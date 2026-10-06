Xét xử bị cáo giết 3 mẹ con tại xã Bình Minh

Bị cáo Nguyễn Đức Anh tại phiên tòa xét xử. Ảnh: Tố Tâm

Xét xử về tội giết người và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng

Theo cáo trạng xác định, Đức Anh và chị P.A. (17 tuổi, ở xã Bình Minh) có quan hệ tình cảm và đã chia tay. Vào rạng sáng 3-9-2026, sau khi uống rượu với bạn, Đức Anh lấy 2 con dao Thái Lan, điều khiển xe máy đi đến xã Bình Minh rồi leo lên mái nhà của chị P.A. nhằm tìm cách đột nhập vào nhà.

Lúc này, cha chị P.A. phát hiện nên đuổi Đức Anh và nói sẽ báo công an. Nghe vậy, Đức Anh leo qua mái nhà anh N.V.Q. (nhà sát bên nhà chị P.A.) với mục đích để tìm cách qua nhà chị P.A.

Sau khi vào được nhà anh Q., Đức Anh đã đuổi đâm anh Q. (qua giám định, anh Q. bị thương tích 76%), vợ và 2 người con của anh Q. đều bị Đức Anh đâm tử vong.

Toàn cảnh phiên tòa xét xử. Ảnh: Tố Tâm

Cáo trạng cũng xác định, theo Điều 123 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) quy định: Người nào giết người thuộc một trong các trường hợp sau thì bị phạt tù từ 12 năm, 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình gồm: giết 2 người trở lên, giết người dưới 16 tuổi… thực hiện tội phạm một cách man rợ, có tính chất côn đồ.

Đồng thời, theo Điều 304 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) quy định: Người nào chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt vũ khí quân dụng, phương tiện kỹ thuật quân sự, thì bị phạt tù từ 1-7 năm.

Đảm bảo an ninh trật tự tại phiên tòa

Rạng sáng 6-10, để có thể theo dõi phiên tòa, rất đông người dân từ nhiều nơi đã tụ tập phía trước cổng TAND thành phố Đồng Nai.

Rất đông người dân tụ tập trước cổng Tòa án nhân dân thành phố Đồng Nai để theo dõi diễn biến xét xử đối với bị cáo. Ảnh: Tố Tâm

Theo bà Trần Thị Mai (48 tuổi, ở phường Tân Triều, thành phố Đồng Nai), sau khi biết bị cáo được đưa ra xét xử, bà cùng người thân đến từ sớm với mong muốn trực tiếp theo dõi diễn biến vụ án, hiểu rõ hơn các tình tiết cũng như quy định pháp luật để tuyên truyền, giáo dục con cháu về sự nghiêm minh của pháp luật. Tuy nhiên, do tính chất phức tạp của vụ án và không gian phòng xử hạn chế, người dân không được vào bên trong mà phải đứng phía ngoài.

Lực lượng Công an thành phố Đồng Nai đảm bảo an ninh trật tự trong và ngoài phiên tòa xét xử. Ảnh: Tố Tâm

Trước dự báo phiên tòa thu hút đông người, Công an thành phố Đồng Nai đã chủ động triển khai nhiều lực lượng, gồm Công an phường Trấn Biên, cảnh sát cơ động, cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp, cảnh sát quản lý tạm giữ, tạm giam và quản lý trại tạm giam, cảnh sát giao thông...

Hàng trăm cán bộ, chiến sĩ được bố trí túc trực, vừa bảo đảm an ninh, trật tự khu vực xét xử, vừa phân luồng giao thông, bố trí các chốt kiểm soát tại những vị trí cần thiết, góp phần bảo đảm phiên tòa diễn ra an toàn, nghiêm túc.

Phó Chánh án TAND thành phố Đồng Nai Đặng An Thanh cho hay: Công tác chuẩn bị cho phiên tòa đã được tòa án phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai từ trước, trong đó Công an thành phố Đồng Nai đảm nhiệm vai trò chủ chốt trong bảo đảm an ninh trật tự.

Do vụ án có bị hại là trẻ em, lãnh đạo TAND thành phố Đồng Nai giao Tòa Gia đình và người chưa thành niên xét xử, đồng thời phân công Chánh tòa trực tiếp làm chủ tọa phiên tòa. Sau khi tiếp nhận hồ sơ vụ án này nói riêng và các vụ án khác nói chung, Hội đồng xét xử luôn phải nghiên cứu kỹ các tài liệu, tình tiết vụ án, bảo đảm việc xét xử khách quan, nghiêm minh, đúng người, đúng tội và đúng quy định pháp luật.

Hội đồng xét xử vụ án. Ảnh: Tố Tâm

Đánh giá đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, được dư luận quan tâm, TAND thành phố Đồng Nai đã chủ động xây dựng các phương án tổ chức phiên tòa, vừa bảo đảm an ninh, trật tự, vừa tạo điều kiện để các cơ quan báo chí theo dõi, tác nghiệp. Ngoài việc các phóng viên trực tiếp tác nghiệp tại phòng xử án, tòa án còn bố trí phòng xử trực tuyến để phóng viên cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác đến bạn đọc.

“Đây là vụ án giết người, đáng chú ý là bị cáo tấn công các bị hại khi không có mâu thuẫn, thù oán với mình. Vì vậy, Hội đồng xét xử đã thận trọng, nghiên cứu kỹ hồ sơ và các tình tiết liên quan. Kết quả xét xử thuộc thẩm quyền của Hội đồng xét xử. Đến thời điểm này, công tác tổ chức phiên tòa và bảo đảm an ninh, trật tự đều được thực hiện tốt” - ông Đặng An Thanh cho biết.