Triệt phá đường dây mua bán người giữa các quán karaoke để... cấn nợ

Đánh sập đường dây mua bán người

Ngày 04/10, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an TP Đà Nẵng xác nhận vừa triệt xóa đường dây "Mua bán người dưới 16 tuổi" liên tỉnh, bắt giữ 3 đối tượng và giải cứu 8 bé gái dưới 16 tuổi.

Cơ quan CSĐT đã bắt giữ Đặng Quốc Vũ (SN 1996, trú thôn Văn Thạch, xã Núi Thành); Huỳnh Thị Phong (SN 1995, trú thôn Cẩm Khê, xã Tây Hồ, TP Đà Nẵng) và Nguyễn Văn Phu (SN 1987, trú thôn Phong Niên Thượng, xã Thọ Phong, tỉnh Quảng Ngãi).

Trước đó, Phòng CSHS phát hiện tại các quán karaoke ở các khu vực huyện, thị xã, thành phố (cũ) như Điện Bàn, Duy Xuyên, Quế Sơn, Thăng Bình, Tam Kỳ, Núi Thành... thường xuyên tuyển dụng nhân viên nữ để phục vụ khách. Các tụ điểm này có hoạt động trao đổi, chuyển nhượng nhân viên nữ cho nhau.

Nạn nhân tại các tỉnh, thành miền Trung được giải cứu trong một chuyên án

Sau thời gian theo dõi, củng cố tài liệu, chứng cứ, Phòng CSHS phối hợp với các lực lượng chức năng và Công an các xã, phường lập danh sách, quản lý các tụ điểm karaoke có dấu hiệu hoạt động phức tạp.

Qua công tác nghiệp vụ, Công an phát hiện Đặng Quốc Vũ tổ chức chăn dắt, quản lý, điều hành nhân viên nữ phục vụ tại các quán karaoke trên địa bàn xã Núi Thành. Nếu nhân viên không nghe lời, không phục vụ khách, Vũ sẽ chuyển giao những người này cho các đối tượng cùng làm nghề quản lý nhân viên tại các quán karaoke hoặc chủ cơ sở karaoke khác để cấn trừ nợ.

Nhận thấy hành vi của Vũ có dấu hiệu của tội phạm "Mua bán người dưới 16 tuổi", với quy mô và tính chất phức tạp, Phòng CSHS báo cáo lãnh đạo Công an TP Đà Nẵng và được chỉ đạo xác lập chuyên án để đấu tranh.

Tích cực điều tra, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, ngày 24/9/2026, Ban chuyên án bắt giữ, triệu tập làm việc với 6 đối tượng; đồng thời giải cứu 8 bé gái dưới 16 tuổi, trong đó 3 cháu là nạn nhân bị mua bán, 5 cháu bị dụ dỗ, lôi kéo làm tiếp viên tại các quán karaoke.

Kiểm tra các đối tượng, lực lượng chức năng thu giữ nhiều vật chứng, tài liệu liên quan như tiền mặt, tài khoản ngân hàng, điện thoại di động, sổ sách ghi chép việc đưa đón, thu tiền của nhân viên.

Tiến hành kiểm tra căn nhà do Vũ thuê lại của ông Mai Bá Thảo (SN 1991, trú thôn Khương Mỹ, xã Núi Thành) tại thôn Khương Mỹ, lực lượng Công an phát hiện, giải cứu 8 cháu gái, gồm 5 cháu dưới 16 tuổi và 3 cháu từ đủ 16 đến dưới 18 tuổi.

Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng khởi tố bị can, bắt tạm giam Đặng Quốc Vũ, Huỳnh Thị Phong và Nguyễn Văn Phu

Khi thấy lực lượng Công an, các cháu gái vui mừng và nhanh chóng kể lại hành vi của các đối tượng. Theo lời khai ban đầu, các cháu bị làm nhục, bắt nhốt, ép buộc phục vụ khách tại các quán karaoke. Một số cháu cho biết bị bạn bè, người quen lôi kéo hoặc được mời chào "việc nhẹ, lương cao" trên mạng xã hội nên đến làm việc tại các quán karaoke.

Cơ quan CSĐT đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Đặng Quốc Vũ, Huỳnh Thị Phong và Nguyễn Văn Phu về hành vi "Mua bán người dưới 16 tuổi". Theo kết quả xét nghiệm ma túy, Nguyễn Văn Phu dương tính với chất ma túy.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đang tiếp tục điều tra, làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan và xử lý theo quy định của pháp luật.

Các "trùm" buôn người phạm tội tinh vi

Theo điều tra, tháng 6/2026, Vũ bỏ 5 triệu đồng để mua 2 cháu Đ.T.N. (SN 2011, trú xã Sơn Thủy, tỉnh Quảng Ngãi) và Đ.T.M.T. (SN 2013, trú xã Sơn Ba, tỉnh Quảng Ngãi) từ Nguyễn Văn Phu (nhân viên một quán karaoke tại Quảng Ngãi), đưa về làm nhân viên karaoke tại xã Núi Thành.

Đến ngày 10/9/2026, Vũ tiếp nhận cháu V.T.V. (SN 2011, trú xã Trà My, TP Đà Nẵng) để làm nhân viên tại các quán karaoke ở xã Núi Thành. Ngày 20/9/2026, Vũ chuyển giao cháu V. cho Huỳnh Thị Phong (quản lý, điều hành quán karaoke Ken) với giá 4,7 triệu đồng để cháu V. làm việc tại quán.

Các đối tượng hoạt động rất tinh vi, khép kín, mỗi "mắt xích" đảm nhận một công việc. Sau khi dụ dỗ, lừa hoặc mua được nữ nhân viên, các đối tượng đưa về ép làm tiếp viên, đồng thời tổ chức quản thúc, canh chừng nghiêm ngặt. Bên ngoài quán karaoke và tại nơi ở, luôn có người trông chừng, ngăn cản các cô gái bỏ trốn.

Phần lớn các em vừa làm việc vừa phải trả "nợ" cho chủ hoặc quản lý quán nên bị thúc ép, ràng buộc. Toàn bộ số tiền khách trả cho nữ nhân viên phục vụ đều bị thu giữ, các em chỉ nhận được tiền công rất nhỏ giọt, rẻ mạt.

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Hằng ngày, các em phải phục vụ khách, rót bia, bấm bài hát, ngồi cạnh làm "tay vịn", thậm chí bị khách sờ soạng. Bản thân các nạn nhân rất khó trốn thoát và chưa tìm được cơ hội để trình báo lực lượng chức năng.

Thủ đoạn của các đối tượng rất tinh vi và nhẫn tâm. Chúng đe dọa đánh đập, bỏ đói, ép các em phải trả tiền sớm. Không những vậy, các đối tượng còn dọa phát tán hình ảnh, thông tin nhạy cảm, tiết lộ danh tính của các bé gái cho người thân hoặc đưa lên mạng xã hội, khiến nhiều cô gái luôn sống trong sợ hãi.

Vì vậy, các tụ điểm karaoke nói trên hoạt động trong thời gian dài, gây nhiều bức xúc, nhức nhối, phức tạp và ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự tại địa phương. Nạn nhân đa số là các em gái người dân tộc thiểu số, thường bị đe dọa, ép buộc và phải cam chịu những tổn thương, đau đớn cả về thể xác lẫn tinh thần.

Xây dựng hàng rào bảo vệ trẻ em

Cơ quan Công an tiếp tục điều tra, làm rõ các hành vi liên quan của các đối tượng cũng như những cá nhân khác trong đường dây. Công an đã kịp thời giải cứu, đưa các cháu gái ra khỏi vòng xoáy của sự dụ dỗ, mua bán, chặn đứng nguy cơ các em tiếp tục bị sang tay, chuyển giao; qua đó tạo cơ hội để các em trở về với gia đình, trường lớp và cuộc sống bình yên.

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Qua vụ việc, Công an khuyến cáo, thủ đoạn dụ dỗ bằng những lời mời "việc nhẹ, lương cao" trên mạng xã hội là hồi chuông cảnh báo đối với học sinh, sinh viên, nhất là trẻ vị thành niên. Gia đình và nhà trường cần tăng cường quan tâm, quản lý chặt chẽ con em, đặc biệt khi các em rời quê đi làm ăn xa. Cha mẹ cần nắm được con mình đi đâu, làm gì, giao tiếp với ai; đồng thời lưu ý những biểu hiện bất thường như trẻ đột ngột rời nhà đi làm xa, phát sinh các khoản "nợ" không rõ nguyên nhân hoặc được người lạ rủ rê làm việc tại các cơ sở karaoke, khách sạn... nhưng không được tự do đi lại, bị cấm về nhà.

Khi phát hiện dấu hiệu bất thường liên quan đến việc dụ dỗ, lôi kéo, chuyển giao, mua bán, sang tay trẻ em, cần kịp thời thông báo cho cơ quan Công an. Sự quan tâm, phát hiện và can thiệp kịp thời của gia đình, nhà trường và cơ quan chức năng chính là những "tấm lá chắn thép" để bảo vệ trẻ em trước những cạm bẫy.

Trẻ vị thành niên, nhất là các bé gái ở vùng cao, miền núi, cần cảnh giác trước những lời dụ dỗ, rủ rê của bạn bè về những công việc không rõ ràng, những lời hứa hẹn hấp dẫn của các đối tượng hoặc thông tin tuyển dụng trên mạng xã hội. Ở lứa tuổi còn ngồi trên ghế nhà trường, lại thiếu trải nghiệm thực tế, các em có thể chưa nhận thức đầy đủ và lường trước được những hiểm nguy, cạm bẫy của cuộc sống. Vì vậy, các em cần nâng cao cảnh giác, trang bị kỹ năng tự bảo vệ và tuyệt đối không dễ dàng tin, làm theo lời người lạ khi chưa xác minh rõ thông tin.

Điều 151 BLHS (tội "Mua bán người dưới 16 tuổi") quy định: Người nào chuyển giao hoặc tiếp nhận người dưới 16 tuổi để giao, nhận tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác (trừ trường hợp vì mục đích nhân đạo), hoặc để bóc lột tình dục, cưỡng bức lao động; tuyển mộ, vận chuyển, chứa chấp người dưới 16 tuổi để thực hiện các hành vi trên, thì bị phạt tù từ 7 năm đến 12 năm. Phạm tội đối với từ 2 đến 5 người, bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm; phạm tội có tổ chức, có tính chất chuyên nghiệp hoặc đối với 6 người trở lên, bị phạt tù từ 18 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 50 triệu đồng đến 200 triệu đồng. Điểm d khoản 2 Điều 147 Bộ luật Lao động năm 2019 cũng cấm sử dụng người từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi làm việc tại phòng hát karaoke. Theo Nghị định số 283/2026/NĐ-CP, có hiệu lực từ ngày 10/9/2026, hành vi vi phạm quy định này bị phạt tiền từ 50 triệu đồng đến 75 triệu đồng; trường hợp tổ chức vi phạm thì mức phạt gấp đôi, nếu hành vi chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.