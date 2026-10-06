Sa lưới trên đường trốn chạy
Bùi Chí Nghiêm (2002, trú xã Hàm Liêm, tỉnh Lâm Đồng) nhưng sống lang thang, thường xuyên di chuyển qua nhiều địa bàn để trộm cắp tài sản để bán lấy tiền tiêu xài.
Sáng 2-10, Nghiêm trộm 1 xe máy tại TP Hồ Chí Minh đem bán lấy tiền rồi đón xe khách về Lâm Đồng. Tiếp nhận thông tin, Phòng Cảnh sát hình sự- Công an tỉnh Lâm Đồng nhanh chóng xác minh, truy bắt được đối tượng Bùi Chí Nghiêm tại khu vực bến xe. Bước đầu, Nghiêm khai nhận trong khoảng 2 tháng qua đã thực hiện nhiều vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn TP Hồ Chí Minh. Ngày 5-10, Phòng Cảnh sát hình sự- Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, đã bàn giao đối tượng Nghiêm cho Công an TP Hồ Chí Minh để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.
Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/sa-luoi-tren-duong-tron-chay-post358993.html