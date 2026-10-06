Nguy cơ cháy nổ từ bãi trông xe tự phát quanh trường học

Sáng 6/10, ghi nhận tại khu vực xung quanh Trường THPT Xuân Mai (xã Xuân Mai, TP Hà Nội), lực lượng Cảnh sát giao thông đường bộ số 12 phối hợp Công an xã Xuân Mai kiểm tra một số bãi xe tự phát của người dân.

Tại khu vực quanh trường, một số hộ dân tổ chức nhận trông giữ xe máy của học sinh. Mỗi điểm có khoảng 10-20 phương tiện được tập trung.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng ghi nhận việc trông giữ xe tại một số hộ dân còn mang tính tự phát, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, đặc biệt về phòng cháy, chữa cháy khi nhiều phương tiện được tập trung trong khu vực nhà dân.

Đáng chú ý, có trường hợp khi lực lượng chức năng tiếp cận đã đóng cửa, không phối hợp để kiểm tra. Một số hộ dân khác phối hợp làm việc, được lực lượng chức năng yêu cầu không tiếp tục nhận trông giữ xe khi chưa bảo đảm các điều kiện theo quy định. Các trường hợp này cũng được cảnh báo nếu tiếp tục tái phạm sẽ bị xử lý theo quy định.

Nhiều bãi xe tự phát quanh Trường THPT Xuân Mai tập trung hàng chục xe máy, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn phòng cháy, chữa cháy. (Ảnh Thành Long)

Trao đổi với phóng viên, Trung tá Nguyễn Quang Việt, Phó Đội trưởng Đội CSGT đường bộ số 12, cho biết lực lượng chức năng đã và đang phối hợp với Công an xã Xuân Mai kiểm tra, tuyên truyền và chấn chỉnh tình trạng trông giữ xe tự phát quanh trường học.

Theo Trung tá Nguyễn Quang Việt, việc để học sinh gửi phương tiện tại những bãi xe tự phát bên ngoài trường không chỉ tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn mà còn gây khó khăn cho công tác quản lý học sinh. Khi phương tiện được gửi bên ngoài, học sinh có thể chủ động lấy xe và rời khỏi khu vực trường mà nhà trường khó kiểm soát.

Sáng 6/10, các hộ dân thực hiện hoạt động trông giữ phương tiện của học sinh được lực lượng chức năng nhắc nhở, yêu cầu cam kết không tái phạm; trường hợp cố tình tái diễn sẽ bị xử lý. (Ảnh Thành Long)

Trao đổi về vấn đề bãi xe tự phát mọc lên xung quanh trường học, Công an xã Xuân Mai cho biết thời gian tới sẽ tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm tra khu vực xung quanh các trường học trên địa bàn, kịp thời phát hiện và xử lý các trường hợp tự phát tổ chức trông giữ phương tiện khi chưa đủ điều kiện theo quy định.

Theo Công an xã, trước đó lực lượng chức năng đã nhiều lần kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm, tuy nhiên vẫn còn tình trạng một số hộ dân tái diễn việc nhận trông giữ xe của học sinh.

Công an xã Xuân Mai cho biết sẽ tiếp tục tuyên truyền, nhắc nhở, đồng thời xử lý các trường hợp cố tình tái phạm theo quy định, nhằm bảo đảm an toàn tại khu vực xung quanh trường học và hạn chế những nguy cơ phát sinh từ hoạt động trông giữ xe tự phát.

Song song với việc kiểm tra, xử lý các bãi xe tự phát, lực lượng chức năng cũng tăng cường kiểm tra, xử lý học sinh vi phạm các quy định về an toàn giao thông. (Ảnh Thành Long)