Sa lưới trên đường trốn chạy

Đối tượng Bùi Chí Nghiêm tại Cơ quan Công an.

Sáng 2-10, Nghiêm trộm 1 xe máy tại TP Hồ Chí Minh đem bán lấy tiền rồi đón xe khách về Lâm Đồng. Tiếp nhận thông tin, Phòng Cảnh sát hình sự- Công an tỉnh Lâm Đồng nhanh chóng xác minh, truy bắt được đối tượng Bùi Chí Nghiêm tại khu vực bến xe. Bước đầu, Nghiêm khai nhận trong khoảng 2 tháng qua đã thực hiện nhiều vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn TP Hồ Chí Minh. Ngày 5-10, Phòng Cảnh sát hình sự- Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, đã bàn giao đối tượng Nghiêm cho Công an TP Hồ Chí Minh để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.