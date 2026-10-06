Kịp thời ngăn 2 thiếu nữ bị dụ dỗ đi làm

2 bé gái bị dụ dỗ đi làm được lực lượng chức năng ngăn chặn kịp thời.

Mặc dù đã gặng hỏi nhưng các cháu không cung cấp số điện thoại bố mẹ nên anh Hạnh nghi ngờ 2 cháu bị kẻ xấu dụ dỗ. Tiêp nhận tin báo, Công an xã Hùng Chân đã xác minh và phối hợp Công an xã Quỳnh Anh (nơi 2 bé gái cư trú) làm rõ, các cháu được một người quen trên mạng xã hội rủ ra Hà Nội làm việc. Người này cung cấp điện thoại có sẵn sim và nhóm liên lạc qua mạng xã hội cho 2 thiếu nữ để sử dụng. Tuy nhiên, sau khi phát hiện có “biến”, nhóm liên lạc này lập tức bị xóa, số điện thoại của người quen trên mạng cũng không liên lạc được. Ngày 5-10, Công an xã Hùng Châu cho biết đã bàn giao các bé gái về với gia đình an toàn.