Vụ C sủi vừa bị khởi tố: Công ty đứng sau có vốn 2 tỷ, đăng ký 181 ngành nghề

Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an thành phố Hà Nội vừa phối hợp các lực lượng chức năng triệt phá cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm bổ sung có dấu hiệu giả mạo; thu giữ hơn 1,2 triệu sản phẩm viên sủi các loại.

Đáng chú ý, kết quả kiểm nghiệm cho thấy hàm lượng chất bảo quản Natri Benzoat trong các sản phẩm vượt ngưỡng cho phép từ 20 - 33 lần. Đó là các sản phẩm C sủi mang nhãn hiệu Multivitamin Pro, Actiso Râu Ngô – Rau Má, Actiso Pro

Lực lượng chức năng phát hiện Công ty TNHH Sản xuất Dược - Mỹ phẩm Vintechpharm, xã Hồng Vân, thành phố Hà Nội, do Nguyễn Thế Vinh làm Giám đốc, có dấu hiệu sản xuất, kinh doanh thực phẩm chức năng không đúng công bố.

Theo tài liệu điều tra, chi phí sản xuất mỗi lọ chỉ khoảng 10.000 đồng nhưng được bán ra thị trường với giá từ 45.000 - 60.000 đồng/lọ, thông qua các quầy thuốc và nền tảng thương mại điện tử như TikTok Shop, Shopee.

Các sản phẩm còn được quảng cáo với những công dụng như tăng sức đề kháng, hỗ trợ thải độc, làm mát gan, trong đó có đối tượng sử dụng là trẻ em.

Căn cứ kết quả điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can về hành vi “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm” theo khoản 1, Điều 193 Bộ luật Hình sự; áp dụng biện pháp tạm giam đối với Nguyễn Thế Vinh.

Đối tượng Nguyễn Thế Vinh, Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất Dược - Mỹ phẩm Vintechpharm (áo kẻ xanh) bị khởi tố. Ảnh: Bộ Công an.

Theo tìm hiểu, Công ty TNHH Sản xuất Dược - Mỹ phẩm Vintechpharm được thành lập ngày 13/4/2022 với tên ban đầu là Công ty TNHH Thương mại Vintechpharm. Đến tháng 7/2023, công ty mới đổi tên thành tên như hiện tại.

Dữ liệu trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp cho thấy Vintechpharm có vốn điều lệ 2 tỷ đồng, trong đó ông Nguyễn Thế Vinh (sinh năm 1986) nắm 75%, số còn lại thuộc về ông Nguyễn Ngọc Linh. Ông Vinh cũng đồng thời giữ chức Giám đốc và là người đại diện theo pháp luật.

Cơ cấu cổ đông của Vintechpharm khi mới thành lập, trong đó ông Thế Vinh góp 75% rồi sau này tăng lên 90%. Nguồn: Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Đến tháng 7/2023, ông Linh rời đi và thay vào đó là bà Nguyễn Thị Hồng Loan với số vốn góp 10%. Còn ông Nguyễn Thế Vinh nâng tỷ lệ nắm giữ từ 75% lên 90%. Khi mới thành lập, Vintechpharm đăng ký tới 181 ngành, nghề kinh doanh, trong đó ngành sản xuất thực phẩm chức năng là ngành nghề chính. Số lao động đăng ký là 3 người.