dùng dao tự đâm vào bụng để tự sát.

Ngôi nhà xảy ra sự việc. Ảnh: VB

Phát hiện sự việc, người dân đã cấp báo chính quyền địa phương và đưa bà Th. đi cấp cứu.

Công an xã Tiên Minh đã báo cáo trực ban Giám đốc Công an TP Hải Phòng, đồng thời tổ chức bảo vệ hiện trường và lấy lời khai các nhân chứng.

Khu vực xảy ra vụ án mạng. Ảnh: VB

Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hải Phòng đang phối hợp với công an địa phương và các đơn vị liên quan điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.