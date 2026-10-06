Người phụ nữ 37 tuổi giả làm bé gái 12 tuổi: Gia đình nhận nuôi đã bị lừa gạt bằng cách nào?

Theo The Washington Post, Amanda Maria Souza de Oliveira, khi đó 37 tuổi, đã tạo một danh tính giả với tên “Gabriele” và tự nhận mình mới 12 tuổi. Người phụ nữ này kể rằng cô từng bị bạo hành, bỏ rơi và phải rời khỏi bang Pará để tìm nơi nương náu.

Ban đầu, Amanda tiếp cận một nhà thờ ở Joinville và được giới thiệu với một cặp vợ chồng. Cô nói mình đang gặp khó khăn về cuộc sống và sức khỏe. Sau khi nhận được sự giúp đỡ, Amanda dần khiến gia đình tin rằng cô thực sự là một thiếu nữ đang cần được bảo vệ.

Đáng chú ý, cô còn đưa ra lời giải thích cho ngoại hình trưởng thành của mình, nói rằng từng bị ép sử dụng hormone khi còn nhỏ. Amanda cũng tự nhận mắc chứng tự kỷ và có quá khứ bị lạm dụng.

Amanda Maria Souza de Oliveira được ghi hình tại một bệnh viện ở Curitiba, Brazil. Người phụ nữ này thừa nhận đã giả làm trẻ em trong hơn 15 năm. (Ảnh: Andreia Ramos cung cấp)

Để củng cố thân phận mới, người phụ nữ được cho là duy trì những hành vi giống trẻ em trong thời gian dài. Cô sử dụng núm vú giả, bình sữa, chơi búp bê, vẽ những bức tranh theo phong cách trẻ nhỏ và nói bằng giọng trẻ con.

Gia đình sau đó dành cho Amanda một căn phòng riêng được trang trí theo phong cách trẻ em, mua quần áo, quà tặng và chăm sóc cô như con gái. Thậm chí, họ còn tổ chức một bữa tiệc sinh nhật để mừng “tuổi 12” của cô.

Trong khoảng 14 tháng, Amanda sống cùng gia đình và được chu cấp chỗ ở, ăn uống, thuốc men cùng nhiều nhu yếu phẩm khác. Cô cũng tìm cách ngăn gia đình thực hiện các thủ tục nhận con nuôi chính thức bằng cách nói rằng người cha bị cáo buộc bạo hành có thể tìm thấy mình nếu danh tính được công khai.

Dù đã 37 tuổi, người phụ nữ vẫn cố gắng có những hành vi giống trẻ em. Ảnh: : People

Bí mật bị phát hiện từ một người thân

Màn kịch chỉ bắt đầu sụp đổ khi một người cô của gia đình nhận thấy câu chuyện về “cô bé 12 tuổi” có nhiều điểm bất thường. Người phụ nữ này sau đó tìm kiếm thông tin trên mạng và phát hiện một vụ việc tại Rio de Janeiro có nhiều điểm tương đồng. Cô nghi ngờ Amanda chính là người từng xuất hiện trong những vụ việc tương tự trước đây.

Thông tin được chuyển đến gia đình và cảnh sát. Ngày 2/6/2026, Amanda bị bắt tại căn nhà nơi cô đang sinh sống ở Joinville. Khi được đưa về đồn cảnh sát và đối diện với những thông tin mà điều tra viên thu thập được, Amanda thừa nhận danh tính giả. Cô khai tên thật là Amanda Maria Souza de Oliveira, quê ở Ceará chứ không phải Pará như câu chuyện từng kể với gia đình.

Điều khiến vụ việc càng gây chú ý là đây dường như không phải lần đầu Amanda sử dụng thủ đoạn tương tự.

Amanda Maria Souza de Oliveira thời điểm bị bắt. Ảnh: People

Theo Folha de S.Paulo, người phụ nữ này từng bị điều tra hoặc liên quan đến các vụ việc sử dụng danh tính giả tại nhiều bang của Brazil. Cô được cho là từng sử dụng nhiều cái tên khác nhau và nhiều lần tự nhận mình là một bé gái trong hoàn cảnh khó khăn để nhận sự giúp đỡ từ người khác.

Đến tháng 8/2026, vụ việc tại Santa Catarina đã có phán quyết. Tòa án bang Santa Catarina kết luận Amanda phạm tội lừa đảo và sử dụng danh tính giả.

Cô bị tuyên 1 năm 6 tháng 10 ngày tù về tội lừa đảo, cùng 4 tháng 18 ngày giam giữ theo chế độ bán tự do đối với hành vi sử dụng danh tính giả. Tòa cũng duy trì quyết định tạm giam và không cho phép bị cáo được kháng cáo tại ngoại. Phía luật sư của Amanda cho biết không đồng tình với phán quyết và sẽ kháng cáo.

Đến tháng 9/2026, Amanda được cho phép chuyển sang hình thức quản thúc tại gia có giám sát điện tử, kèm một số điều kiện hạn chế đi lại.

Vụ việc gây chú ý không chỉ bởi sự chênh lệch khó tin giữa tuổi thật và tuổi mà Amanda tự nhận, mà còn bởi cách cô duy trì một thân phận trẻ em trong thời gian dài, khiến cả một gia đình tin rằng họ đang dang tay giúp đỡ một cô bé có hoàn cảnh đặc biệt.